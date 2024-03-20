Китай, росія та Іран зміцнюють відносини: наскільки небезпечним є їхній союз

Іранський та російський лідери мають дещо спільне: обидва потрапили під персональні санкції США. І хоча обидва не так багато подорожують, обидва останні роками побували у Китаї.

Протягом більшої частини історії росія, Іран та Китай були менш доброзичливими. За вдачею вони були імперіалістами, часто втручалися у справи одна одної і боролися за контроль над торговими шляхами Азії. Проте, останнім часом дії Америки змінили динаміку.

У 2020 році, через два роки після виходу з угоди, яка обмежувала ядерну програму Ірану, дядько Сем знову запровадив ембарго. У січні цього року було оголошено про нові санкції, покликані покарати Іран за підтримку Хамаса та єменських повстанців-хуситів. Росія потрапила під західні санкції у 2022 році після вторгнення в Україну, а нещодавно вони були посилені. У Китаю — свої проблеми, які можуть стати ще серйознішими, якщо Дональда Трампа буде обрано президентом у листопаді.

Ця трійця, що об'єдналася навколо спільного ворога, тепер клянеться проводити спільну зовнішню політику: підтримувати багатополярний світ, в якому США більше не домінуватимуть.

Китай пообіцяв «безмежне» партнерство з росією, і у 2021 році підписав із Іраном «стратегічну угоду» на суму $400 млрд на 25 років. Усі три країни приєднуються до тих самих багатосторонніх клубів, таких як БРІКС. Двостороння торгівля між ними зростає; розробляються плани створення безмитних блоків, нових платіжних систем і торгових маршрутів в обхід територій, що контролюються Заходом. Для Америки та її союзників це жах.

Процвітаюча антизахідна вісь може допомогти противникам ухилятися від санкцій, вигравати війни та вербувати інших зловмисних гравців. Як може виглядати альянс через 5−10 років?

Китай забирає нафту

Китай вже давно є клієнтом нафтових держав, включаючи Іран та росію. Але ці двоє також продавали багато нафти в Європу, яка знаходилася недалеко від російських родовищ і до якої легко дістатися з Перської затоки.

Після європейської відмови від нафти Китай почав купувати барелі за вигідними цінами. Приток нафти із західних портів росії зріс до 500 тис. барелів на добу, порівнюючи з менш ніж 100 тис. довоєнних.

У грудні це призвело до збільшення імпорту російської нафти до 2,2 млн барелів на добу, або 19% від загального обсягу імпорту в Китай, порівнюючи з 1,5 млн барелів на добу два роки тому. У другій половині минулого року експорт Ірану до Китаю становив у середньому 1 млн барелів на добу, що на 150% більше, ніж за той же період 2021 року.

У той час, як західні санкції дозволяють імпортувати російську нафту всім, хто не входить до «великої сімки», іранська енергетична галузь піддається так званим вторинним санкціям, які обмежують треті країни. Проте, з 2022 року адміністрація Байдена послабила їх, допустивши порушення правил, якщо це призведе до зниження цін. Результатом стало різке зростання китайського імпорту, причому бенефіціарами стали не китайські державні компанії, які одного разу можуть підпасти під санкції, а дрібніші «містечкові» переробники, які не присутні за кордоном.

Як бонус, Китай також отримує дешевий газ з росії: імпорт трубопроводом «Сила Сибіру» збільшився вдвічі після вторгнення Путіна в Україну.

Росія та Іран не мають іншого вибору, окрім як продавати Китаю. Китай же, зі свого боку, наражається на обмеження тільки на імпорт західних технологій — він не стикається з фінансовими заборонами або торговельними ембарго.

Таким чином, він може купувати та купує нафту в інших країнах, що дає йому перевагу. Китай отримує російські та іранські поставки зі знижкою в $15−30 доларів до світової ціни на нафту, а потім переробляє дешеві вуглеводні на ціннішу продукцію.

Виробнича потужність нафтохімічної промисловості Китаю за останні два роки зросла більше, ніж у всіх інших країн разом із 2019 року. Китай також виготовляє величезні обсяги продуктів нафтопереробки.

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Торгувати, а не допомагати

Збільшення товарної торгівлі між трьома країнами завжди було легким завданням. Проте, Китай проводить неформальну політику обмеження залежності від будь-якого постачальника коммодітіз до 15−20% від його загальних потреб. А це означає, що він близький до максимуму, який він захоче імпортувати з Ірану та росії.

Хоча обсяг торгівлі все ще достатній, щоб забезпечити росію та Іран рятівним кругом, він буде корисним лише в тому випадку, якщо вони зможуть витратити зароблену тверду валюту на імпорт товарів. Звідси амбіція розвиватиме інші види торгівлі.

Експорт Китаю до росії різко збільшився. Оскільки обмеження, викликані Covid-19, задушили економіку країни, Китай спробував компенсувати це завдяки збільшення експорту продукції обробної промисловості. Замість взуття та футболок, він намагався продавати товари високої переробки, для яких росія виступала, як тестовий ринок. Минулого року найбільшим імпортером китайських автомобілів була не Європа, великий покупець електромобілів, а росія, яка закупила втричі більше бензинових автомобілів, ніж до війни.

Опитування менеджерів із закупівель показують, що іранським компаніям постійно не вистачає «сировини» — категорії, що включає як складні товари, такі як комп'ютерні чипи, так і простіші товари, такі як пластикові деталі. Це перешкоджає розвитку обробної промисловості Ірану, яка така ж велика, як і його нафтовий сектор.

Проте, Китай експортує до Ірану мало запчастин і всього 300−500 автомобілів на місяць, порівнюючи з 3000 або близько того до сусіднього Іраку. Мало хто з китайських експортерів промислових товарів, які багато продають на Захід, настільки сміливі, щоби ризикнути відплатою з боку Америки.

Теоретично розширення бізнесу з росією могло б допомогти Ірану. Обидві країни постачають одна одній корисні товари. З 2022 року Іран продав росії безпілотники та системи озброєння, які завдають шкоди Україні. Це перша військова підтримка неісламської країни після революції 1979 року. Друга допомога — на початку цього року Іран також відправив 1 мільйон барелів сирої нафти на танкерах.

Але санкції ускладнюють глибші зв'язки. Хоча росія припинила публікувати докладну статистику у 2023 році, дані про судноплавство у Каспійському морі показують лише скромне зростання з 2022 року, коли керівництво країни поставило амбітну мету зі збільшення двосторонньої торгівлі.

Обмежена торгівля між Іраном та росією означає, що у них немає спільних банківських каналів та платіжних систем. Попри тиск уряду, ні СПФС (російська альтернатива SWIFT), ні «Мир» (російська відповідь американським мережам кредитних карток) не використовуються широко іранськими банками. Зусилля з дедоларизації торгівлі призвели до створення біржі рубль-ріал у серпні 2022 року, але обсяги транзакцій залишаються низькими.

Щоб протистояти санкціям у довгостроковій перспективі, Ірану та росії також потрібні інвестиції — наразі найслабша сфера співпраці.

Обсяг прямих іноземних інвестицій Китаю в Ісламську Республіку не змінюється з 2014 року, навіть попри те, що він вкладає гроші в інші економіки, що розвиваються, і становить приблизно $3 млрд — нікчемні обсяги для економіки такого розміру, як в Ірану. Угоди, укладені під час останнього візиту президента Ірану до Пекіна, які можуть бути оцінені максимум у $10 млрд, затьмарюються $50 млрд, які Китай пообіцяв Саудівській Аравії, головному супернику Ірану, у 2022 році.

Хоча Китай, як і раніше, бере участь у російських проєктах, таких як «Арктик ЗПГ», проєкт зі зрідження газу на півночі росії, він не розкуповує активи, кинуті західними фірмами і не підтримує нові підприємства. Росія очікувала, що Китай профінансує будівництво трубопроводу «Сила Сибіру-2», який мав постачати до Піднебесної 50 млрд кубометрів газу після його завершення — майже стільки ж, скільки найбільший російський трубопровід раніше постачав до Європи. Без підтримки Китаю проєкт зараз перебуває у підвішеному стані.

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Спроба дружити та пошук інвестицій

Альянс уже досяг чогось видатного: врятував своїх молодших членів від краху перед лицем західного ембарго. Але чи досяг він свого повного потенціалу? Відповідь залежить від здатності її членів долати зовнішні та внутрішні перешкоди.

Різні форуми спрямовані на сприяння співпраці та транскордонним інвестиціям. У липні минулого року Іран став дев'ятим членом Шанхайської організації співробітництва, очолюваного Китаєм альянсу безпеки, до якого також входить росія.

У грудні Іран підписав угоду про вільну торгівлю з очолюваним росією Євразійським економічним союзом, який охоплює більшу частину Центральної Азії. У січні — приєднався до БРІКС, групи ринків, що розвиваються, до якої входять як Китай, так і росія.

Ці зустрічі дають трійці більше шансів поговорити. На нещодавніх самітах іранські та російські міністри відновили перемовини про розширення Міжнародного транспортного коридору Північ-Південь (INSTC), маршрут довжиною 7200 км, що сполучає росію з Індійським океаном через Іран. Наразі російське зерно має йти на Близький Схід через контрольований Босфор НАТО. Ця пропозиція, яка включає поєднання автомобільних доріг, залізниць і портів, може перетворити Іран на експортний ринок для росії.

У іранської та російської бюрократії відносно невеликий досвід співпраці один із одним, а обсяг необхідних інвестицій лякає: Євразійський банк розвитку, що підтримується росією, оцінює їх у $26 млрд тільки в Ірані та росії.

Зібрати таке фінансування у двох країнах, що не відрізняються дружелюбністю до інвесторів, і в найкращі часи було б складно, не кажучи вже про час, коли вони під санкціями. Проте, ідея набирає обертів. 1 лютого країни обговорили кроки щодо залізниці Решт-Астара, проєктом вартістю $1,6 млрд, який може полегшити транзит вантажів у північному Ірані. Минулого року росія вперше використала частину Міжнародного транспортного коридору Північ-Південь для перевезення товарів до Ірану залізницею.

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До гри вступає конкуренція

Серйозніша проблема полягає в тому, що економіки Ірану та росії надто схожі, щоб бути природними торговими партнерами. З 15 основних категорій товарів, які кожна експортує, дев'ять є загальними; десять із 15 найбільших імпортних товарів у них такі ж самі. Лише два з 15 найзатребуваніших товарів росії входять до основних статей експорту Ірану. Там, де в Ірану справді є прогалини у попиті, які росія могла б заповнити, наприклад, в автомобілях, електроніці та машинобудуванні, виробничі потужності росії обмежені.

Оскільки вигоди від торгівлі обмежені різними санкціями, відносини між двома країнами натомість стануть конкурентними, особливо коли йдеться про експорт енергоносіїв. Відколи Захід запровадив ембарго на російську нафту, росія змагається з Іраном за велику частку китайського імпорту, що призводить до цінової війни. Це битва, яку Іран програє. Росія є великим виробником нафти й її енергетика не підлягає вторинним санкціям. Деяку частину нафти можна також транспортувати трубопроводом до Китаю, що є дешевшим варіантом.

Наявність переваги робить росію не зацікавленою у пропозиції допомоги своїм союзникам. На початку війни прихильники України побоювалися, що росія та Іран об'єднаються, щоб уникнути санкцій. Натомість, росія створила свій власний «тіньовий» флот танкерів і не надала доступу іранцям. Іран шукав у росії кошти та технології, щоб використати свої гігантські запаси газу; росія поки що надала мало допомоги.

В інших областях Китай став конкурентом Ірану. Донедавна значна виробнича база Ісламської Республіки була джерелом стійкості. Країна могла б скористатися девальвацією валюти для продажу горіхів та товарів персональної гігієни. Згодом країна сподівалася піднятися ланцюжком створення вартості, експортуючи кондиціонери і, можливо, навіть автомобілі. Але Китай руйнує такі мрії. Зміщуючись у бік дорожчого експорту, він наповнює цільові ринки Ірану дешевшими та кращими версіями цих товарів.

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Що показує страшилкометр

Захід, схоже, не має особливого бажання застосовувати масові вторинні санкції. Але існуючі заходи продовжуватимуть створювати проблеми.

У грудні Америка оголосила про штрафи для всіх, хто має справу з російськими фірмами у таких галузях, як будівництво, виробництво та технології. Вони схожі на ті, що були нав'язані Ірану у 2011 році, і які пізніше були припинені у 2015 році, після підписання ядерної угоди.

До зупинення ці заходи призвели до різкого падіння імпорту Ірану з Китаю. Є дані, що деякі китайські банки вже позбавляються від обслуговування російського бізнесу.

Хоча ці нові санкції не націлені на енергетичний сектор росії, вони можуть перешкодити торгівлі нафтою росії з іншими клієнтами, окрім Китаю, якщо банки відреагують зупиненням бізнесу з енергетичним гігантом. Із жовтня Америка також запровадила санкції щодо 50 танкерів, які, за її словами, порушують санкції щодо росії; близько половини з того часу не завантажували російську нафту.

Все це робить експорт до Китаю одночасно необхіднішим і важчим для росії, що неминуче посилить конкуренцію з Іраном. Америка могла б ще більше розпалити полум'я, спираючись на Малайзію, щоб та поклала край контрабанді нафти у своїх водах, перекриваючи іранські потоки.

Та й сам Китай перебуває під зростаючою увагою. У лютому ЄС оголосив про санкції щодо трьох китайських фірм, які, на його думку, допомагають росії.

Таким чином, на даному етапі антизахідна угода викликає тривогу, але не лякає по-справжньому. Як вона розвиватиметься найближчими роками та десятиліттями? Найімовірніший сценарій полягає в тому, що вона залишиться інструментом, який слугує інтересам Китаю, а не стане справжнім партнерством.

Китай використовуватиме її доти, доки йому це буде вигідно. Китай відмовиться від підтримки альтернативних торгових маршрутів або платіжних систем, не бажаючи ризикувати своїм бізнесом на Заході.

Проте, ситуація може змінитися, якщо Америка, можливо, під час другого президентства Трампа, спробує витіснити Китай із західних ринків. Тоді Китаю нічого не втрачатиме, і він може вкласти набагато більше ресурсів у формування альтернативного блоку і неминуче спробує розвивати існуючі відносини і розширювати свої альянси.

Молодші партнери можуть бути незадоволені: їхня обробна промисловість постраждає, оскільки Китай перенаправить свій експорт. Америка також постраждає: її споживачі платитимуть більше за імпорт, і згодом її лідери побачать перший серйозний виклик домінуванню у глобальній торговій системі.