Темп зростання цін на срібло може випередити золото. Але лише наступного року

Пропозиція срібла на ринку може виявитися нижчою за промисловий попит. Які чинники на це впливають і чи створює умови для стрімкого зростання металу, пише Bloomberg. «Мінфін» публікує ключові тези.

Промисловий попит на срібло, ймовірно, продовжить зростати, оскільки цей метал відіграє важливу роль у фотоелектричному секторі, допомагаючи йому випереджати незначне зростання пропозиції у 2025 році, вважають експерти Bloomberg Intelligence Еммануель Муньєрі та Грант Спор. Проте, на їхню думку, короткострокові коливання цін можуть більшою мірою залежати від статусу дорогоцінних металів, оскільки значні видобуті запаси знижують переваги дефіциту на ринку. Перевищення темпів зростання срібла до золота все ще можливе, але тут відновлення економіки Китаю є ключовим чинником підтримки.

Вищих темпів зростання ціни на срібло щодо золота, ймовірно, не варто чекати раніше 2025 року, оскільки економіка Китаю щосили намагається відновитися, а геополітичні ризики утримують золото на високому рівні. Наступного року зростаючий промисловий попит на срібло і нейтральніше зрушення в рушійних силах, що лежать в основі золота, можуть знизити співвідношення двох металів нижче 80 і наблизити його до середнього довгострокового значення.

Фундаментальні показники срібла покращуються, і, як показує аналіз Bloomberg Intelligence, дефіцит на ринку, ймовірно, збережеться протягом 2024−25 років у міру зростання попиту, однак середній прогноз на 2024 становить 27,53 долара за унцію, порівнюючи із середнім прогнозом цін на золото 2 273 долари, що вказує на те, що співвідношення золота і срібла залишиться вище 80 протягом другої половини поточного року.

Однак у 2025 році можливе підвищення курсу срібла щодо золота, оскільки чинники, що впливають на золото, стають нейтральнішими, а прогноз попиту на срібло набирає обертів. У довгостроковій перспективі співвідношення попиту та пропозиції може посилитись настільки, що ціни на срібло різко зміняться щодо цін на інші промислові метали.

Зростаючий промисловий попит на срібло, що випереджає пропозицію, може надати підтримку цінам, і сформувати випереджаючі темпи зростання щодо золота у 2025 році, оскільки рушійні сили, які підстьобують подорожчання жовтого металу зараз, стануть нейтральнішими, а ризики того, що золото може подешевшати, зростають.

«Попри те, що видимі запаси срібла, ймовірно, вплинуть на будь-яке різке зростання цін, викликане промисловим розвитком, ми вважаємо, що співвідношення золота і срібла може опуститися нижче за позначку в 80. Це було б поліпшенням, порівнюючи з середнім показником за 2024 рік, який дорівнює 85», — зазначають експерти Bloomberg.

Якщо Китаю вдасться уникнути жорсткої посадки, це може стати додатковим стимулом для зростання цін на срібло, оскільки цей метал демонструє помірну кореляцію з економікою країни, хоч і з невеликим відставанням. Китай є найбільшим споживачем срібла у промисловому виробництві, на частку якого припадає трохи менше 30% попиту. Сонячні панелі також є швидкозростаючим сегментом попиту на метал, і понад 80% їх виробляється у КНР.

Як показує аналіз Bloomberg Intelligence, незначне зростання світового виробництва срібла у 2025 році буде значною мірою зумовлене збільшенням пропозиції видобутого срібла. Проте, спроба цін на срібло наблизитися до піків 2011 року може стимулювати обсяги рециклінгу срібла, що призведе до збільшення пропозиції без збільшення видобутку. Це обмежуватиме зростання цін.

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Згідно з оцінками Bloomberg Intelligence, виробництво срібла на срібних копальнях може зрости приблизно на 3% у 2025 році, після зниження на 2% у 2024 році.