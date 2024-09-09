Apple додає ШІ до нових iPhone 16: чи допоможе це переконати інвесторів

Слабкий звіт щодо зайнятості у США, який показав, що в серпні рівень найму залишався невисоким, попри зниження рівня безробіття, змусив понервувати інвесторів минулого тижня, посиливши їх побоювання у сповільненні економіки.

До цих побоювань додалися коментарі аналітиків про те, що ФРС надто обережно знижує ставки. На тлі цих побоювань американський фондовий ринок пережив найгірший тиждень з березня 2023 року: до кінця тижня S&P 500 упав на 1,7%, а Nasdaq 100 — на 2,7%. На тлі роздумів про ШІ-переоціненість падали папери Broadcom, Nvidia та інших технологічних компаній, потягнувши за собою Nasdaq Composite донизу на 2,6%. Dow Jones Industrial Average знизився на 1%, Russell 2000 — на 1,9%, індекс страху Волл-стріт — VIX — перевищив 22.

Інвестори чекають на реакцію ФРС щодо ставок. «Дані щодо зайнятості за серпень продовжують демонструвати, що економіка вибивається з сил <…> Чи перейде це у рецесію чи щось менш негативне, залежить від того, наскільки агресивно ФРС протистоятиме поточному негативному імпульсу. Чи піде ФРС на 25 чи 50? (б.п. зниження)», — цитує Bloomberg Стівена Блітца з TS Lombard.

За словами Девіда Донабедяна з CIBC Private Wealth, фондовий ринок все ще намагається зрозуміти, якими темпами відбувається уповільнення в економіці. Він вважає, що якщо ФРС знизить ставки на 50 б.п., інвестори можуть повірити, що ФРС панікує, і що ризик рецесії вищий, ніж прийнято вважати.

«Для ФРС рішення зводиться до вибору з того, що становить більший ризик: відновлення інфляційного тиску, якщо знизити ставку на 50 б.п., або загроза рецесії, якщо знизити її тільки на 25 б.п.», — резюмує Сіма Шах із Principal Asset Management.

Яким буде рішення ФРС, стане відомо вже наступного тижня, 19 вересня. Поки що ж інвесторам залишається будувати припущення, а ФРС мовчатиме, оскільки з 7 вересня розпочався «блекаут» — період, коли політики та співробітники ФРС мають утримуватись від обговорення макроекономічних питань чи грошово-кредитної політики з громадськістю.

Звіт щодо зайнятості у США позначився і на європейських ринках. Stoxx Europe 600 впав на 1,1% до закриття та на 3,5% за підсумками тижня, також показавши найгірший результат із березня 2023 року.

Злети та падіння тижня на американському фондовому ринку

Окрім технологічних компаній, минулого тижня на американських ринках погойдало й акції фінансових компаній, у тому числі й банків: NYSE Financial Index до кінця тижня впав на 1,4%, а Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) — на 1,6%. У секторі фінансів, за підсумками тижня, найдраматичніше впав Coinbase Global (COIN).

Причиною такого падіння є потенційний колективний позов від акціонерів, які звинувачують компанію в обмані. Coinbase доклала масу зусиль, щоб домогтися відхилення цього позову, проте їй це не вдалося. Історія питання триває з червня 2023 року, коли Комісія з цінних паперів та бірж США подала до суду на Coinbase за управління незареєстрованою біржею цінних паперів. На думку суду, інші теж мають право на позови, якщо вони вважають, що Coinbase не повідомила їх про ризики належним чином. Тепер Coinbase готується відстоювати свої інтереси проти сотень, якщо не тисяч, інвесторів.

На відміну від фінансистів, у «фармацевтів» справи минулого тижня йшли набагато краще. У лідерах опинився каліфорнійський біотех Vaxcyte (PCVX). Його акції, за підсумками тижня, зросли на 38,16% і торгувалися до кінця сесії за $111,58. Ривок стався у вівторок, коли Vaxcyte повідомив про успішне закінчення чергового етапу випробувань пневмококової вакцини. Сама вакцина, яка допомагає попередити випадки пневмонії, менінгіту і навіть сепсису, не стала першою такою вакциною та проривом у науці. Однак, на думку аналітиків, цією вакциною цей відносно невеликий біотех (капіталізація $12,5 млрд), створений у 2013 році, кинув виклик таким гігантам на ринку вакцин, як Pfizer та Merck.

Акції Vaxcyte у вівторок зранку зросли на 40,2%, акції Pfizer впали на 1,3%, а папери Merck — на 0,9%. Річ у тім, що обидва фармгіганти випускають схожі пневмококові вакцини, але вакцина PCVX виявилася кращою.

Дані випробувань вакцини Vaxcyte, вважають експерти, виводять її на вершину групи компаній, які виборюють частку ринку з річним обсягом продажів близько $8−10 млрд.

«VAX-31 має потенціал витіснити Prevnar 20 від Pfizer, і можна стверджувати навіть, що Capvaxive від Merck», вважає аналітик Mizuho Securities Салім Сайєд. А на думку аналітика Leerink Partners Девіда Райзінгера, VAX-31 може зайняти більшу частину ринку на ринку пневмококових кон'югованих вакцин.

Vaxcyte заявила, що розпочне третю фазу випробувань серед дорослих до середини наступного року та розраховує отримати остаточні дані у 2026 році.

Pfizer, Merck, GlaxoSmithKline та Sanofi контролюють приблизно 75% ринку вакцин, а вартість глобального ринку у 2018 році оцінювалася в $36 млрд із перспективою зростання на 8% на рік — до $58 млрд до 2025 року.

Вже в середу, скориставшись зростанням своїх акцій напередодні, Vaxcyte заявила, що продасть 10,2 млн акцій за $103 за штуку і варранти на купівлю ще 2,4 млн акцій за $102,999 за варрант, із закриттям продажу 6 вересня. Організаторами розміщення виступили BofA Securities, Jefferies, Leerink Partners, Goldman Sachs, Evercore ISI, Guggenheim Securities та Mizuho.

На 8,70%, за підсумками тижня, (до $161,72 за папір) зросла ціна акцій виробника ПЗ для страхового андеррайтингу Guidewire Software (GWRE). Акції зростали на тлі непоганої звітності компанії за четвертий фінансовий квартал. Виторг зріс до $291,5 млн із $270 млн, порівнюючи з аналогічним кварталом минулого року, при тому, що аналітики очікували $283,9 млн. Non-GAAP прибуток на розбавлену акцію знизився з $0,74 до $0,62. Проте аналітики чекали ще меншу цифру — в $0,54 на акцію.

Хороший квартальний звіт приніс зростання Samsara (IOT): папери компанії зросли на 7,18% за тиждень (до 44,02 за акцію). Компанія, яка створювалася, як «стартап для оцифрування операцій», і яка пропонує бізнес-клієнтам рішення у сфері телематики, моніторингу обладнання та інше програмне забезпечення та аналітику для фізичних процесів, сильно впала під час COVID-19, і тепер, схоже, її справи вирівнялися.

Виторг за квартал зріс на 37% — до $300,2 млн, валовий non-GAAP прибуток склав $230,8 млн, операційний non-GAAP прибуток зріс до $17,6 млн, порівнюючи зі збитком у $5,9 млн за аналогічний період минулого року.

Інвестори зраділи новині про розширення клієнтської бази, яка зросла на 41%: тепер Samsara «веде» 2 133 клієнтів, які гарантовано приносять їй понад 100 тис. річного доходу. На думку аналітиків, це вказує на сильну позицію компанії на ринку та наявність ефективних стратегій зростання.

Топ-5 подій на світових ринках

Передвиборна кампанія у США

Кандидати у президенти США Трамп та Харріс проведуть дебати у вівторок, 10 вересня. Лінія фронту, пише FT, проходить з найважливішого для виборців питання — економіки. Трамп обіцяє скоротити податки та державні витрати, Харріс збирається підвищити податки для багатих та допомагати малому бізнесу. Крім того, обидва кандидати виявляють увагу до криптовалютного сектору, тому майбутні дебати можуть стати драйвером цін на криптовалютних ринках, пише CNBC.

Інфляція у США

Дані щодо інфляції будуть оприлюднені у середу, 11 вересня. Ці дані допоможуть інвесторам зорієнтуватись у тому, чи буде зниження ставки і на скільки. Інфляція знизилася до 2,9% у липні, порівнюючи з 3% м/м. Консенсусні оцінки припускають, що інфляція продовжить знижуватися і досягне 2,6% у серпні. Якщо інфляція залишається стабільною або знизиться, ніщо не завадить ФРС знизити ставки і запобігти рецесії, якою побоюються багато інвесторів, вважають аналітики.

Засідання ЄЦБ

У четвер, 12 вересня, ЄЦБ ухвалить рішення щодо відсоткової ставки. Рада керуючих банку збереться у Франкфурті і обговорить, чи знижувати ставку, з огляду на різке падіння інфляції в єврозоні в серпні до трирічного мінімуму в 2,2%, і на скільки. Учасники ринку очікують, що ЄЦБ знизить ставку за депозитами на 25 б.п. — до 3,5%, що стане другим зниженням ставки цього року. Раніше банк знизив ставки у червні, що стало першим зниженням із 2019 року. Ринки також прогнозують додаткове зниження у грудні, що може становити загалом три зниження по 25 б.п. у 2024 році.

Економіки Німеччини та Великобританії

У Великій Британії основну увагу буде приділено ключовим даним щодо зайнятості, зростанню заробітної плати та даним щодо ВВП. Середній заробіток за три місяці до червня зріс на 4,5% у річному вимірі, що свідчить про зниження інфляції, оскільки уповільнення зростання заробітної плати, зазвичай, послаблює тиск на споживчі ціни.

Проте у Великій Британії з листопада 2023 року було створено найбільшу кількість нових робочих місць, що говорить про те, що ринок праці може залишатися напруженим. Очікується, що щомісячний ВВП за липень зросте на 0,2%.

Інвестори також уважно стежитимуть за остаточними даними щодо індексу споживчих цін у Німеччині за серпень. За попередніми даними, інфляція в Німеччині знизилася на 0,1% у липні до 1,9% у річному вимірі, що нижче за очікувані 2,1%. Якщо остаточні дані підтвердять, це стане додатковим стимулом для потенційного зниження ставки ЄЦБ.

Корпоративний сектор

Цього тижня звітувати за квартал будуть такі компанії, як Oracle, Gamestop, Adobe та Kroger.

У понеділок розпочнеться Goldman Tech Conference — Communacopia & Technology, яка триватиме 4 дні, і на яку запрошено багато провідних компаній технологічного та фінансового секторів. Заплановано виступи лідерів таких компаній, як Cisco, Nvidia, Walmart та Snowflake.

Також сьогодні, у понеділок, Apple презентує свій новий iPhone 16, із удосконаленими технологіями ШІ, а також нові версії Apple Watch та AirPods.

Вперше за понад десятиліття технологічний гігант представить серію iPhone, пише NYT, відмінністю яких стане не покращена камера або оновлений дизайн, а нові програмні можливості. Система Apple Intelligence сортуватиме повідомлення, пропонуватиме варіанти написання і робитиме Siri розумніше завдяки генеративному ШІ. Крім Apple Intelligence, яка буде доступна на iPhone Pro і Pro Max, нові iPhone отримають нову кнопку для фотозйомки, трохи більший екран і більш швидкі процесори.

Нові iPhone є важливим моментом для генеративного ШІ, який може відповідати на запитання, створювати зображення та писати програмний код. Запізнившись на вечірку ШІ, Apple має шанс або швидко реабілітуватися, або посіяти нові сумніви інвесторів у життєздатності компанії. Уолл-стріт розраховує на Apple. Якщо все пройде вдало, це допоможе інвесторам переконатися в тому, що клієнтам ШІ потрібен, а отже — має сенс вкладатися далі.