Незважаючи на короткий тиждень, у понеділок американці святкували День Праці, і 4-х днів вистачило, щоб полоскотати нерви інвесторам у фондовий ринок США. Всьому вина — все ще cильна економіка, яка вперто не бажає подавати ознак сповільнення, та негативні новини з Китаю, де партія вирішила заборонити державним посадовцям використовувати смартфони іноземних брендів, включаючи iPhone. В результаті, S&P 500 втрачає понад 1% вартості, впавши нижче психологічного рівня у 4 500, а в лідерах падіння — технологічний сектор.
Як китайська компартія обвалила акції Apple та інших техногігантів
Але про все по черзі.
Сильна економіка розчаровує інвесторів
Вівторок після довгих вихідних видався відносно спокійним. Аналітики Goldman Sachs оновили прогнози щодо ймовірності рецесії: за їх підрахунками, шанси на економічний спад протягом наступних 12 місяців знизились до 15% (із 20% раніше). Немов на підтвердження, в середу було опубліковано індекс ділової активності в сфері послуг від Інституту управління поставками, який вийшов кращим за очікування (54,5 проти 52,5).
Сфера послуг, ключовий драйвер економіки США, продовжує зростати, і цьому точно не були раді інвестори, які чекали, радше, ознак сповільнення. Але ні: економіка вперто тримається сильною, а отже — є ризик подальшого зростання ставок. Внаслідок цього, ринок акцій закрився в середу падінням на 0,7%, а дохідність 2-річних облігацій знову перевищила 5% річних.
Четвер відкрив день свіжою статистикою щодо первинних заявок із безробіття, де знов було розчарування для тих, хто чекає кризи: обсяг первинних заявок за тиждень склав 216 тис. проти очікувань у 233 тис., що стало рекордом із лютого. Ринок праці тримається так само міцно, як і сфера послуг, що стримує простір для зниження ставок. Однак, пізніше того ж дня виданню The Wall Street Journal стало відомо, що Walmart — найбільша роздрібна мережа у світі — скорочує розмір зарплат новим співробітникам. Це дозволило припустити, що робітники потроху втрачають «цінову владу», і не мають вже тієї сили диктувати свої умови роботодавцям, що потенційно знижує тиск на обсяг витрат американських підприємств.
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Невтішні новини з Китаю
Паралельно з макростатистикою, невтішні новини для технологічних компаній прийшли з Китаю. По-перше, китайська телекомунікаційна компанія Huawei презентувала свій новий процесор Kirin 9000s, який виготовляється на 7-нм техпроцесі. Це вказує на те, що Китай якось зміг обійти санкції з боку США, які спрямовані на технологічне стримування Піднебесної. Окрім того, це створює додаткову конкуренцію для сектору напівпровідників — не дивно, що в четвер акції галузі втрачали понад 3% вартості.
А по-друге, влада КНР вирішила заборонити використання держслужбовцями смартфонів закордонних виробників, задля підтримки власного виробництва. Це вдарило по Apple, яка має понад 10% виручки з Китаю (і більшість — це саме від iPhone). Окрім того, інвестори та трейдери відразу почали шукати інші залежні від Китаю компанії. Виявилось, що їх чимало, особливо серед технологічних: nVidia, Qualcomm, AMD, Tesla, Nike та інші — кожна з них отримує понад 15% доходів у Китаї. Всі ці компанії були в лідерах падіння протягом дня: інвестори спішили зафіксувати прибуток та зменшити свою позицію. Їх можна зрозуміти: якщо Китай знову грається у торгові війни, то сьогодні заборонять iPhone, а завтра — все американське?
Однак, судячи з динаміки індексу волатильності VIX (ще його називають індексом страху), четвер став локальним «дном», а на ринок прийшли покупці, щоб підбирати активи, що впали.
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Головні події наступного тижня
Наступний тиждень також буде сповнений подій. Вже згаданий Apple у вівторок, 12 вересня, презентуватиме новий, вже 15-й iPhone. Чи не найголовнішим питанням буде ціноутворення новинки, адже низка експертів прогнозують, що через релокацію виробництва та геополітичні складнощі, ціни на новий iPhone будуть вищими на $100−200 від попереднього року.
В середу, 13 вересня, буде опубліковано звіт щодо споживчої інфляції. Очікується, що інфляція в США зросте на 0,5% за місяць, що складатиме +3,5% рік до року — перше суттєве прискорення темпів після року знижень.
І наприкінці тижня пройде велика квартальна експірація опціонів — подія, яка має поетичну назву Quadruple Witching (четверне відьомство), і яка трапляється лише 4 рази на рік. Так називають кожну 3-ю п'ятницю березня, червня, вересня і грудня, коли одночасно буде закриття опціонів на акції, на індекси, на фонди, і на ф'ючерси. Такі дні характерні підвищеною волатильністю та обсягами торгів.
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