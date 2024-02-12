Американські інвестори проміняли Китай на Індію

На світових ринках відбувається важливе зрушення: два десятиліття тому інвестори робили ставку на Китай, але як тільки він оступився, вони поспішили забрати гроші. Більшість цього капіталу прямує до Індії, а такі гіганти Волл-стріт, як Goldman Sachs Group Inc та Morgan Stanley, називають цю країну основним інвестиційним напрямком на наступне десятиліття, пише Bloomberg. «Мінфін» публікує переклад статті.

Новий фаворит

Цей розворот провокує золоту лихоманку. Хедж-фонд Marshall Wace вартістю $62 млрд у своєму флагманському фонді тримає найбільшу чисту довгу позицію за США, а на другому місці — Індія.

Підрозділ Vontobel Holding AG, розташований у Цюріху, зробив країну своїм головним напрямком на ринках, що розвиваються, а Janus Henderson Group Plc вивчає можливість придбання активів. Навіть традиційно консервативні роздрібні інвестори Японії скорочують присутність у Китаї та йдуть до Індії.

Інвестори уважно стежать за тим, як дві азіатські держави розходяться в різні боки. Індія, найбільша зростаюча економіка у світі, значно розширила інфраструктуру під керівництвом прем'єр-міністра Нарендри Моді, який не приховує своє бажання забрати капітал у Пекіна. Китай, з іншого боку, бореться з хронічними економічними проблемами та зростаючими розбіжностями із Заходом.

«Люди цікавляться Індією з декількох причин — одна з них полягає в тому, що це просто не Китай», — сказав Вікас Першад, який управляє портфелем азіатських акцій M&G Investments у Сінгапурі. «Тут є справжня історія довгострокового зростання».

Хоча бичачі настрої щодо Індії вже траплялися й раніше, зараз інвестори з більшою ймовірністю побачать ринок, що нагадує Китай минулих часів: велику, динамічну економіку, яка по-новому відкривається глобальним грошам. Ніхто не чекає, що все буде гладко. Населення країни, як і раніше, значною мірою бідне, фондові ринки переоцінені, а ринки облігацій ізольовані. Але більшість все одно переходять, вважаючи, що ризиків грати проти Індії все ж таки більше.

Історія показує, що економічне зростання Індії та вартість її фондового ринку тісно пов'язані. Якщо нація продовжить зростати на 7%, можна очікувати, що розмір ринку збільшуватиметься приблизно такими ж темпами. За останні два десятиліття валовий внутрішній продукт та ринкова капіталізація зростали у тандемі з $500 млрд до $3,5 трлн.

Анікет Шах, глобальний керівник департаменту охорони навколишнього середовища, соціальних питань та управління в Jefferies Group LLC., зазначив, що на зідзвін компанії щодо Індії прийшло найбільше людей. «Люди дійсно намагаються зрозуміти, що відбувається в цій країні», — додав він.

Потоки капіталу відображають ентузіазм. На ринку біржових фондів США основний фонд, який купує індійські акції, в останньому кварталі 2023 року залучив рекордний обсяг капіталу, тоді як чотири найбільші китайські фонди разом показали відтік у $800 млн. Згідно з даними EPFR, активні фонди облігацій на кожен виведений із Китаю долар 50 центів вклали в Індію.

У середині січня Індія ненадовго випередила Гонконг і стала четвертим за величиною фондовим ринком у світі. Деякі інвестори вважають, що південноазійська країна лише зростатиме. Morgan Stanley прогнозує, що фондовий ринок Індії стане третім за величиною до 2030 року. Її вага в контрольному показнику MSCI Inc для акцій ринків, що розвиваються, перебуває на рекордно високому рівні в 18%, а частка Китаю при цьому скоротилася до найнижчого рівня в 24,8%.

«З погляду ваги індексу, Китай буде нижче, а Індія — вище», — пояснив Сінгапурський керівник відділу досліджень з Азії у Julius Baer Марк Метьюз, який минулого року запустив свій перший індійський фонд. «Це тренд».

Роздрібні інвестори Японії, які традиційно віддавали перевагу США, також виявляють інтерес до Індії. П'ять їхніх взаємних фондів, орієнтованих на Індію, тепер входять до топ-20 за притоком інвестицій. Активи найбільшого — Nomura Indian Stock Fund — перебувають на чотирирічному максимумі.

Гедж-фонди, включаючи Marshall Wace, вказують на сильне зростання Індії та відносну політичну стабільність, як причини для збереження оптимізму щодо локальних осередків зростання в регіоні.

Компанія Karma Capital, яка управляє капіталом в Індії для таких установ, як Norges Bank, зазначає, що американські інвестори особливо хочуть більше дізнатися про ринок. Раджніш Гірдхар, виконавчий директор фонду, згадав, як один клієнт на запити щодо Індії відповідав із вражаючою швидкістю.

Давнє суперництво

Індія обернула собі на користь зміну динаміки у Китаї, який вважається її давнім суперником.

Якщо Китай розглядається, як загроза західному глобальному порядку, Індія сприймається, як потенційна противага, — країна, яка дедалі агресивніше позиціонує себе, як життєздатну альтернативу Пекіну. Такі країни, як США, вважають, що з Індією потрібно встановлювати тісні зв'язки, навіть попри критику на адресу податкової політики країни. Наразі на Індію припадає понад 7% світового виробництва iPhone, і вона вкладає трильйони рупій у модернізацію інфраструктури.

Ці зусилля є частиною плану Моді з просування Індії, як нового двигуна світової економіки. Уряд збільшить витрати на інфраструктуру на 11% — до 11,1 трлн рупій ($34 млрд) — наступного фінансового року, заявила минулого тижня міністр фінансів Нірмала Сітхараман у своєму проміжному виступі щодо бюджету.

«Інвестиційний цикл набирає обертів завдяки капітальним витратам та інфраструктурним ініціативам», — зазначила Джитанія Кандхарі, заступник головного інвестиційного директора з комплексних рішень у Morgan Stanley Investment Management.

Індія також будує велику екосистему технологій, спрямованих на те, щоб активно залучати людей на цифровий ринок. Google Pay від Alphabet Inc планує працювати з індійською системою мобільних платежів, яка щомісяця генерує мільярди угод та готова розширити послуги за межами країни.

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«Вперше у вас є сотні мільйонів індійців із банківським рахунком і доступом до кредитів», — сказав Ашиш Чуг, фінансовий менеджер Loomis Sayles & Co. «Це обов'язково залучить до Індії глобальні компанії, а разом із ними — і глобальних інвесторів».

Виклики для Індії

Деякі проблеми зберігаються. Ейфорія підвищила ціни на індійські акції. Популярний індекс S&P BSE Sensex зріс майже втричі, порівнюючи з мінімумом березня 2020 року, а прибуток зріс лише приблизно вдвічі. Індикатор торгується з понад 20-кратним майбутнім доходом, що на 27% дорожче, ніж у середньому за період із 2010 до 2020 року.

Завищені оцінки та нещодавні спроби Пекіна підтримати свої ринки спонукали деяких інвесторів замислитися про зміну стратегії. За даними Bloomberg, глобальні фонди вивели понад $3,1 млрд із місцевих акцій у січні, що є найбільшим місячним показником за рік.

«Величезний успіх вже закладається до цін на ринках Індії», — сказав Марк Вільямс, керівник фонду в Somerset Capital Management. «Але питання у тому, що ще не враховано у цінах. Безумовно, існує ризик того, що індійські ринки можуть зайти в діапазон і залишитись там на декілька років».

Інвестори готуються до коригування після восьми років щорічного зростання на локальному ринку акцій. Очікується, що Моді виграє третій президентський термін під час цьогорічних національних виборів. Нещодавні опитування показали, що його партія має намір дотримуватись поточної політики. Але ослаблена правляча партія може розгойдати ринки у короткостроковій перспективі.

«Результати державних виборів показали, що в нас має бути наступність в уряді. Але все ще може змінитися», — сказав Піюш Міттал, портфельний менеджер Matthews International Capital Management LLC.

Соціальний порядок денний Моді, який, за словами його критиків, сприяє індуїстській більшості країни, також загрожує стабільності в країні, в якій налічується понад 200 мільйонів релігійних меншин. Перетворити потенціал Індії на економічну реальність, яка приносить користь усім громадянам, є непростим завданням, особливо в умовах багатомовної демократії з величезними культурними відмінностями між штатами.

«Індії ще доведеться пройти довгий шлях», — сказав Чарльз Робертсон, голова макростратегії FIM Partners Ltd. «Потенційне пікове зростання все ще нижче того, чого досяг Китай».

Навіть з огляду на ці ризики, фанати Індії готові вкладатися на довгострокову перспективу. За їхніми словами, країна закладає основу для багаторічного розвитку та нових ринкових можливостей.

«Завжди існує ймовірність скандалів, соціальної поляризації та політичного шуму», — коментує Анінда Мітра, голова азійської макроекономічної та інвестиційної стратегії BNY Mellon Investment Management. «Проте, якщо ви вважаєте, що економіка до цього часу наступного десятиліття зросте приблизно до $8 трлн, то волатильність того варта».

Колись ізольовані фінансові ринки Індії продовжать відкриватися. При іноземній власності трохи вище 2% ринок суверенних облігацій країни в розмірі $1,2 трлн із червня увійде до глобального індексу боргу JPMorgan Chase & Co. На думку HSBC Asset Management, цей крок найближчими роками може залучити до країни капітал на суму до $100 млрд.

Індія також нарощує зусилля з глобалізації рупії, хоча й у скромніших масштабах, ніж Китай. І все ж таки потенціал є, особливо у поєднанні з містом GIFT City — пілотним проєктом вільного ринку в західній Індії, який прагне стати глобальним фінансовим центром, вільним від правил та податків. Це спроба повторити успіх Шеньчженя у 1980 році, як особливої економічної зони.

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За словами Гаурава Нарайна, керуючого капіталом, який консультує Фонд зростання капіталу Індії, впевненість у країні пов'язана з довгостроковим впливом таких ініціатив, а не з короткостроковим прогнозом щодо акцій та облігацій.

«Нам більше не потрібно продавати історію Індії», — сказав він. «Купують люди, які в курсі всіх цих позитивних змін».