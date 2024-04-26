Інфляція у США зросла більше, ніж очікували. Економіка сповільнюється

Економічне зростання США впало до майже дворічного мінімуму в минулому кварталі, а інфляція зросла до 3,7%. Про це пише Bloomberg.

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Згідно з попередніми оцінками уряду, валовий внутрішній продукт зріс на 1,6% у річному вимірі, що нижче всіх прогнозів економістів. Основний рушій зростання економіки — особисті витрати — зростали повільніше, ніж прогнозувалося, на 2,5%, а показник базової інфляції зріс на 3,7% вище, ніж очікувалося.

Якщо зростання продовжить поступово сповільнюватися, але інфляція знову різко зросте, очікування зниження процентної ставки ФРС у 2024 році почнуть виглядати все більш недосяжними.

Прискорення інфляції в першому кварталі було зумовлене стрибком інфляції в секторі послуг на 5,1%, без урахування житла й енергетики, що майже вдвічі перевищує темпи попереднього кварталу.