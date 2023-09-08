Як китайська компартія обвалила акції Apple та інших техногігантів

Незважаючи на короткий тиждень, у понеділок американці святкували День Праці, і 4-х днів вистачило, щоб полоскотати нерви інвесторам у фондовий ринок США. Всьому вина — все ще cильна економіка, яка вперто не бажає подавати ознак сповільнення, та негативні новини з Китаю, де партія вирішила заборонити державним посадовцям використовувати смартфони іноземних брендів, включаючи iPhone. В результаті, S&P 500 втрачає понад 1% вартості, впавши нижче психологічного рівня у 4 500, а в лідерах падіння — технологічний сектор.

Але про все по черзі.

Сильна економіка розчаровує інвесторів

Вівторок після довгих вихідних видався відносно спокійним. Аналітики Goldman Sachs оновили прогнози щодо ймовірності рецесії: за їх підрахунками, шанси на економічний спад протягом наступних 12 місяців знизились до 15% (із 20% раніше). Немов на підтвердження, в середу було опубліковано індекс ділової активності в сфері послуг від Інституту управління поставками, який вийшов кращим за очікування (54,5 проти 52,5).

Сфера послуг, ключовий драйвер економіки США, продовжує зростати, і цьому точно не були раді інвестори, які чекали, радше, ознак сповільнення. Але ні: економіка вперто тримається сильною, а отже — є ризик подальшого зростання ставок. Внаслідок цього, ринок акцій закрився в середу падінням на 0,7%, а дохідність 2-річних облігацій знову перевищила 5% річних.

Четвер відкрив день свіжою статистикою щодо первинних заявок із безробіття, де знов було розчарування для тих, хто чекає кризи: обсяг первинних заявок за тиждень склав 216 тис. проти очікувань у 233 тис., що стало рекордом із лютого. Ринок праці тримається так само міцно, як і сфера послуг, що стримує простір для зниження ставок. Однак, пізніше того ж дня виданню The Wall Street Journal стало відомо, що Walmart — найбільша роздрібна мережа у світі — скорочує розмір зарплат новим співробітникам. Це дозволило припустити, що робітники потроху втрачають «цінову владу», і не мають вже тієї сили диктувати свої умови роботодавцям, що потенційно знижує тиск на обсяг витрат американських підприємств.

Читайте також: Дохідність 10-річних трежеріс оновила максимум з 2007 року: що далі

Невтішні новини з Китаю

Паралельно з макростатистикою, невтішні новини для технологічних компаній прийшли з Китаю. По-перше, китайська телекомунікаційна компанія Huawei презентувала свій новий процесор Kirin 9000s, який виготовляється на 7-нм техпроцесі. Це вказує на те, що Китай якось зміг обійти санкції з боку США, які спрямовані на технологічне стримування Піднебесної. Окрім того, це створює додаткову конкуренцію для сектору напівпровідників — не дивно, що в четвер акції галузі втрачали понад 3% вартості.

А по-друге, влада КНР вирішила заборонити використання держслужбовцями смартфонів закордонних виробників, задля підтримки власного виробництва. Це вдарило по Apple, яка має понад 10% виручки з Китаю (і більшість — це саме від iPhone). Окрім того, інвестори та трейдери відразу почали шукати інші залежні від Китаю компанії. Виявилось, що їх чимало, особливо серед технологічних: nVidia, Qualcomm, AMD, Tesla, Nike та інші — кожна з них отримує понад 15% доходів у Китаї. Всі ці компанії були в лідерах падіння протягом дня: інвестори спішили зафіксувати прибуток та зменшити свою позицію. Їх можна зрозуміти: якщо Китай знову грається у торгові війни, то сьогодні заборонять iPhone, а завтра — все американське?

Однак, судячи з динаміки індексу волатильності VIX (ще його називають індексом страху), четвер став локальним «дном», а на ринок прийшли покупці, щоб підбирати активи, що впали.

Читайте також: Економіка Китаю видихнулася: хто на цьому втратить, а хто — заробить мільярди

Головні події наступного тижня

Наступний тиждень також буде сповнений подій. Вже згаданий Apple у вівторок, 12 вересня, презентуватиме новий, вже 15-й iPhone. Чи не найголовнішим питанням буде ціноутворення новинки, адже низка експертів прогнозують, що через релокацію виробництва та геополітичні складнощі, ціни на новий iPhone будуть вищими на $100−200 від попереднього року.

В середу, 13 вересня, буде опубліковано звіт щодо споживчої інфляції. Очікується, що інфляція в США зросте на 0,5% за місяць, що складатиме +3,5% рік до року — перше суттєве прискорення темпів після року знижень.

І наприкінці тижня пройде велика квартальна експірація опціонів — подія, яка має поетичну назву Quadruple Witching (четверне відьомство), і яка трапляється лише 4 рази на рік. Так називають кожну 3-ю п'ятницю березня, червня, вересня і грудня, коли одночасно буде закриття опціонів на акції, на індекси, на фонди, і на ф'ючерси. Такі дні характерні підвищеною волатильністю та обсягами торгів.