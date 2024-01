Як Virgin Galactic відправила першу українку у космос та акції «Мінфіну» — донизу

Серед пасажирів першої суборбітальної місії VS Unity у 2024 році була американка українського походження Ліна Бороздіна (Lina Borozdina). Однак, вдалий політ не допоміг акціям Virgin Galactic вийти з крутого піке. Втратив на них і «Мінфін»: ми придбали акції компанії для нашого агресивного портфелю вперше 26 червня минулого року. Наразі і весь портфель поки що у мінусі. Розповідаємо, чому: як змінилася економічна ситуація та інші фактори, що впливають на фондовий ринок, та як плануємо на це реагувати змінами у портфелі.

Ситуація на фондовому ринку

Котирування акцій зростають: останні економічні дані спростували прогнози щодо можливої рецесії, покращуючи перспективи фондового ринку США. З іншого боку, це означає, що регулятор не поспішатиме знижувати ставки, і буде надалі уважно стежити за показником базової інфляції. Багато хто сприймає це, як обнадійливий сигнал.

Побоювання щодо рецесії зникають, що ще краще, немає жодного супутнього різкого зростання цін. Потужніше зростання без інфляції — це те, чого хочуть усі.

S&P 500 закрився близько 4900 у п’ятницю ввечері, 26 січня. International Business Machines Corp., American Express Co., Airbnb Inc, Alphabet Inc та інші стали ключовими драйверами зростання.

Прибутковість 10-річних облігацій США зросла до 4,1393%, додавши за місяць 0,35%. Ймовірність зниження ключової відсоткової ставки на засіданні ФРС 31 січня складає 3,1%, у березні (20.03.2024) така ймовірність вже досягає 46,2%, а в травні (01.05.2024) — перевищує 50%. Тобто ринок майже впевнений, що у травні регулятор розпочне пом’якшувати грошово-кредитну політику. Загалом, у 2024 році очікують на зниження ставки на 1,4%.

Статистика та очікування

Зростання економіки США в четвертому кварталі перевершило прогнози, оскільки охолодження інфляції підштовхнуло споживчі витрати, показавши напрочуд сильний рік. Валовий внутрішній продукт зріс на 3,3% у річному вимірі.

Опитування, проведене компанією 22V Research, показує, що 50% респондентів знизили свої очікування рецесії після грудневого засідання ФРС. А коли йдеться про перспективи зростання реального ВВП у 2024 році, більшість опитаних інвесторів очікують, що вони відповідатимуть або будуть сильнішими за консенсус.

Стійкість ринку свідчить, що інвестори задоволені економічними даними США, попри високі ставки. Вони впевнені, що пікові показники досягнуті й монетарну політику, зрештою, буде пом’якшено, хоча й трохи пізніше, ніж очікувалося спочатку.

Індекс S&P 500 вже перевершив річний консенсус-прогноз Волл-стріт: минулої середи він перевищив позначку 4867 — середній рівень, на досягнення якого вказували аналітики в опитуванні Bloomberg, але через 11 місяців.

Для інвесторів головне питання зараз — як довго триватиме ралі?

Дані Bloomberg Intelligence із 1950 року свідчать: щоразу, коли індекс S&P 500 піднімався з ведмежого ринку на нові висоти, прибутковість наступні 6 та 12 місяців була значно вищою за середню.

Аналіз показників ринку після того, як контрольний індекс американських акцій досяг нового максимуму, показує, що середня прибутковість за 6 місяців становила приблизно 9,2%, що перевищує середню прибутковість у 6,3% за всі півріччя за понад 70 років.

Дисконт

Паралельно з очікуваннями продовження зростання, зростає ймовірність корекції. Індекс відносної сили RSI досяг області перекупленості (>70) як на денному, так і тижневому графіках S&P 500.

Індекс S&P 500 — тижневий графік

Загалом, цей індикатор може доволі довго знаходитися в зоні перекупленості, але чим довше він там перебуває, тим глибшою буде корекція. Наразі ми очікуємо, що поступове зростання ключових індексів фондового ринку може тривати до квітня включно.

У квітні період звітності, ймовірно, покаже негативний вплив жорсткої грошово-кредитної політики на показники компаній, що призведе до корекції. Додатковий тиск виникне через ребалансування портфелів управляючими — перед зниженням ставок значну частину капіталу буде переміщено в активи з фіксованою дохідністю (облігації). Прискорити початок корекції може зниження ключової відсоткової ставки ФРС раніше травня.

Інвестиційний портфель акцій

Золото

В нашому агресивному портфелі акцій наразі є одна акція золотодобувної компанії New Gold Inc (NGD), що певною мірою пов’язана з вартістю цього дорогоцінного металу. З моменту покупки (06.11.2023) максимальний дохід за нею складав майже 27%, а наша ціль залишається незмінною — 100% прибутку за цим активом. Зараз плаваючий результат за NGD — мінус 2,4%. Додаткових покупок ми не передбачали, отож корекцію доведеться перечекати.

Ми плануємо збільшити позицію в золоті, спираючись на такі фактори:

зниження ключової відсоткової ставки призведе до падіння індексу долара США. Золото має високу обернену кореляцію щодо долара, що обіцяє стрімке зростання вартості дорогоцінного металу.

зростання світового попиту на золото, особливо зі сторони Китаю та Індії;

зростання геополітичної напруженості, що призводить до зростання попиту на захисні активи.

Купувати золото будемо через ETF — ProShares Ultra Gold із тикером UGL. Це інструмент із кредитним плечем, який ми обрали свідомо для забезпечення агресивності інвестицій.

Зараз наші погляди будуть прикуті до індексу долара США (DXY), який протягом січня зріс на 2,1% та сформував бичаче поглинання на місячному графіку. Ймовірність подальшого зростання є високою, і перша можлива область зупинки або розвороту — 104,3−105,5, прорив вище відкриє шлях до області 107,4−109,5.

Індекс долара США

Такий перебіг подій дозволяє очікувати падіння вартості золота до позначки близько $1900 за унцію, а отже з покупкою ми не поспішатимемо та дочекаємося відновлення висхідного руху. Рішення про покупку прийматиметься оперативно.

Облігації

У зв’язку зі зміною грошово-кредитної політики ФРС ми хочемо додати до портфелю облігації. Це вимушений крок і його мета — радше, забезпечити стійкість, ніж принести доходи, проте, і про них ми подбали.

Вище вже згадувалося, що під час зміни політики ФРС управляючі фондами переміщують капітал із дольового ринку (акції) в борговий (облігації), цим ми і плануємо скористатися.

Купуємо ETF UBT. Він відслідковує ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. На перший погляд, це звичайний фонд, що інвестує в довгострокові облігації (20+), проте в ньому застосований двократний леверендж. Це означає, що будь-яка зміна індексу збільшується удвічі. Тобто якщо індекс зросте на 10%, то UBT додасть 20%. Зворотній результат ми отримаємо при падінні.

Це інструмент не для довгострокових інвестицій, до того ж він доволі дорогий.

27.01.2024 р. ми купили 1 акцію UBT за ціною $20,02. Решту коштів (на один актив в портфелі ми витрачаємо близько $50) зарезервовано на випадок подальшого падіння вартості для усереднення позиції.

Зміна вартості UBT ETF

Джерело: NYSE

Рівень фіксації прибутку за UBT є аналогічним акціям компаній, що є в нашому портфелі, — плюс 40% ($28).

Блокчейн

Раніше ми вже купували BKCH ETF, орієнтований на блокчейн. Він, як і очікувалося, приніс бажаний дохід. Із запуском спотових біткоїн-ETF ми вирішили доєднатися до когорти перших інвесторів у фонди, які відслідковують біткоїн. Вибір зупинився на IBIT ETF від Blackrock. Він підходить нам за ціною (акція коштує близько $20) та дешевий в управлінні (0,12%).

Ми очікуємо корекцію біткоїну до позначки $32 тис., і на цьому прогнозі побудовано нашу стратегію інвестування. Прийнято рішення розділити покупку на дві частини. Першу покупку ми здійснили 27.01.2024 р. за ціною $23,64, другу буде здійснено, коли біткоїн впаде до прогнозованої позначки.

Фіксація прибутку за цим фондом не передбачена, плануємо утримувати його протягом двох років. Очікуваний прибуток — 800−1000%.

Енергоносії

На попередньому кроці формування інвестиційного портфелю ми додали до нього дві акції з енергетичної галузі:

Occidental Petroleum Corp., OXY,

Baytex Energy, BTE.

З моменту покупки обидві акції майже не змінилися, як і вартість нафти: вона надовго застрягла в діапазоні $70-$75 (WTI). Проте, наприкінці минулого тижня стався прорив — WTI зросла до $78 за барель. Сплеск покупок відбувся на фоні скорочення запасів у США, стимулювання економіки в Китаї та напруженості в Червоному морі.

Наша ставка на нафту та газ, яку ми озвучили раніше, реалізовується. Загалом, у 2024 році ми очікуємо зростання вартості нафти марки WTI до $98-$101 за барель. Досягнення цього діапазону і стане нашим тригером для фіксації прибутку за акціями енергетичної галузі, що є в нашому портфелі (якщо до цього часу не буде досягнуто цільові 40% прибутку).

Телекомунікації

Нарешті, після 4 місяців наявна у нас в портфелі компанія Vodafone Group Public Limited Company почала зростати, нереалізований збиток зменшився до 4,6%. Драйвером змін стала 10-річна угода між Microsoft та Vodafone в галузі штучного інтелекту та платежів, укладена в середині січня. Вона оцінюється в $1,5 млрд і передбачає, що VOD для обслуговування клієнтів використовуватиме технологію OpenAI, а її співробітники отримають доступ до Microsoft Copilot. Також MSFT планує інвестувати в IoT-підрозділ Vodafone. Крім цього, VOD запустить свій сервіс мобільних грошей M-Pesa на Azure.

На таких новинах ми докупили ще дві акції VOD за ціною $8,6 (19 січня) для того, щоб довести її частку в портфелі до запланованого розміру. Тепер залишається тільки чекати.

Автокомпоненти

Неприємний сюрприз на початку січня ми отримали від виробника технологій безпілотного водіння Mobileye Global (MBLY). Компанія заявила, що у її клієнтів накопичилися значні надлишкові запаси і це призведе до падіння виручки приблизно на 50% у першому кварталі фінансового року. Після цього акції MBLY обвалилися майже на 30%. Від подальшого падіння врятували хороші результати діяльності у 2023 році:

дохід — $2,08 млрд (на 11% більше, ніж у 2022 фінансовому році).

чистий збиток — $27,0 млн (зменшився на 67%, порівнюючи з 2022 фінансовим роком).

збиток на акцію — $0,034 (зменшився з $0,11 у 2022 фінансовому році).

Виходячи з цих результатів, нами було прийнято рішення усереднити позицію — купили ще одну акцію MBLY за ціною $27,9 (25.01.2024 р.).

Космічна та оборонна галузі

2023 рік був вдалим для фондового ринку, але не для Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE), яка втратила понад 30%.

Ця компанія потрапила до нашого портфелю в момент його створення і досі приносить нам збитки.

У 2023 році Virgin Galactic планувала здійснювати польоти приблизно раз на місяць і повільно рухалася вперед у розробці нового космічного корабля Delta. Але ставало очевидним, що витрати компанії є неприйнятними, і наприкінці 2023 року компанія представила новий план.

Польоти космічного корабля Unity завершаться в середині 2024 року, і SPCE зосередить усі свої зусилля на розробці космічного корабля Delta. Такий крок дозволить компанії скоротити витрати та запустити Delta у 2026 році без залучення додаткового капіталу у понад $1,1 млрд, які зараз є на балансі. Також вдвічі збільшили кількість рейсів Delta — із чотирьох до восьми на місяць. Це має подвоїти прибуток.

У 2023 році ринок був розчарований усіма змінами, і тепер мине майже два роки, перш ніж ми побачимо, чи варті зміни того.

Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) ми нещодавно додали до портфелю, актив був близьким до рівня фіксації прибутку, показуючи нереалізований результат +37%. Акції компанії стрімко зросли після підписання контракту з урядом США на $515 млн, але цього запалу виявилося замало. RKLB залишається у портфелі з плаваючим результатом +9,4%.

Перші прибутки у 2024 році принесла нам VirTra, Inc. (VTSI) — компанія, що вчить воювати. За 31 день перебування в портфелі зафіксовано прибуток 40% ($18,78). Це найшвидший прибуток, який ми фіксували з початку створення агресивного портфелю акцій.

Загалом, зафіксований прибуток за портфелем досяг $89,47 (18,2%).

Поточний стан агресивного портфелю акцій «Мінфіну»

*активи, що виділено кольором, продано. З розрахунку поточного стану портфелю їх виключено