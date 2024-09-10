Як заробити на зниженні ставки ФРС: пояснюємо, які активи можуть випередити ринок

Завтра, в середу, стануть відомі дані щодо інфляції у США, від цього залежатиме рівень зниження ключової відсоткової ставки ФРС. Але сам факт зниження на засіданні регулятора 18 вересня є вже фактично невідворотним.

На цьому тлі спільнота інвесторів розділилася на два табори: ті, хто очікує рецесії насамперед, спираючись на інверсію кривої дохідності, та ті, хто каже, що цього разу рецесії не буде і Федрезерву вдалася м’яка посадка. Придивляємося до можливостей заробити на зниженні ключової ставки.

Серед ключових активів та секторів, які отримають вигоду від зниження ключової ставки ФРС, ми виділили чотири:

Облігації,

Сировина,

Автомобільна промисловість,

Нерухомість.

Облігації

Найпростішим та найнадійнішим активом для інвестування в ситуації, що склалася, є облігації. Зниження ключової відсоткової ставки веде до зростання вартості тих облігацій, що вже знаходяться в обігу завдяки вищій дохідності. І, попри те, буде рецесія чи ні, вони однаково приноситимуть купонну дохідність та зростуть в ціні завдяки зниженню ставок.

Для того, щоб отримати максимальну вигоду від високих відсоткових ставок за допомогою американських облігацій, варто придбати їх до 18 вересня 2024 року, тобто до чергового засідання ФРС, на якому очікується зниження цього показника.

Доступним інструментом для інвестування в облігації є ETF-фонди, які інвестують в американський борг.

Наприклад, TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF), EDV (Vanguard Extended Duration Treasury ETF), SPTL (SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF) та інші. Інвестори завжди можуть скористатися зручними сервісами для відбору фондів, які повністю відповідають критеріям їхнього інвестиційного портфелю:

etfdb.com,

etf.com.

Ці платформи мають зручний інтерфейс, безліч фільтрів для швидкого пошуку та детальний опис кожного з фондів.

Ми запитали наших експертів, а що би вони обрали маючи намір інвестувати в борг США, переважна більшість робила ставку на ETF TLT, обгрунтовуючи свій вибір:

високою дивідендною дохідністю (3,63% на момент написання матеріалу),

низьким коефіцієнтом витрат (0,15%) та

значним потенціалом зростання після зниження ставок (>10%).

Тобто один з найбезпечніших активів у світі дозволить отримати двозначні прибутки.

Золоті варіанти

Якщо з облігаціями все просто, то заробити на сировині буде куди складніше. Річ у тім, що, окрім безпосередньо долара, на її вартість впливає багато чинників, як-от попит, розмір видобутку, ситуація в галузі, де вона найбільше використовується.

Втім, є один практично безпрограшний варіант — золото.

Цей дорогоцінний метал має безліч застосувань — від прикрас до промислового використання. Він є хорошим засобом для збереження цінності в періоди турбулентності, і якщо ми повністю не виключаємо можливість настання рецесії, то золото покликане забезпечити приріст капіталу у «складні часи». Паралельно попит на золото зростає в періоди геополітичної напруженості, які ми спостерігаємо зараз.

Інвестувати в золото можна декількома способами:

придбання банківських металів,

придбання золотих прикрас,

придбання монет,

придбання акцій золотодобувних компаній,

придбання ETF.

З цього переліку найефективнішими є інвестиції в золото через придбання акцій золотодобувних компаній та ETF (висока ліквідність, низькі операційні витрати, дивідендна дохідність).

Найкращими ETF, які відслідковують вартість золота, є:

GLD (SPDR Gold Shares) — найбільший за капіталізацією та має найвищу ліквідність;

GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) — найдешевший;

IAUM (iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest) — найбільший приріст із початку року.

Також цікавими виглядають інвестиції в золотодобувні компанії, оскільки доходи цих фірм залежать від вартості сировини, яку вони добувають (золота).

Загалом інвестиції в золоторудні компанії можна розділити на дві групи:

Компанії великої капіталізації, що платять дивіденди (NEM, AEM, GOLD…).

Компанії середньої капіталізації, які можуть суттєво зрости в ціні (NGD, SAND, CDE…).

Обидві групи показали двозначний приріст цього року.

Опитані нам експерти радять інвестувати в золото через ETF GLDM, оскільки він є найдешевшим і зменшить витрати за управління.

Срібло має потенціал

Паралельно до золота, варто звернути увагу на ще один дорогоцінний метал — срібло, вартість якого щільно корелює з цінами на золото.

Нещодавно «Мінфін» писав про прихований потенціал срібла, але він може бути реалізований тільки у випадку відновлення економічної активності Китаю.

Зауважимо, що зараз срібло торгується на 43% нижче від своїх історичних максимумів, досягнутих у 2011 році. В той час як золото подолало цей ATH у липні 2020 року і зараз торгується на 30% дорожче.

Порівняння графіків зміни вартості золота та срібла

Джерело: OANDA

Найкращими ETF для інвестування в срібло є:

SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) — найбільший за капіталізацією та найдешевший;

PSLV (The Sprott Physical Silver Trust) — найбільший приріст із початку року та найвища ліквідність.

Зниження відсоткових ставок ФРС ймовірно буде тривати довго (більше року). Експерти, яких ми опитали, радять інвестувати у срібло за таким само принципом, як і у золото. А саме, купити найдешевший ETF SIVR. А паралельно — слідкувати за економічною активністю Китаю.

Літій не «падатиме» вічно

Окрім дорогоцінних металів, цікавою є ставка на літій. Нещодавно вартість цього металу, що широко використовується в акумуляторах, впала до $10 за кілограм і продовжує знижуватися. Як люблять говорити в інвестиційних колах: «Той, хто купив перше дно, отримує друге в подарунок».

Графік зміни вартості ф’ючерсу на літій

Джерело: COMEX

Але падіння не може «тривати вічно», оскільки воно призводить до втрати рентабельності, і як наслідок — закриття видобутку: відбувається зменшення пропозиції. Менша пропозиція призведе до стабілізації цін, а попит, який має ознаки відновлення, стане джерелом нового імпульсу вгору.

Одним із ключових покупців літію є виробники акумуляторів для електромобілів. Ринок електричних авто повертається до зростання. Компанія Tesla повідомила, що в серпні продала понад 63 000 автомобілів на китайському автомобільному ринку, що на 37% більше, ніж у попередньому місяці, але все ще менше, ніж у серпні минулого року.

BYD, найбільший у світі виробник електромобілів, заявив, що продажі його пасажирських автомобілів у Китаї в серпні зросли на 35%, порівнюючи з минулим роком, досягнувши рекордного місячного показника в 370 854 одиниці.

Пожвавлення попиту неодмінно змінить траєкторію цін на літій. Залишається тільки дочекатися цього моменту та отримати з цього вигоду.

Як і у випадку з дорогоцінними металами, зробити ставку на літій можна за допомогою ETF — Global X Lithium & Battery Tech (тикер LIT), або ж інвестувавши в публічні компанії, що займаються видобутком цього сріблясто-білого металу — Albemarle Corporation (ALB), Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. (GNENF), Lithium Americas Corp. (LAC), Livent Corporation (LTHM), Mineral Resources Limited (MALRY).

Як сама сировина, так і компанії, що його видобувають зараз коштують дешево, але наразі невідомо як довго збережеться надлишкова пропозиція на ринку, вважають опитані нами експерти.

Технічні та фундаментальні сигнали зміни тенденції наразі відсутні, тому тут варто проявити обережність і розподілити покупку на декілька частин.

Серед пріоритетних активів компанія Albemarle Corporation, оскільки окрім можливого зростання вартості акцій вона платить дивіденди в розмірі >2%, Lithium Americas Corp. котра може дати ікси подібно до криптовалют та ETF LIT.

Американські автовиробники будуть в плюсі

Середній кредитний платіж за нові транспортні засоби в США становив $735 на місяць у першому кварталі 2024 року, що на 0,4% більше, ніж у першому кварталі 2023 року, кредитний платіж на вживані транспортні засоби також зріс на 0,4%. Ставки для покупців із найвищим кредитним рейтингом (781 і вище) починаються від 5,18% для нових авто, тоді як покупці з найнижчим рейтингом можуть стикатися зі ставками до 14,08%. Для вживаних автомобілів ставки можуть досягати 20,62% для осіб із низькими кредитними балами​.

Для порівняння: у 2022 році, коли ФРС тільки розпочала цикл підвищення ставок, ставки автокредиту на нові транспортні засоби в США коливалися в діапазоні від 4,75% до 13,42%, залежно від кредитного рейтингу та інших чинників.

Заборгованість за автокредитом є другою за величиною категорією після іпотеки. Загалом, за даними Федерального резервного банку Нью-Йорка, американці винні $1,616 трильйона у вигляді боргів за автокредитами, що становить 9,2% споживчого боргу США.

У першому кварталі 2024 року 4,4% непогашеної заборгованості за автомобіль було прострочено щонайменше на 90 днів, що на 13,4% більше, ніж у першому кварталі 2023 року. Водночас відсоток автокредитів, які прострочили на 30 днів, становив 7,9% у першому кварталі цього року, що на 15,4% більше, порівнюючи з 6,9% у першому кварталі минулого року.

Беручи до уваги все сказане вище, приходимо до висновку, що попит на автомобілі в США пригнічений високими ставками. Пом’якшення політики ФРС призведе до зниження ставок автокредитування, і як наслідок — до пожвавлення попиту на автомобілі та зростання прибутків автовиробників. Інвестиція в автомобільну промисловість на такому фундаменті виглядає привабливою, та такою, що має значну ймовірність позитивного результату.

Найбільше у 2024 році в США було продано автомобілів таких марок:

Ford F-Series, Chevrolet Silverado, Toyota RAV4, Tesla Model Y, Honda CR-V, Nissan Rogue, Ram Pickup, Toyota Camry, GMC Sierra, Honda Civic.

Ford (F) та General Motors Company (GM), ймовірно, будуть ключовими бенефіціарами зниження ставок, оскільки японські автовиробники втрачають цінову перевагу на тлі зміцнення єни внаслідок підвищення ставок банком Японії.

Окрім ймовірного зростання попиту на автомобілі в США на тлі зниження ставок кредитування наші експерти вважають гарною ідеєю інвестувати в Ford (F) та General Motors Company (GM) з наступних причин:

Акції GM неймовірно дешеві. Співвідношення P/E становить 5,01, що значно нижче медіани сектору 15,9. Основною причиною низької оцінки акцій є їх величезна прибутковість. Якщо подивитися на другий квартал, то компанія General Motors створила близько $5,3 млрд вільного грошового потоку, що є найкращим показником, про який повідомляє компанія з 2020 року

Ford Motor Company (NYSE:F) аналогічно GM зараз торгується з мультиплікатором P/E 5,9, що значно нижче медіани сектору 15,9. Крім того, F спостерігає величезне зростання цього року, а звіт про прибутки компанії за другий квартал проливає світло на успіх її бізнесу Ford Pro.

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Нерухомість та будматеріали

Як тільки стало зрозумілим, що ФРС переходить до пом’якшення грошово-кредитної політики, інвестори сконцентрувалися на нерухомості. Зниження ключової відсоткової ставки веде до зниження іпотечних ставок, що стимулює попит на нерухомість.

Наразі ця інвестиційна ідея виглядає, як та, яка прийшла із запізненням, оскільки протягом останніх трьох місяців REIT показали найбільше зростання (+12,86%) серед 11 секторів.

Зростання вартості REIT протягом останніх трьох місяців Джерело: Finviz

Втім, це не означає, що зростання вичерпано — низькі ставки попереду, а, відповідно, значна частина цінового імпульсу на нас чекає в майбутньому. Також варто не забувати, що більшість REIT платять пристойні дивіденди, які значно покращать інвестиційний результат.

Серед усього різноманіття REIT ми виділили два, які, ймовірно, ще несповна врахували в ціні м’яку ГКП, що наближається, та мають значний потенціал зростання:

Global Self Storage Inc (SELF).

Medical Properties Trust, Inc. (MPW).

Ціновий таргет за MPW ми бачимо в області $9 за акцію (майже +100% від поточної ціни), а за SELF — $7 (+40% до поточної вартості). Щодо REIT — маємо тільки одне застереження: остерігайтеся інвестицій в офісну нерухомість, оскільки попит на неї так і не відновився після пандемії.

Паралельно нерухомості, варто звернути увагу на виробників будівельних матеріалів. Вони трохи із запізненням, але відчують пожвавлення на ринку нерухомості. В якості індикатора активізації будівельників, можна використовувати вартість ф’ючерса на пиломатеріали — Lumber.

Наразі він формує паттерн розвороту перевернута голова та плечі, а отже, значна частина зростання вартості компаній, що виробляють будівельні матеріали, ще попереду.

Зміна вартості ф’ючерса на пиломатеріали

Джерело: CME

Серед будівельних компаній, експерти вважають цікавими інвестиції у Martin Marietta Materials Inc. (NYSE: MLM) та Summit Materials (NYSE:SUM).

Martin Marietta Materials Inc. (NYSE: MLM) є привабливою через її провідну роль у промисловості будівельних матеріалів, її здатність отримувати вигоду від інвестицій в інфраструктуру та її високі фінансові показники. У другому кварталі 2024 року компанія повідомила про збільшення доходу на 10% порівняно з аналогічним періодом минулого року, досягнувши позначки в $1,82 млрд. Продуктивність Martin Marietta Materials Inc. може значно покращитися, коли будівництво нових будинків прискориться.

Summit Materials також показує стабільне зростання (див. графік нижче) тож на тлі пожвавлення ринку нерухомості її результати мають високу ймовірність стати ще кращими, в той час як ціна акцій зараз є привабливою для покупки.

Графік зміни прибутків компанії Summit Materials

Джерело: Simply Wall Street