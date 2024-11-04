Як сісти на «дивідендну зарплату»: 5 акцій з високими виплатами

Високі дивіденди завжди приваблюють інвесторів, адже вони можуть забезпечувати хороший пасивний дохід і навіть хеджування. Однак варто враховувати, що прибутки від дивідендів також можуть сигналізувати про економічні проблеми компанії. Про те, як реалізувати стратегію «дивідендної зарплати» та які акції варто розглядати для стабільного прибутку, «Мінфіну» розповів інвестиційний експерт Микита Гуппал.

Як працюють акції з високими дивідендами

Коли йдеться про дивідендні акції, важливо не орієнтуватися виключно на дивідендну дохідність. Високий відсоток виплат може здаватися привабливим, але він часто є результатом значного падіння ціни акцій, що може сигналізувати про проблеми у компанії. Тому доцільно оцінювати акції комплексно, беручи до уваги фінансову стабільність компанії та її перспективи розвитку.

Дивідендні акції більше підходять інвесторам, котрі мають великий портфель, адже відсоткові виплати можуть забезпечити пасивний дохід. Водночас інвесторам із меншими депозитами варто розглянути акції зростання, які реінвестують прибутки в розвиток бізнесу. Це може забезпечити вищий потенціал для зростання вартості цінних паперів, за умови, що ваша інвестиційна стратегія та профіль ризику це дозволяють.

Однак, якщо мета — отримувати стабільний дохід від дивідендів або створити собі, так звану «дивідендну зарплату» — стратегію, коли відсоткові виплати стають значним джерелом доходу, тоді варто розглядати акції компаній, котрі стабільно та надійно їх виплачують.

British American Tobacco (BTI)

British American Tobacco — один з найбільших у світі виробників тютюнових виробів, яка нещодавно показала значне зростання. Компанія пропонує дивідендну дохідність у розмірі 8%, але є певні ризики, пов’язані з поступовим скороченням попиту на традиційні сигарети.

Переваги BTI

Дохідність у 8%. За останні 10 років її прибуток на акцію зріс на 80%.

Навіть під час економічних криз BTI продовжує генерувати значний грошовий потік. BTI торгується за відносно низькою ціною — всього 8-кратним показником вільного грошового потоку, що робить її потенційно недооціненою інвестицією.

Компанія активно розвиває нові продукти (вейпи, нікотинові паучі), що допомагає компенсувати зменшення попиту на сигарети.

Якщо BTI успішно розвине свої нові продукти, це може забезпечити стабільне зростання в майбутньому.

Ризики BTI

Попит на традиційні сигарети постійно скорочується, особливо в розвинених країнах.

Через участь у тютюновій індустрії багато інституційних інвесторів уникають BTI через екологічні, соціальні та управлінські (ESG) фактори.

Ринок альтернативного споживання тютюну має високу конкуренцію, і BTI стикається з сильним тиском з боку інших компаній.

Нові закони проти куріння та вейпів можуть негативно вплинути на продажах BTI.

British American Tobacco пропонує цікаву можливість для інвесторів, які шукають стабільний дохід завдяки високим дивідендам. Однак конкуренція та зменшення попиту стають загрозою для генерації прибутку. Для довгострокових інвесторів, які готові до певного рівня ризику та орієнтовані на дивідендні виплати, BTI може бути цікавою інвестицією.

AT&T (T)

AT&T — одна з найбільших телекомунікаційних компаній США, що надає послуги мобільного зв'язку, інтернету та цифрового ТБ. Наразі AT&T зосередилася на розширенні бездротових і волоконно-оптичних мереж та скороченні боргу, що робить її акції привабливими для інвесторів, які шукають стабільний дохід і перспективу зростання дивідендів.

Переваги AT&T

AT&T активно скорочує своє боргове навантаження. У третьому кварталі 2024 р. компанія виплатила $1−2 млрд, що сприяє покращенню балансових показників.

Акції AT&T оцінюються за співвідношенням P/E 9,5X, що забезпечує 11% дохідності від прибутку. Компанія має достатній вільний грошовий потік, що дозволить збільшити дивіденди у 2025 р. після ключових виплат боргу.

Збільшення кількості користувачів послуг компанії та підвищення середнього доходу (ARPU) створює стійке джерело прибутку.

Ризики AT&T

Попри скорочення боргу, AT&T все ще має значні фінансові зобов'язання ($130 млрд), що може негативно впливати в майбутньому.

Компанія поки не збільшує розмір дивідендів, що ставить її в невигідне положення порівняно з іншими компаніями, як-от Verizon.

Інвесторів стримують високі витрати на обслуговування боргу, які можуть затримати зростання вартості акцій.

AT&T має стабільний бізнес, привабливу оцінку акцій та перспективи збільшення дивідендів у 2025 році, що робить її цікавою для інвесторів, які орієнтуються на дохід від відсоткових виплат.

Verizon Communications (VZ)

Verizon Communications — американська телекомунікаційна компанія з ринковою капіталізацією близько $176 млрд. Компанія надає послуги мобільного зв’язку, інтернету, фіксованої телефонії та є лідером у розвитку широкосмугових і 5G-мереж. Verizon приваблює інвесторів завдяки стабільним дивідендам і міцним фінансовим показникам.

Переваги Verizon

Verizon має високу дивідендну дохідність — 6,5% й продовжує її збільшувати. Виплати підтримуються вільним грошовим потоком (FCF), що у третьому кварталі склав $6 млрд, чим забезпечив покриття дивідендів на рівні 214%.

Акції Verizon наразі торгуються з коефіцієнтом (P/E) на рівні 8,8. Це говорить про високу дохідність за відносно низького ризику.

Попри загальне падіння доходів, компанія продовжує демонструвати сильний приріст абонентів у сегменті широкосмугового зв’язку, що свідчить про конкурентоспроможність Verizon.

Попри складну ситуацію на ринку телефонії, доходи від бездротових послуг зростають, а компанія підтвердила свій прогноз зростання на 2024 р.

Ризики Verizon

Однією з основних проблем є значне боргове навантаження — $128,9 млрд. Хоча компанія може обслуговувати цей борг, щоквартальні відсоткові витрати становлять приблизно $1,7 млрд, й це впливає на фінансову гнучкість Verizon.

Загальний дохід залишився стабільним, що свідчить про обмежений потенціал зростання в основних сегментах бізнесу.

Попри стратегію зниження боргового навантаження, компанія збільшила борг на $2,9 млрд у третьому кварталі. Це може стати фактором ризику в умовах економічної нестабільності або підвищення відсоткових ставок.

Verizon є компанією з низькими темпами зростання, тож значного збільшення прибутків не відбудеться найближчим часом.

Verizon підходить для інвесторів, котрі орієнтовані саме на дивідендну дохідність, а не на зростання. Хоча компанія стикається з борговим навантаженням і обмеженим зростанням, стабільне покриття дивідендів і приваблива оцінка роблять її цікавою для довгострокових інвестицій.

Pfizer (PFE)

Pfizer залишається однією з найбільших біофармацевтичних компаній у світ. Попри тимчасове падіння доходів вона продовжує демонструвати потенціал для довгострокового зростання завдяки своїй інноваційній розробці ліків та оптимізації витрат.

Переваги Pfizer

Pfizer торгується з мультиплікатором близько 10x прогнозованого EPS.

Поточна дивідендна дохідність компанії становить майже 6%, що перевищує середні ринкові показники.

Компанія вже зменшила витрати на $4 млрд та планує ще скоротити на $1,5 млрд до 2027 р.

Компанія має потужний портфель нових продуктів — 113 кандидатів на ринку, ліки для боротьби з раком та ожирінням. Pfizer почали використовувати AI для швидшої розробки нових препаратів і покращення випробувань.

Ризики Pfizer

Через великі придбання, такі як Seagen, компанія має значне боргове навантаження — $70 млрд.

Деякі кандидати, особливо в галузі боротьби з ожирінням, мають проблеми з побічними ефектами, що може обмежити їх успіх.

Інвестори-активісти купують частки в компанії, щоб вимагати змін у керівництві чи скорочення витрат для підвищення прибутків. Це відволікає компанію від стратегічних цілей та розвитку компанії.

Як і у всіх фармацевтичних компаній, у Pfizer є ризик втрати патентів, що призводить до появи дженериків, копій оригінальних ліків, і тиску на прибутки.

Попри негативні фактори Pfizer пропонує стабільний дохід завдяки високій дивідендній дохідності та перспективам зростання внаслідок оптимізації витрат і розробки нових ліків. Однак, високий борг і ризики, пов'язані з інвесторами-активістами, можуть тимчасово обмежити потенціал компанії.

Chevron Corporation (CVX)

Chevron Corporation — одна з найбільших енергетичних компаній у світі, що займається видобутком, переробкою та збутом нафти й газу. Компанія має тривалу історію виплат дивідендів та демонструє сильні фінансові показники. CVX приваблює інвесторів своєю стабільністю, прибутковістю та можливостями зростання в довгостроковій перспективі.

Переваги Chevron

Chevron 37 років поспіль безперервно підвищує дивіденди, що свідчить про стабільність компанії.

Завдяки активному розвитку в Пермському басейні та придбанню PDC Energy, компанія прогнозує зростання виробництва нафти до 4 млн барелів на день до 2027 р.

Акції CVX сьогодні торгуються нижче історичних показників EV/EBITDA, що робить їх привабливими для довгострокових інвестицій. Chevron також інвестує в низьковуглецеві технології та проєкти зі зниження викидів.

Chevron підтримує низький рівень заборгованості. Це дозволяє компанії інвестувати в проєкти з високою дохідністю та виплачувати дивіденди навіть при зниженні прибутків.

Ризики Chevron

Chevron залишається чутливою до коливань цін на нафту та газ, що безпосередньо впливає на її доходи. Падіння цін може призвести до зниження прибутковості та грошових потоків компанії.

Компанія стикається з посиленими екологічними вимогами, особливо на заході США, що може підвищити витрати на дотримання регуляцій і вплинути на її конкурентоспроможність.

Інвестиції Chevron у низьковуглецеві проєкти є капіталоємними та ризиковими. Якщо ці інвестиції не принесуть очікуваних результатів, то це може негативно вплинути на рентабельність компанії в майбутньому.

Заплановані простої на деяких об'єктах, таких як Тенгіз в Казахстані, можуть тимчасово знизити обсяги виробництва та вплинути на доходи компанії.

Chevron є одним із найбільш стабільних гравців енергетичного сектору завдяки сильній дивідендній політиці та фінансовій стійкості. Завдяки стратегічним придбанням і зростанню виробництва, компанія пропонує вигідні можливості для довгострокових інвесторів.

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Високі дивіденди — не тільки про прибуток

Дивідендні акції — це не просто засіб отримання пасивного доходу, а важливий елемент диверсифікованого портфеля. Вони можуть забезпечити стабільність, особливо у волатильних ринкових умовах, коли компанії з надійною дивідендною історією продовжують здійснювати виплати.

Однак ключовим фактором успішності є вибір компаній, які також мають стійку бізнес-модель, зростаючий грошовий потік і здатність адаптуватися до змін. Цей підхід дозволяє не тільки отримувати дохід, але й забезпечити довгострокове зростання капіталу.