Чи здатні хусити обрізати Інтернет для всього світу чи, принаймні, для Європи

Цього тижня у Facebook та Instagram стався глобальний збій, який зачепив і Україну, а незадовго до того у Червоному морі було пошкоджено Інтернет-кабелі. Чимало оглядачів пов'язали ці дві події. Чи має така думка право на існування, та чи є загроза глобальному зв’язку, розповів експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун.

Кабелі та Facebook

Висновки про зв'язок між пошкодженням кабелів і збоєм Facebook звучать приблизно, як «Степан Петрович із Вінниці так голосно кашляв, що студентка медучилища Оксана з Вінниці не здала іспит». Так, обидві події стосуються медицини. Але на цьому все, прямий взаємозв'язок відсутній. Якщо не виявляться якісь загадкові приховані обставини.

Але, технологічно, ці дві події — обрив кабелів та збій Facebook — знаходяться не просто у різних, а навіть у протилежних площинах. Підводні кабелі — це фундамент побудови світового Інтернету, його суто фізично-залязічна основа. Додатки (типу ФБ) — це верхівка цієї піраміди. Згідно «моделі OSI», між ними знаходиться ще 5 (п'ять!) рівнів: канальний, мережевий, транспортний, сеансовий, рівень представлення. І аж потім рівень додатків.

Як влаштований світовий Інтернет-трафік

Щодо ступеню впливу на весь Інтернет пошкоджених у Червоному морі кабелів — можна поглянути на малюнок. З нього цілком очевидно, що цей вплив доволі низький. У світі прокладено понад 500 підводних кабелів протяжністю понад мільйон кілометрів. І щороку з ними трапляються плюс-мінус 100 інцидентів.

Як видно з малюнку, більшість кабелів йде між Північною Америкою та Європою.

Загалом, світова система кабелів влаштована так, щоб обрив в одному місці не зупиняв роботу всієї системи. Це, як вода: закрив дірочку в одному місці — вона знайде, куди текти, в інших. Тому при пошкодженні одного кабелю трафік (зазвичай) автоматично перерозподіляється на інші. Так, це трохи збільшує навантаження на працюючу частину системи. Але з часом кабелі відновлюють. І навіть будують нові. Зазвичай, найбільше страждають від обривів острівні держави, до яких підведений лише один кабель, і який здебільшого перерізається внаслідок невдало кинутого судном якоря, а також через акул, цунамі, землетруси та щось подібне.

Як скоро відновлюють підводні кабелі? Сильно залежить від декількох факторів: глибина прокладання пошкодженого кабелю, характер дна, погодні умови, наявність поблизу ремонтного судна, хто власник кабелю, чи є бюджет на ремонт, тощо. Максимально швидко — декілька днів. Максимально довго — декілька місяців.

Здебільшого, власники кабелів — приватні компанії. Що характерно: близько 66% усіх підводних трансконтинентальних кабелів Інтернет належать чотирьом гігантам: Microsoft, Google, Amazon, Metа. Але не поспішайте кричати «Ага, так ось чому впав Цукербук!». У даному випадку пошкоджені кабелі належать декільком різним компаніям, серед засновників яких AT&T, Verizon, Tata Communications.

То хто ж пошкодив кабелі

Хто пошкодив кабелі? Уряд Ємену заперечує свою причетність. Цілком може бути правдою, оскільки від пошкодження Інтернет-кабелю вони перші можуть відчути незручності у доступі до Інтернету.

Хто ще може провести подібну диверсію? росія? Цілком в їхньому стилі, хоча не дуже зрозуміло навіщо, який зиск від такої доволі недешевої операції.

Не нульовою також могла б бути вірогідність пошкодження внаслідок природних причин — але якби це був один, ну, нехай, два кабелі. Але три кабелі одночасно — особисто я не вірю у такі співпадіння. Тут точно чийсь злий умисел. Питання лише в тому, кому це могло бути вигідним.

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Але глобально світовий Інтернет — доволі стійка штука, і серйозно вплинути на нього перерізанням декількох магістральних кабелів — важко. Але не неможливо. І країни терористичного типу все активніше намагаються це використовувати. Але, в принципі, якщо їх на цьому спіймають, задокументують та доведуть умисел та провину, і якщо пошкодження будуть критичними — теоретично, таку країну-терорист можна було б відімкнути від світового Інтернету. Або сильно обрізати швидкість передачі даних для них. Цього вони реально бояться, і тому навряд чи хтось зізнається. І вже були напівпрецеденти.

Наразі ж все гаразд і зі світовим Інтернетом, і з ФБ, а зв’язку між їхніми збоями я не бачу.