Якщо у ваших планах на наступний рік — створення фінансової подушки та віднайдення додаткового джерела доходу, то рішенням можуть стати інвестиції у фондовий ринок. Як почати інвестувати у свою фінансову незалежність, розповідає експертка Олеся Твердохліб.
Як почати інвестувати у свою фінансову незалежність, і чому це варто зробити вже у 2025
Чим цікавий фондовий ринок
Фондовий ринок — це потужний інструмент не лише для збереження, а й для примноження капіталу. Його головна риса — довгострокове зростання та відновлення після криз, що підтверджує індекс S&P 500 — з 1990 по 2024 рік він зріс на 1744%. 2025 рік обіцяє появу нових технологій, що впливають на зростання компаній і прибутків інвесторів.
Інвестування відкриває доступ до великої кількості інструментів для досягнення різних цілей. Вибір засобу залежить від таких факторів, як ризик, готовність до аналізу та термін накопичення. Серед основних інструментів:
- ETF (біржові фонди) — готовий портфель активів з низькими витратами та диверсифікацією ризиків.
- Акції — інструмент для купівлі долі в компанії, котрий приносить дохід через зростання вартості активу та дивіденди.
- Облігації — державні цінні папери, що дають фіксований дохід з мінімальним ризиком, але низькою прибутковістю.
Сьогодні для початківців доступні зручні платформи з мінімальними комісіями, що дозволяють формувати портфель, згідно з особистими цілями й толерантністю до ризику.
Можливості у 2025 році
Успішному старту інвестування сприяє низка важливих факторів:
- Зростання S&P 500. Аналітики прогнозують, що до кінця 2025 року індекс S&P 500 зростатиме завдяки економічному піднесенню США. Крім цього, згідно з даними Yardeni Research, впровадження ШІ у роботу бізнесів сприятиме зростанню індексу на 12%.
- Розвиток технологій та ШІ. Штучний інтелект і робототехніка залишаються основними драйверами розвитку. NVIDIA лідирує у виробництві AI-процесорів, Microsoft інтегрує AI через Azure, а Amazon розвиває хмарні технології та робототехніку.
- Перемога Трампа на виборах США. Перемога Трампа може позитивно вплинути на енергетику, фінансовий сектор і промисловість. Occidental Petroleum, ExxonMobil, Goldman Sachs і Caterpillar виграють від змін у політиці, що створюють нові можливості для інвесторів.
- Зростання прибутків компаній. Доходи технологічних гігантів зростають завдяки новим моделям. Apple активно розвиває Mixed Reality, Meta інвестує у VR, Google посилює позиції в рекламі через Google Cloud, а Tesla вже отримала приріст ціни на активи на 22% після запуску роботаксі.
- Стабільне зростання дивідендів. У цьому році Microsoft виплатила $5,6 млрд у другому кварталі 2024 року, Apple — $3,8 млрд, а Meta тільки розпочала виплати дивідендів. Лідером є JPMorgan Chase & Co., що традиційно збільшує дивіденди.
- Довгострокове зростання ETF. Довгострокові активи, як ETF S&P 500 та QQQ, показують стабільне зростання завдяки сильним компаніям, що є на ринку, чим забезпечують стабільні прибутки для інвесторів.
Як захиститися від ризиків
Фондовий ринок, як і будь-який інший вид інвестицій, пов’язаний із ризиками: волатильність, економічні спади, геополітична напруженість та інші події. Усе це впливає на вартість акцій, а прибуток та утримання позицій на ринку залежить від здатності компаній подолати кризові моменти. Щоб мінімізувати ці ризики, важливо застосовувати кілька стратегій:
- Диверсифікація портфеля. Інвестуйте в різні активи, такі як акції, облігації, ETF, що допомагає уникнути великих втрат у разі падіння одного сегмента ринку.
- Довгострокова перспектива. Інвестування — це марафон, а не спринт. Не варто хвилюватися через короткострокові коливання ринку.
- Вибір якісних активів. Вкладення коштів у стабільні компанії зменшує ризики та забезпечує стабільне зростання.
Довгострокова перспектива інвестицій
Просто відкладені гроші швидко знецінюються з часом через інфляцію. Проте, коли ці гроші вкладені в активи, вони починають працювати та набувають здатність примножуватися завдяки зростанню фондового ринку. Ось приблизні сценарії розвитку вкладення коштів:
1. Якщо інвестувати $200 на місяць у найбільші ETF, як-от SPY, QQQ або VOO, то через 10 років ви зможете накопичити близько $46 000. Звісно, це не виглядає як величезна сума, але при звичайному відкладанні цих же коштів «під матрац», вони так і залишаться у розмірі $26 000.
Прорахунок інвестицій в ETF
2. А якщо інвестувати в акції найбільших компаній світу, то ті ж самі $200 на місяць через 10 років можуть створити капітал в $67 000. І, з таким темпом інвестицій, перший мільйон доларів ви можете отримати вже через 25−27 років.
Прорахунок інвестицій в акції найбільших компаній
Регулярні вкладення можуть призвести до значних результатів у майбутньому. Чим раніше ви почнете інвестувати, тим більше можливостей отримаєте для накопичення капіталу завдяки складному відсотку та тривалості вашого інвестиційного періоду.
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Починайте розвивати нові навички для майбутнього
Інвестувати сьогодні легше, ніж здається, адже більшість необхідної інформації доступна на інвестиційних платформах та в Інтернеті. Це може забезпечити пасивний дохід, який покриє витрати, дозволить подорожувати, придбати житло або вийти на пенсію раніше. І фондовий ринок відкриває ці можливості.
Ви самі визначаєте цілі, стратегію, рівень ризику та суми вкладень, що дозволяє захистити гроші від інфляції та створити не тільки фінансову подушку, а й забезпечити стабільність та незалежність. Почати інвестувати можна завжди, проте 2025 рік — чудова можливість змінити фінансове майбутнє та обрати шлях довгострокового зростання.
Проте важливо не лише інвестувати, а й робити це розумно. Диверсифікація та зважені рішення допоможуть захистити активи. Регулярне поповнення портфеля, чіткі цілі та орієнтація на довгострокові результати допоможуть створити омріяний рівень та стиль життя.
Коментарі - 1
Бо владі об`єктивно байдуже на своїх громадян, через це і Заступник міністра соціальної політики Дар’я Марчак сказала, що тим хто нині не на пенсії не треба особливо розраховувати на пенсію, бо її може і не буде взагалі вже)) правда дашєнька не зазначила, що вона користуючись своїм службовим становищем має певну кількість депозитів, готівкової валюти в євро та доларах, автомобілі і нерухомість, тому дашєнька не переживає за своє майбутнє без пенсії, а ви холопи затягуйте пояски по хребет, щоб не відкиснути після 60ти років :)