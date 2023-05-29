Як заробити на можливій рецесії від 3% до 120% річних за допомогою ETF

Незважаючи на загальний оптимізм роздрібних інвесторів, прогнози показують, що наступний «великий» цикл зростання, можливо, настане не раніше 2024 року. Інвестиційний аналітик Микита Гуппал визначив ключові фактори, які впливають на перспективи зростання фондового ринку, та оптимальні інструменти для успішних інвестицій.

Актуальний стан економіки: чи може криза стати реальністю

Якщо враховувати циклічність економічних процесів та притаманні кожному з циклів властивості, то нинішній можна охарактеризувати як спадний, або ж передрецесійний. Які ознаки вказують на це?

Погіршення економічних показників.

Темпи зростання ВВП зменшуються.

Мінімальний рівень безробіття.

Запаси на складах зростають, продажі падають.

Стагнація промисловості (індекс ділової активності, PMI, падає).

Темпи кредитування знижуються (особливо після банківської кризи).

Корпоративні прибутки зменшуються.

Smart money (хедж-фонди, пенсійні фонди, інвестиційні банки та інші організації, які володіють великими сумами грошей) більше зосереджуються зараз не на ринку акцій, а на «фонди грошового ринку». Тобто, віддають перевагу інвестуванню в короткострокові фінансові інструменти, такі як казначейські облігації США (по суті прирівнюються до грошей). Інвестувати в аналогічні інструменти можна напряму через купівлю казначейських облігацій або ETF.

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Ось кілька прикладів таких ETF-фондів та їх дохідності у період covid-рецесії 2020 року (при падінні ETF на S&P500 (SPY) за той самий період більш ніж на 30%):

iShares 1−3 Year Treasury Bond ETF (SHY) +2,7%,

iShares 7−10 Year Treasury Bond ETF (IEF) +16,17%

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) +40,9%

Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) +1,48%

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) +11,18%

Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) +21,4%

SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) +20,6%

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares ETF (TMF) +120,3% (нагадаю, що це ETF на трежеріс)

Якщо ж зважати на той факт, що комісія за управління в даних фондах досить незначна, від 0,04% річних (VGSH) за найбезпечніший до 1,06% річних (TMF) у найагресивнішому з потрійним кредитним плечем, то це досить непоганий варіант для інвестування.

Поки що інвестори зберігають оптимізм. Незважаючи на спад економічної активності, індекс широкого ринку, S&P500 зріс більше, ніж на 7% з початку року, а технологічний індекс NASDAQ — на 15% (на квітень 2023). Зростання відбувається на очікуваннях початку зниження ключової ставки ФРС вже наприкінці 2023 року. Хоча представники Федрезерву не передбачають зниження ставки протягом 2024 року.

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Але якщо раніше інвестори боялися високої інфляції, то тепер знову збільшуються хвилювання з приводу рецесії, яка є логічним наступним етапом після циклу спаду та перед циклом зростання. Перед рецесією можна побачити локальне зростання по фондових індексах на паузі у підвищенні відсоткових ставок, особливо, якщо сезон звітностей у підсумку кращий за очікування. Або ж при накачуванні економіки ліквідністю, як це було через Discount Window для регіональних банків.

Як зрозуміти, що почався новий цикл зростання

ВВП зростає кілька кварталів поспіль.

Ринок праці також зростає — з’являється велика кількість нових вакансій, кількість заявок по безробіттю зменшується щомісяця.

Відновлення промисловості, що підтверджується зростанням індексу PMI.

Зростає рівень кредитування, оскільки відсоткові ставки ФРС знаходяться на рівні нуля, або приблизно на цьому рівні.

Корпоративні прибутки зростають (щоквартальні сезони звітностей перевершують очікування аналітиків).

Стимулювання економіки продовжується, так зване QE (центральний банк купує велику кількість облігацій та інших фінансових інструментів на відкритому ринку).

Запаси на складах знаходяться на досить низькому рівні, оскыльки продажі зростають, що відображається у збільшенні показника retail sales та зменшенні retail Inventories.

Індекси зростають на понад 20% від «дна», тобто найменшого значення по індексу, з якого почалося зростання.

Фондовий ринок, як правило, найбільше зростає близько року, коли підприємства розвиваються, зайнятість зростає, доходи та витрати збільшуються, і ціни на акції відповідно також зростають.

З «дна» ковідної кризи (березень 2020 — березень 2021) ETF на S&P500 (SPY) виріс більш, ніж на 60%, ETF на технологічний індекс NASDAQ (QQQ) — на 95%. Якщо ж брати потрійний ETF на NASDAQ (TQQQ), то за цей же період він зріс більш, ніж на 400%. Але збільшення темпів зростання може перегріти економіку та призвести до проблем з інфляцією та рівнем безробіття. Це, у свою чергу, призводить до завищеного рівня цін на акції, що може спровокувати початок наступного економічного циклу.

Які активи купувати, щоб заробити на зростанні

На цьому пострецесійному етапі досить непогані результати демонструють наступні сектори (беремо знову ж таки рік зростання після ковід-рецессії березень 2020 — березень 2021) :

Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) +101,6 % зростання. Комісія за управління 0,1% річних.

Vanguard Financials ETF (VFH) +102.95% зростання. Комісія за управління 0,1% річних.

iShares U.S. Financials ETF (IYF) +87,3% зростання. Комісія за управління 0,39% річних.

Інформаційні технології

Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) +95,5% зростання. Комісія за управління 0,1% річних.

Vanguard Information Technology ETF (VGT) +89,41% зростання. Комісія за управління 0,1% річних.

iShares U.S. Technology ETF (IYW) +97,21% зростання. Комісія за управління 0,39% річних.

Транспорт

iShares Transportation Average ETF (IYT) +111,46% зростання. Комісія за управління 0,.39% річних.

SPDR S&P Transportation ETF (XTN) +137,47% зростання. Комісія за управління 0,35% річних.

First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) +160,05% зростання. Комісія за управління 0,6% річних.

Для тих, хто готовий брати на себе більше ризиків, щоб отримати більшу дохідність, є ETF на ці сектори з кредитним плечем:

Фінанси

The ProShares Ultra Financials (UYG) (з подвійним плечем) +217,78% зростання. Комісія за управління 0,95% річних.

Direxion Daily Financial Bull 3x Shares (FAS)(з потрійним плечем) +516,01% зростання. Комісія за управління 0,96% річних.

Інформаційні технології

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) (з потрійним плечем) +452,7% зростання. Комісія за управління 0,97% річних.

ProShares Ultra Technology (ROM) (з подвійним плечем) +290,34% зростання. Комісія за управління 0,95% річних.

ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) (з потрійним плечем) +520,72% зростання. Комісія за управління 0,86% річних.

Транспорт

Direxion Daily Transportation Bull 3x Shares (TPOR) (з потрійним плечем) +765,64% зростання. Комісія за управління 1,.03% річних.

На цьому етапі інвестори можуть розглядати можливість інвестування в ринки, що розвиваються, оскільки вони зазвичай мають високу кореляцію з глобальним економічним зростанням та більший потенціал дохідності. Проте, ці ринки також мають значні геополітичні ризики, які потрібно враховувати. Приклади ETF на ринки, що розвиваються:

iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) охоплює компанії з 26 країн, включаючи Китай, Тайвань, Південну Корею, Бразилію та Індію. На післяковідному відновленні цей ETF виріс на 91,09% з березня 2020 року по березень 2021. Комісія за управління 0,68% річних.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) містить понад 4000 компаній з більш, ніж 20 країн, включаючи Китай, Бразилію та Індію. На післяковідному відновленні виріс на 81,33%. Комісія за управління 0,08% річних.

Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) охоплює компанії з більш, ніж 20 країн, включаючи Китай, Тайвань, Південну Корею та Бразилію. На післяковідному відновленні виріс на 82,85%. Комісія за управління 0.11% річних.

На цей момент, інвестори, які готові приймати більші ризики для отримання вищої дохідності, можуть розглянути інвестування в ETF на ринки, що розвиваються з кредитним плечем, такі як Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) та ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) які за пострецесійний рік з брезня 2020 по березень 2021 зросли на 442,41% та 229,2% відповідно.