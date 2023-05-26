З початку року S&P 500 виріс на 7,55%: 20 компаній, які це зробили

Усього 20 компаній, переважно пов'язані з ШІ, забезпечують зростання S&P 500. Що це означає для інвесторів, розповідає Visual Capitalist. «Мінфін» публікує скорочений переклад статті.

Ралі великих технологічних компаній

Ім'я ChatGPT стало загальновживаним у 2023 році, позначивши найцікавіші для інвесторів акції компаній. Різке зростання цін на них підтримало S&P 500.

У поданій нижче таблиці наведені дані за минулий місяць, що показують, що невелика група компаній вплинула на еталонний індекс США.

Microsoft інвестувала $10 млрд в OpenAI, творців ChatGPT. Компанія також інтегрувала генеративний ШІ у свою пошукову систему Bing. Ця велика мовна модель розроблена спеціально для прискорення пошуку, генерації тексту та виконання інших задач автоматизації.

Також цікавить NVIDIA, яка є найдорожчим виробником чіпів в Америці. Компанія продає чіпи A100 вартістю $10 тис., що дозволяють запускати моделі машинного навчання. Ці моделі одночасно виконують кілька завдань із розробки нейронних мереж та навчання систем ШІ, включаючи ChatGPT від OpenAI. Компанії, які розробляють послуги, пов'язані з ШІ, такі як чат-боти або створення зображень, можуть використовувати до тисячі таких чіпів.

Nvidia відзвітувала про зростання прибутку у першому кварталі на 26% і отримала +25% до ціни акцій. А з початку року її акції додали 171% на тлі буму навколо ШІ, який навряд чи обійдеться без їхньої продукції.

Незважаючи на те, що Apple є найдорожчою компанією у світі та ключовим фактором прибутку, корпорація виділяється серед технологічних гігантів, які не анонсували великих проєктів у галузі ШІ (поки що). Проте її акції також стрімко зростають.

Apple може стати першою компанією у світі вартістю понад $3 трлн. На даний момент капіталізація американської компанії з виробництва смартфонів та іншої техніки збільшилася майже на $700 млрд і перевищила $2,7 трлн, а її цінні папери за чотири з половиною місяці року піднялися в ціні на 35%, повідомляє видання Bloomberg.

Продовжує нарощувати свій портфель акцій Apple інвестиційний холдинг Уоррена Баффета Berkshire Hathaway. У перші три місяці року Berkshire збільшила частку акцій Apple на 7,5% — до 46,44%. На це було витрачено $3,1 млрд.

Читайте також: Що купували Баффет, Даліо та Сорос у I кварталі: як інвестфонди заробляли на банківській кризі

Ризики зростають

Проблема із сильним зростанням обраних акцій, пов'язаних із ШІ, полягає в тому, що він затьмарює ширші результати фондового ринку.

Без ралі під керівництвом ШІ S&P 500 повернувся б на -1,4% станом на 17 травня 2023 року.

Ця форма крутої дивергенції, відома як широта ринку, часто сигналізує про більш високий ризик ринку.

Коли більше компаній отримують позитивний прибуток, це менш ризиковано, ніж невелика жменька, що отримує левову частину прибутку. Сьогодні широта ринку дуже вузька, і ці компанії становлять понад 29% усієї ринкової капіталізації індексу.

Поки невідомо, як довго компанії, пов'язані з ШІ, будуть приховувати ширші показники S&P 500. Зростаючий ринковий тиск, від вищих відсоткових ставок до банківської невизначеності, може додати додаткові проблеми.