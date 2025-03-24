Як падіння долара посилює проблеми для іноземних інвесторів

Інвестори з Європи, які вкладали кошти в американські акції, зіткнулися з подвійним ударом: падіння курсу долара посилило втрати на фондовому ринку, поклавши край «сприятливому циклу» зростання цін на акції та зміцнення валюти , пише Financial Times. «Мінфін» публікує переклад ключових тез.

Долар вже не той

Зниження вартості акцій у США цього року поставило під сумнів впевненість у тому, що Волл-стріт продовжить демонструвати високі результати. Однак супутнє зниження курсу долара посилило біль іноземних інвесторів, поклавши кінець ситуації, коли зростання валюти, зазвичай, компенсувало частину зниження.

Індекс S&P 500 цього року впав майже на 4% у доларовому еквіваленті, але на понад 8% — у євровому.

На думку аналітиків, це поклало кінець циклу, що самопідтримується, в рамках якого європейські інвестори, які вкладають кошти в акції США, сприяли зміцненню долара, підвищуючи дохідність нехеджованих ставок на акції і спонукаючи їх вкладати більше коштів.

За останні декілька десятиліть долар зміцнювався щодо своїх основних конкурентів, а наприкінці минулого року стався черговий сплеск зростання.

«Це свого роду благотворний цикл, який існував довгий час, а тепер він розгортається в інший бік», — сказав Пітер Оппенгеймер, головний глобальний стратег із акцій у Goldman Sachs.

Долар посилює проблеми з акціями США для європейських інвесторів

Просідання S&P 500 у доларовому вираженні. Середнє значення для нехеджованих активів у євро, фунтах стерлінгів, шведських кронах та норвезьких кронах. FT. Джерело: Deutsche Bank, Bloomberg Finance LP

В останньому кварталі 2024 року інвестори довели акції американських компаній до рекордних максимумів на тлі технологічного оптимізму та надій на зростання корпоративного прибутку завдяки обіцянкам Дональда Трампа знизити податки. Індекс S&P зріс на 2% у доларовому вираженні, але майже на 10% — у євровому.

Проте цього року ситуація з доларом кардинально змінилася, оскільки інвестори переглянули свої припущення щодо впливу протекціоністської політики Трампа. Раніше інвестори очікували, що високі торгові мита призведуть до зростання інфляції в США і сповільнять економічне зростання в інших країнах, що підштовхне долар вгору, а євро — до паритету з доларом.

Із середини січня долар послабшав, оскільки інвестори стурбовані економічним зростанням у США, а обіцянки Європи збільшити витрати на оборону викликають оптимізм на континенті.

Зміна підходу

Деякі відзначають глибші зміни у сприйнятті доларових активів. Долар широко розглядається, як «тиха гавань» за часів стресу, і часто зміцнюється, коли погані новини ударяють по світових фондових ринках. Це спонукає іноземних інвесторів вкладати кошти в акції Волл-стріт, не сплачуючи за хеджування валютних ризиків, оскільки долар діє, як амортизатор під час розпродажів.

«Зниження ризиків, пов'язаних із незастрахованими доларовими активами, відіграло ключову роль у розподілі портфелів протягом останнього десятиліття», — сказав аналітик Deutsche Bank Джордж Саравелос, додавши, що «зараз ситуація змінюється».

За його словами, розпродаж активів у США цього року призвів до таких самих втрат для європейських інвесторів, як і значно масштабніше падіння на Волл-стріт у 2022 році, через зміну ролі долара.

Якщо ця «втрата кореляції» між акціями та доларом триватиме, європейські інвестори можуть двічі подумати, перш ніж купувати акції США без валютного хеджування, вважає Саравелос.

Дехто вже змінює свою позицію. Трохи більше п'ятої частини європейських керуючих фондами, які взяли участь в опитуванні Bank of America цього місяця, заявили, що вони недостатньо інвестують в акції США, що є найвищим показником із середини 2023 року.

Масштабніший відтік капіталу з Європи може посилити тиск на американські акції, які на початку цього місяця перейшли у стан корекції.

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«Ризики зниження індексу S&P 500 в результаті продажів іноземцями значні», — заявив головний економіст Apollo Торстен Слок у замітці цього тижня, посилаючись на надмірні позиції іноземних інвесторів в акціях США.