Нерухомість, стартапи чи годинники: куди інвестують найбагатші жителі Індії

Протягом наступних декількох років в Індії очікується найшвидше зростання кількості надбагатих людей у світі. А на початку цього року фінансовий центр Індії, Мумбаї, обігнав Пекін і став провідним осередком мільярдерів Азії, у всьому світі їх більше лише у Нью-Йорку та Лондоні. Загальна ж кількість так званих UHNWI (власників статків понад $30 млн) в країні перевищує 13 тис. осіб. Куди ж інвестують свої кошти найбагатші індійці, розповідає CNBC. «Мінфін» публікує переклад статті.

Елітна нерухомість

Близько 30% інвестицій UHNWI в Індії йдуть в розкішну нерухомість, включаючи проєкти за кордоном, сказав Алок Сайгал, президент і керівник компанії з управління капіталом Nuvama Private.

Люди відмовилися від інвестування в землю, оскільки вона є менш ліквідною, а після пандемії більше багатства було спрямовано на житлову нерухомість, додав він.

У середньому індієць UHNW володіє понад двома будинками, і близько 12% надбагатих жителів Індії планують купити новий будинок у 2024 році, свідчать дані звіту про багатство Knight Frank.

Ультрабагаті індійці також купують дорогу нерухомість за кордоном, і Дубай є фаворитом, сказав виконавчий директор компанії з управління капіталом Anand Rathi Wealth Четан Шеной.

«У Дубаї є всі індійські розваги, індійська їжа… але витончена. Це витонченіший Мумбаї, витонченіший Делі», — сказав він. Близько 20% дубайського пирога офшорної нерухомості належить індійським інвесторам.

Ці розкішні житлові будинки, зазвичай, є будинками для відпочинку багатіїв, або здаються в оренду.

«Сьогодні для індійців офшори стали досить важливою та актуальною темою. Тож люди прагнуть перевести частину своїх активів за кордон. І нерухомість стає відправною точкою», — сказав Сайгал.

Приманка стартапів

Інвестиції в стартапи стають дедалі популярнішими, особливо серед молодого покоління багатих індійців. За останні 15−20 років багато молодих людей в Індії навчалися за кордоном, а потім поверталися, щоб керувати власним бізнесом або інвестувати в стартапи, сказав Сайгал.

«Їхні друзі почали свої стартапи. Тож, інвестиції з друзями, вкладення грошей у ці стартапи стали для них однією великою справою», — додав він.

Інвестиції в компанії на ранній стадії також є ще одним засобом диверсифікації їхніх портфелів, сказав керуючий директор і голова успішної банківської та розподільчої мережі Standard Chartered Bank Нітін Ченгаппа.

За словами Ченгаппи, індійські UHNWI загалом звертаються до інвестицій у стартапи, як до «динамічної стратегії створення багатства».

Стартапи, що займаються виробництвом споживчих товарів, є улюбленими, оскільки ці інвестори все частіше дивляться на шматок пирога споживання в Індії, сказав Шеной з Anand Rathi Wealth.

Предмети розкоші

Заможні люди Індії також активно шукають альтернативні інвестиційні можливості, сказав Ченгаппа зі Standard Chartered.

«UHNWI, зазвичай, мають ресурси для досягнення вищого ступеня диверсифікації в широкому діапазоні класів активів, географічних регіонів та інвестиційних стратегій», — сказав він. Це означає, що їхні портфелі схильніші до альтернативних інвестицій, таких як предмети розкоші.

За даними Knight Frank, близько 17% статків UHNWI в Індії витрачається на придбання предметів розкоші, серед яких переважно ювелірні вироби, предмети мистецтва та годинники.

Акції залишаються фаворитом

За словами експертів, акції залишаються улюбленим класом активів для багатіїв Індії через їх потенційну високу прибутковість.

«Основним класом інвестиційних активів для надбагатих все ще залишаються акції та взаємні інвестиційні фонди», — сказав керівник відділу досліджень Emkay Wealth Management Джозеф Томас.

За його словами, загальний висхідний тренд на індійських ринках тісно пов’язаний із зростанням ВВП країни та надходженням ліквідності, особливо в компанії середньої та малої капіталізації.

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Багаті інвестори мають значні кошти в акціях «блакитних фішок», швидкозростаючих компаніях із середньою капіталізацією та інвестиціях у певних секторах, як-от фармацевтика та технології, сказав Ченгаппа зі Standard Chartered.