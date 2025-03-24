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24 березня 2025, 7:10

Прогноз курсу долара та євро на 24-28 березня: євровалюта трохи заспокоїться, але чи надовго

Наступний тиждень — останній цього місяця. Бізнес не залишатиме на останній день звітного періоду свої основні угоди, оскільки в умовах війни, — це додаткові ситуаційні ризики. Це суттєво збільшить активність компаній на валютному міжбанку 24−28 березня.

Наступний тиждень — останній цього місяця.

Календарний чинник закриття місяця та першого кварталу у поєднанні з реакцією нашого та світового ринку на геополітичні новини та економічні дані щодо США та країн ЄС стануть головним драйвером за курсом міжбанку в Україні цього тижня.

Загалом, за моїми прогнозами, з 24 до 28 березня обсяги операцій на торгах за системою Блумберг перебуватимуть у межах від $170 млн до $280 млн із загальною тенденцією перевищення попиту на валюту над пропозицією.

Нацбанку доведеться практично щодня виходити на міжбанк із інтервенціями з продажу долара для підтримки курсу нацвалюти. На це регулятор витратить, за моїми розрахунками, від $480 млн до $800 млн. З огляду на надходження фінансової допомоги від міжнародних партнерів, це зараз некритично для українських золотовалютних резервів і загалом — для економічних показників України.

Проти гривні, як і раніше, гратиме геополітика та підвішеність питання про можливе перемир'я, яке поки що фактично з вини росії «пробуксовує». У поєднанні з невизначеністю перспектив усіх ринків, від сировинного до валютного, через активізацію торгових воєн США Дональдом Трампом увесь фінансовий світ продовжить лихоманити. Просто з різним ступенем інтенсивності.

У подібній ситуації сподіватися на затишшя на валютному ринку за парою євро/долар вочевидь не варто. Але після очікуваного рішення Федрезерва щодо збереження відсоткових ставок тимчасове зниження волатильності цієї пари все ж таки відбудеться.

У результаті це трохи знизить коливання курсу євровалюти як у світі, так і на українському міжбанку щодо долара та гривні. За моїми прогнозами, коридор за парою євро/долар на зовнішніх майданчиках з 24 до 28 березня перебуватиме в межах від 1,078 до 1,091 долара за євро.

І це все ж таки не можна порівняти з нещодавніми значними стрибками євро щодо долара на найгучніших заявах Дональда Трампа про запровадження торгових мит для товарів із Канади, Китаю та Мексики. Тоді за дуже короткий проміжок часу євро зміцнився щодо долара з рівнів 1,03−1,035 до діючих на момент написання статті рівнів близько 1,083−1,09 долара за євро.

У такій ситуації особливої гри окремих великих продавців і покупців як «на підвищення», так і «на зниження», та ще й під пильним контролем із боку Нацбанку, на нашому міжбанку не відбудеться. Тому цього тижня всі учасники нашого валютного ринку зосередяться здебільшого на закритті своїх операцій на звітну дату.

За умов відносного затишшя на торгах щодо волатильності безготівкового долара та євро дещо стихне рівень курсових коливань і на готівковому ринку. Це за умов війни та продовження обстрілів об'єктів критичної інфраструктури України можна вважати досить позитивним чинником для нашого валютного ринку.

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Підстрахує гривню цього тижня і пік весняних польових робіт в аграріїв. Судячи з їхньої активності із продажу валюти останні декілька тижнів, оборотних коштів у гривні їм, як і раніше, не вистачає. І це простимулює продаж валюти агрокомпаніями на торгах практично в усі дні березня, що залишилися.

Подібні розпродажі валюти полегшують завдання Нацбанку зі згладжування коливань курсу долара на міжбанку та частково заощаджують регулятору резерви. Оскільки дефіцит валюти закривається у цьому разі не лише регулятором, а й агроекспортерами.

Основними покупцями валюти цього тижня вже традиційно будуть держкомпанії, які забезпечують потреби оборони, енергетики та постачальники палива, а також великі роздрібні мережі товарів народного споживання.

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Прогноз курсу долара та євро на 24−28 березня

Міжбанк

На період 24−28 березня я прогнозую коридор за парою євро/долар у межах від 1,078 до 1,091 долара за євро з додатковими можливими відхиленнями до 0,5 американського цента на євро від зазначеного коридору, у разі несподіваних заяв Трампа щодо мит або ескалації торгових воєн.

«Чинник Трампа», схоже, залишиться головним «порушником спокою» на світовому ринку щонайменше ще на найближчі 2−3 місяці. Надалі фінансовий і валютний ринок виробить певний імунітет до часто мінливих та імпульсивних заяв американського президента.

Це знизить амплітуду коливань як валютних котирувань, так і вартості акцій окремих компаній на біржах. Жити у постійному стресі ринки не зможуть і не будуть.

Котирування долара на міжбанку 24−28 березня, за моїм прогнозом, перебуватимуть у межах коридору від 41,25 до 41,75 гривень. У цьому разі, через перерахунок пар євро/долар і долар/гривня, курс євро на торгах цього тижня перебуватиме в межах коридору від 44,46 до 45,55 гривень.

Готівковий ринок

Більшість обмінників фінкомпаній та банків виставлятимуть спред за доларом у межах від 20 до 25 копійок, а за євро — в межах від 20 до 40 копійок.

Якщо волатильність за парою євро/долар на міжнародних майданчиках посилюватиметься (наприклад, на нових різких заявах Дональда Трампа щодо торговельних війн із ЄС), то український міжбанк практично в режимі on-line реагуватиме на це відповідною зміною своїх котирувань протягом торгової сесії. Готівковий ринок реагуватиме на це «спокійніше» — меншою кількістю змін своїх цінників протягом дня.

Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватиме в межах коридору від 41,10 до 41,95 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — в межах від 41,15 до 41,85 гривень.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 44,20 до 45,85 гривень. А в обмінниках фінкомпаній цей коридор перебуватиме в межах від 44,35 до 45,75 гривень.

Оптові обмінні пункти (валютообмін від 1 000 доларів або євро в еквіваленті) будуть готові підвищувати цінники прийому ще на 5−10 копійок, а також знижувати свої цінники продажу ще на 3−5 копійок, порівнюючи з котируваннями роздрібних обмінників.

Автор:
Олексій Козирев
Аналітик Олексій Козирев
Пише на теми: Валюта, цінні папери, інвестиційні проєкти, кредитування, міжнародні валютний та фондовий ринки, фінансові стартапи
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