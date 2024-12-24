11 шалених стратегій 2024 року: злети, падіння та прибуток у 2900%

У серпні на короткий час постраждали угоди з використанням кредитного плеча. Велика ставка Волл-стріт на Дональда Трампа справдилась. Гедж-фонди зі складними стратегіями зазнали втрат. А інвестори, які обрали простий підхід — готівкові чи технологічні акції, мали рацію.

Криптовалюти: «туземун» і вище

Цього року Волл-стріт і майбутня адміністрація Білого дому допомогли створити з криптовалют унікальний інвестиційний комплекс, який вразив світ традиційних фінансів.

Біткоїн вже пристойно зріс у 2023 році, а схвалений у січні 2024 року запуск спотових ETF на BTC у США зіграв роль додаткового каталізатора зростання для найбільшого цифрового активу. Але саме перемога Дональда Трампа на президентських виборах у листопаді дійсно розігнала ринок, спровокувавши рекордне ралі, під час якого біткоїн подолав позначку у $100 тис. За цей час трейдери вклали до ETF понад $100 млрд, створивши умови для появи аналогічних криптовалютних інвестиційних інструментів. На іншому кінці спектру стався бум мемкоїнів, які часто коштують менше за цент.

Трамп, який раніше скептично ставився до біткоїну, став його прихильником (і підприємцем у сфері DeFi). Він надихнув криптоспільноту обіцянками скасувати обмеження на криптовалюти, запроваджені за часів Джо Байдена, і зробити Америку центром цієї індустрії. Протягом декількох тижнів після виборів він заснував нову посаду радника зі штучного інтелекту та криптовалют, а також призначив прихильника галузі Пола Аткінса на місце Гері Генслера до Комісії з цінних паперів та бірж.

Ставка на волатильність акцій MicroStrategy Inc. — компанії, що тісно пов'язана з біткоїном, — стала однією з найпопулярніших і спірних стратегій під час ралі криптовалют. Засновник і голова компанії Майкл Сейлор купував біткоїни — зараз їхня вартість перевищує $40 млрд — через продаж акцій на відкритому ринку і випуск облігацій, що конвертуються. Понад п'ятикратне зростання акцій компанії цього року підігріло інтерес інвесторів. Одночасно гедж-фонди активно купували облігації, які дозволяють робити прибуткові ставки на зростаючу волатильність базового активу. Водночас Сейлор, чия чотирирічна стратегія купівлі біткоїнів здавалася фанатичною для традиційної фінансової спільноти, може насолоджуватися своєю правотою — принаймні, поки що.

ETF: спекуляції виходять з-під контролю

Зростання американських акцій і криптовалют спровокувало спрагу ризику, зробивши ETF улюбленим інструментом трейдерів. Господарі Волл-стріт поспішили скористатися інтересом публіки, запустивши похідні інструменти: від ETF на біткоїн із подвійним плечем до продуктів, що генерують дохід за рахунок коротких позицій за найбільшими американськими компаніями. Для тих, хто віддає перевагу іншому кінцю ризикового спектру ризику, тепер доступний ETF грошового ринку.

Інструменти, які дозволяють інвесторам робити ставки на популярні акції, пережили справжній бум. В ETF на окремі акції — фонди, які відстежують одну компанію, але використовують похідні інструменти для посилення бичачих чи ведмежих ставок, інвестори вклали рекордні $6,5 млрд.

Головним переможцем у цій категорії став фонд від GraniteShares, який забезпечує подвійну денну дохідність ринкового лідера Nvidia Corp. У стратегії під тикером NVDL на піку оберталися активи на суму $6,7 млрд із дохідністю понад 350% за рік. Подібну динаміку показали фонди, які відстежують MicroStrategy, Tesla Inc. та Coinbase Global Inc.

Цього року також було встановлено рекорд із надходження коштів в американські ETF, причому перемога Трампа на президентських виборах ще більше надихнула інвесторів. І хоча фонди, що відстежують S&P 500, залучили найбільше коштів, одним із найпомітніших новачків року став біткоїн-ETF від BlackRock, який посів третє місце за обсягом залучених коштів.

Акції: уроки таймінгу

Дейтрейдери непогано заробили на спекулятивних околицях інвестиційного ринку, але в традиційнішому світі акцій великих компаній справи йшли не настільки гладко.

Момент для входу на ринок було обрано невдало. У першому півріччі роздрібні інвестори активно скуповували так звані мемні акції, але після незрозумілого зльоту ці розкручені компанії почали відставати від широкого ринку.

У другому півріччі приватні інвестори масово позбавлялися від акцій фінансових компаній — саме перед тим, як цей сектор упіймав хвилю «трамп-трейду» і показав найкращу динаміку в S&P 500 із липня до листопада. А під час короткого серпневого обвалу ринку роздрібні інвестори в паніці розпродавали свої найгарячіші активи, включаючи Nvidia і Tesla, просто на мінімумах. Невдале рішення: акції компанії Ілона Маска, наприклад, з того часу майже подвоїлися в ціні.

Таке невчасне позиціонування призвело до того, що дохідність роздрібних інвесторів цього року становила лише 9,8%. Це другий найгірший результат із 2015 року для періодів, коли індекс показував позитивну дохідність.

Проблема не лише у так званих «дурних грошах». Навіть в умовах, сприятливих для вибору окремих акцій, професійні керуючі взаємними фондами опинилися не на висоті. За даними Bank of America Corp., коли в листопаді S&P 500 зріс на 5,7%, показавши найкращу динаміку за рік, лише 23% фондів, які інвестують в акції великих компаній, перевершили свої бенчмарки. Це найгірший результат із березня 2022 року, коли ФРС почала підвищувати ставки. Відставання особливо помітне, з огляду на те, що понад половини компаній з S&P 500 показали результати, кращі за індекс, — таке розширення ралі теоретично мало б допомогти активним керуючим.

Аргентина: «шокуючі» досягнення

Минулого року інвестори масово залишали ринок Аргентини перед президентськими виборами. Суверенні доларові облігації торгувалися нижче 30 центів за долар: економіка «тріщала» під вантажем тризначної інфляції та лабіринту валютних обмежень. Несподівана поява аутсайдера Хав'єра Мілея, як переможця на попередніх виборах, лише посилила тривогу.

Радикальний лібертаріанець з копицею розпатланого волосся, бакенбардами в стилі Елвіса та чотирма клонованими мастифами, обіцяв доларизувати економіку і зовсім закрити центральний банк. Проте на момент його перемоги на виборах у листопаді інвестори повірили в його план. Зараз, приблизно через рік, «шокова терапія» Мілея, що включає жорстку фіскальну економію для балансування бюджету та зниження інфляції, схоже, працює, зміцнюючи впевненість в економічних перспективах серед виборців та інвесторів.

За даними Bloomberg, дохідність боргових зобов'язань країни підскочила на 104% і була однією з найкращих серед ринків, що розвиваються, цього року. Компанії, які скуповували ці облігації протягом 2024 року — Neuberger Berman, Grantham Mayo Van Otterloo & Co. і Lazard Asset Management Ltd., — отримали значний прибуток. «Ми зробили ставку на те, що Мілей може змінити ситуацію», — зазначив Горкі Урк'єта, портфельний керуючий борговими інструментами ринків, що розвиваються, у Neuberger.

На відміну від собак Мілея, ралі 2024 року навряд чи вдасться клонувати. Багато проблем залишаються невирішеними. Мілей ще має скасувати валютні обмеження, іноземні інвестиції скоротилися, а країна веде переговори з Міжнародним валютним фондом напередодні виплат за боргами, які суттєво зростуть у 2025 та 2026 роках. Проте для першого року «El Loco» («Божевільний») виявився благом для інвесторів.

Казначейські облігації: тут править кеш

Інвестори в інструменти з фіксованим доходом отримали великий і легкий прибуток, наслідуючи стратегію повної відмови від торгівлі: розміщення грошей у безризикових казначейських векселях — еквіваленті готівки — дозволило перевищити дохідність державних облігацій США.

У середньому американські держоблігації принесли 0,7% доходу за період до 18 грудня, тоді як казначейські векселі — 5,1%. Облігації показують результати, гірші за готівку, четвертий рік поспіль — рекорд, відколи Bloomberg почав збирати дані про дохідність казначейських векселів у 1991 році. За останні чотири роки векселі принесли загальну дохідність 12%, проти збитку 10% за держоблігаціями.

Американські фонди грошового ринку, які тримають близькі до готівкових інструменти, на кшталт казначейських векселів та комерційних паперів, зросли на понад $800 млрд цього року. Їхні активи вперше перевищили $7 трлн, оскільки інвестори активно вкладалися у ці інструменти. Серед великих власників — Berkshire Hathaway Inc. Воррена Баффета. За рік компанія більш ніж подвоїла вкладення в казначейські векселі, довівши їх до $300 млрд до кінця третього кварталу.

Все мало б бути інакше. На початку 2024 року переважала думка, що на економіку США чекає уповільнення, можливо, навіть рецесія, і серія з семи знижень ставки ФРС. Передбачалося, що це створить чудові умови для облігацій. Але економіка виявилася стійкою, а центральний банк пом'якшив політику менше, ніж очікувалося. На останньому засіданні регулятор знизив прогноз зниження ставок у 2025 році. Це підтримало високу дохідність безризикових еквівалентів готівки, тоді як довгостроковий держборг США коливався.

Проте ситуація починає змінюватися, і наступний рік, ймовірно, буде складнішим для прихильників стратегії «казначейські векселі та спокій». Перевага зникла після понад дворічного періоду, коли ставки за векселями перевищували дохідність довгострокового держборгу США. На початку 2024 року розрив становив майже 1,5%. Тенденція, ймовірно, збережеться, якщо ФРС продовжить знижувати ставки, як очікується, хоча плани Трампа щодо запровадження тарифів та зниження податків можуть ускладнити завдання регуляторам.

Що ще важливіше, облігації знову почали виконувати роль геджа для ризикових активів, таких як акції, оцінки яких перебувають на історичних максимумах. «Якщо акції впадуть, ви отримаєте прибуток за своїм портфелем казначейських облігацій, — зазначив Форд О'Ніл, керуючий облігаціями Fidelity Investments. — Очевидно, що з казначейськими векселями такого не станеться».

«Арbagеддон» для арбітражників: жах у сумці

Рік, який мав стати успішним для злиття та поглинання, виявився зовсім іншим. Ця торгова стратегія показала найгірші результати серед тих, які відстежує Bloomberg. Її дохідність у 3% за цей період ледве компенсувала інвесторам прийнятий ризик.

Число оголошених глобальних угод зросло у 2024 році, але класична стратегія арбітражерів — ставки на те, чи відбудуться і коли завершаться запропоновані угоди, — себе не виправдали. Регуляторне середовище при Байдені та голові Федеральної торгової комісії Ліні Хан ускладнило навіть узгоджені угоди.

Один із найболючіших епізодів був пов'язаний із планованим злиттям в індустрії люксових сумок: Tapestry Inc. із брендами Coach та Kate Spade збиралася об'єднатися з Capri Holdings Ltd., власником Michael Kors. Навіть після того, як FTC оскаржила угоду на $8,5 млрд на антимонопольних підставах, безліч інвесторів, включаючи Millennium Management, зберегли позиції в Capri. Вони розраховували, що подальша юридична апеляція компаній буде задоволена. Натомість федеральний суддя в жовтні став на бік FTC і заблокував угоду, обваливши акції Capri майже на 50% і завдавши серйозного удару по арбітражним трейдерам.

Трохи більше ніж через місяць FTC здобула ще одну перемогу, коли суддя заблокував угоду зі злиття продуктових ритейлерів Albertsons Cos. та Kroger Co. на $24,6 млрд. Водночас запланований продаж United States Steel Corp. японському конкуренту за $14 млрд опинився під загрозою через опір профспілок і побоювань Байдена щодо національної безпеки. Коли деякі з найбільших ставок трейдерів провалилися протягом року, співробітники Millennium, Balyasny Asset Management та Schonfeld Strategic Advisors поплатилися за це: усі три фірми скоротили деяких портфельних керуючих, що спеціалізуються на цій стратегії.

Японія: keep calm and carry on

У перший понеділок серпня раптово обвалилася надійна і популярна стратегія: позики в єнах для придбання ризикових активів (керітрейд). Причиною стала невелика зміна політики Банку Японії, яка спровокувала глобальний обвал ринку. Інвестори кинулися закривати позиції у всьому: від австралійських облігацій та американських мегакапів до біткоїну. Вони побоювалися краху кредитного циклу на тлі невизначеності у монетарній політиці та економічних перспективах.

Серед головних програвших опинилися угоди керрітрейд на ринках, що розвиваються, фінансовані японською валютою. Більшу частину річного прибутку від цієї стратегії було знищено, коли інвестори закрили близько 75% своїх позицій. Але, як говорить тепер легенда Волл-стріт, великий ринковий крах 2024 року закінчився майже так само швидко, як почався, і інтерес до ризику повернувся з новою силою за всіма класами активів.

У жовтні настрої на валютному ринку отримали новий імпульс: прем'єр-міністр Японії Сігеру Ісіба у перший день роботи заявив, що економіка є далекою від готовності до посилення грошово-кредитної політики. В результаті кошик валют ринків, що розвиваються, який фінансується єною, приніс близько 13% доходу за рік, попри волатильність. Японська валюта не виправдала прогнози таких компаній, як BNY, котрі передбачали її зміцнення до 100 за долар через закриття коротких позицій. Це стало своєрідним виправданням для валютних брокерів, на кшталт AT Global Markets та Pepperstone Group, які швидко передбачили відродження сумнозвісної стратегії.

Комерційна нерухомість: хто заробив на страхові

Цей рік у сфері офісної нерухомості став історією інвестиційних втрат у стилі 2008 року та дивовижних перемог.

Безліч власників облігацій, що застрягли зі старими боргами під офіси, зазнали втрат навіть за найнадійнішими паперами. У травні покупці траншей AAA за облігаціями, забезпеченими будівлею на Бродвеї 1740 на Манхеттені, повернули менше трьох чвертей своїх початкових інвестицій: наймасштабніші втрати після фінансової кризи, і попереду може бути більше проблем.

Проте на тлі цих труднощів процвітала група мисливців за вигідними угодами. Ellington Management Group, Beach Point Capital Management, Balbec Capital, Mica Creek Capital Partners та TPG Angelo Gordon активно купували цього року CMBS.

Одним із джерел потенційного прибутку є ситуації, коли ринок побоюється відходу ключового орендаря з будівлі, а корпоративний орендар, натомість, продовжує оренду. Наприклад, найризикованіші частини облігацій на $271 млн, забезпечених 11-поверховою офісно-торгівельною будівлею на Десятій авеню, 85, у Нью-Йорку, поряд із Chelsea Market, торгувалися за 63 центи за долар на початку року.

Будівля значною мірою залежала від єдиного орендаря, договір якого підлягав продовженню, — Google. Коли технологічний гігант оголосив у жовтні про продовження оренди, ціна облігацій підскочила, і тепер вони торгуються майже за 90 центів за долар, принісши суттєвий прибуток тим, хто купував на мінімумах.

Проблемні борги: ШІ поспішає на допомогу

Щоб зрозуміти, як ейфорія навколо ШІ раптово змінила правила гри для корпоративної Америки, розглянемо випадок Talen Energy. Після того, як виробник ядерної енергії збанкрутував минулого року, його доля різко змінилася на краще: компанія уклала угоду з продажу комплексу дата-центрів та постачання енергії Amazon Web Services. Кредитори, які стали акціонерами, отримали понад 200% зростання вартості своїх акцій за рік. З огляду на величезні обсяги енергії, необхідні для живлення систем штучного інтелекту, такі компанії, як Talen, переживають справжній бум.

Lumen — ще одна непопулярна компанія, якій допоміг ШІ. Минулого року телекомунікаційна фірма провела один із найбільших та найсуперечливіших обмінів проблемних боргів в історії. Компанія домовилася з групою інвесторів, включно з Citadel Кена Гріффіна, про обмін деяких цінних паперів одного зі своїх підрозділів на довші облігації з вищим купоном, одночасно залучаючи нове фінансування. Натомість ці інвестори отримали пріоритетні права на активи, позбавивши інших кредиторів забезпечення.

Цього року угода перетворилася на великий виграш навіть для кредиторів, що залишилися за бортом, оскільки компанія змогла скористатися попитом, що зростає, на свою оптоволоконну мережу з боку компаній, орієнтованих на ШІ. До серпня компанія забезпечила новий бізнес на $5 млрд, включно з угодою з Microsoft щодо розширення пропускної спроможності мережі.

Китай: подвійне відродження

Інвестори, орієнтовані на Китай, почали 2024 рік у розчаруванні: багато хто все ще не оговталися від втрат, пов'язаних із тим, що очікуване економічне відновлення не матеріалізувалося, попри зусилля уряду стимулювати зростання та полегшити затяжну кризу у сфері нерухомості. Доки проблеми другої за величиною економіки світу тиснули на активи від австралійського долара до тайського бата, Fidelity International зробила ставку на китайські облігації і не помилилася.

Принаймні, з січня компанія віддавала перевагу китайським борговим паперам, вважаючи, що центральному банку доведеться пом'якшити грошово-кредитну політику. Водночас Abrdn Plc почала відкривати довгі позиції за 10-річними та 30-річними облігаціями ще в жовтні. В результаті сталося рекордне ралі китайських облігацій — настільки потужне, що влада посилила заходи втручання, а великі банки, за повідомленнями, продавали державні облігації, намагаючись охолодити ринок. Наскільки гарячим було ралі? ETF, який відстежує 30-річні китайські держоблігації, приніс близько 21% доходу за рік.

Очікування подальшого зростання посилилися після того, як Політбюро, керівний орган Комуністичної партії, пообіцяло проводити «помірковано м'яку» грошово-кредитну політику для підтримки економіки — формулювання, яке не використовували з часів глобальної фінансової кризи.

Китайські акції також принесли прибуток інвесторам після досягнення мінімуму в січні. Базовий індекс CSI 300 зріс на понад 14% у доларовому вираженні за рік — перше річне зростання після трьох років втрат. Fidelity International зберігає ставку на китайські облігації, хоча очікує, що акції країни забезпечать кращу дохідність у майбутньому, якщо економіка нарешті почне набирати значних обертів.

«Китайські акції, очевидно, пропонують більше віддачі на вкладений долар, з погляду правильної ставки на Китай наступного року», — сказав Метью Куейф, глобальний керівник відділу мультиактивного управління інвестиціями, в інтерв'ю.

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Іспанський виграш: прибуток у 2900%

Мабуть, найдикіше та найнесподіваніше ралі року відбулося на нішевому ринку у Мадриді. Наскільки дике? — 2900% за лічені секунди. Уся історія створювалася близько 20 років, але ось короткий переказ: облігація була випущена на початку 2000-х банком, який був поглинений банком, який потім був поглинений іншим банком, і в якийсь момент усіх цих маневрів інвестори махнули рукою на облігацію. Більшість списали її як практично марну через цю всю плутанину з власниками.

Так тривало роками, доки одного разу у вересні вони не отримали повідомлення від Banco Santander (останнього з покупців) про те, що облігація таки буде сплачена. Її вартість миттєво злетіла до неба. Santander ніколи особливо не пояснював, чому вирішив здійснити виплату, але спостерігачі припускають, що це було пов'язано з наведенням порядку у балансі.