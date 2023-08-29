Економіка Китаю видихнулася: хто на цьому втратить, а хто — заробить мільярди

Труднощі, з якими стикається КНР, вплинуть на всю світову економіку. Однак, такий вплив буде неоднозначним: низка країн і компаній уже готуються рахувати збитки, натомість, інші можуть на цьому непогано заробити, розповідає The Economist. «Мінфін» публікує переклад статті.

Китайське розчарування

Ще вісім місяців тому очікувалося, що китайська економіка зможе відновити втрачені позиції. Пекін відмовився від політики нульового рівня Covid; покупці та туристи змогли вільно пересуватися країною. Проте, відновлення загальмувалося, що призвело до послаблення зростання та дефляції. При цьому наслідки стосуватимуться не лише мешканців країни. Те, що відбувається в другій за величиною економіці світу, торкнеться й інших країн.

З огляду на розміри Китаю, зміни в економіці країни можуть вплинути на загальні показники глобального зростання. Причому уповільнення темпів зростання у Китаї також безпосередньо впливає на перспективи інших країн.

Китайські домогосподарства та компанії купуватимуть менше товарів та послуг, ніж вони могли б, в іншій ситуації, що позначиться як на виробниках цих товарів, так і на інших споживачах. Деякі труднощі, з якими зіткнувся Китай, можуть стати справжнім джерелом проблем. Однак, в інших випадках це, навпаки, може принести полегшення.

Найбільше через уповільнення темпів зростання у Китаї можуть постраждати експортери сировинних товарів. Країна споживає майже п'яту частину світової нафти, половину міді, нікелю та цинку та понад три п'ятих залізної руди. Проблеми з нерухомістю в Китаї означатимуть, що країні буде потрібно менше таких матеріалів. Це завдасть удару таким країнам, як Замбія, де експорт міді та інших металів до Китаю становить 20% ВВП, і Австралія, яка є великим постачальником вугілля та заліза.

Серед західних країн у найвразливішому становищі перебуває Німеччина. Одна з причин, чому економіка країни скоротилася або стагнувала протягом останніх трьох кварталів, — слабкий попит із боку Китаю.

Деякі західні компанії зіткнулися з ризиком через залежність від Китаю при отриманні доходів. У 2021 році 13% продажів 200 найбільших транснаціональних корпорацій Америки, Європи та Японії припало на Китай, де вони заробили $700 млрд. Tesla опинилася в ще уразливішій позиції: на Китай припадає близько п'ятої частини її продажів. Виробник чипів Qualcomm продає там дві третини своєї продукції.

Хто виграє

Якщо уповільнення темпів зростання не переросте у повномасштабну кризу, проблеми будуть відносно локалізовані. Продажі в Китай становлять лише 4−8% від бізнесу всіх компаній, зареєстрованих на біржі, у США, Європі та Японії. Експорт із Америки, Великобританії, Франції та Іспанії становить 1−2% від відповідного обсягу виробництва. Навіть, щоб завдати відчутного удару по економіці Німеччини, частка експорту якої становить майже 4%, Китаю довелося б пережити справжній крах.

Ба більше, Китай зіткнувся з труднощами в той момент, коли в решті світу становище виявилося кращим, ніж очікувалося. У липні МВФ переглянув прогноз щодо глобального зростання у бік підвищення, порівнюючи з квітневими прогнозами. Найпомітнішим стало покращення стану найбільшого у світі імпортера та геополітичного суперника Китаю — США, які, зважаючи на деякі опитування, зростають швидкими темпами майже на рівні 6%.

На цьому фоні уповільнення економічного зростання Китаю має певною мірою навіть полегшити становище світових споживачів, оскільки це означатиме зниження попиту на сировинні товари, що призведе до падіння цін та витрат на імпорт. Це, зі свого боку, полегшить завдання, яке постає перед Федеральною резервною системою та іншими центральними банками. Багато центральних банків вже підвищили ставки до найвищого рівня за останні десятиліття і не хотіли б продовжувати підвищення.

Песимістичний сценарій

Але що, якщо в Китаї все буде зовсім погано? За найгіршого сценарію обвал цін на нерухомість може позначитися на світових фінансових ринках. Дослідження, опубліковане Банком Англії у 2018 році, показало, що «жорстка посадка» в Китаї, при скороченні економічного зростання з 7% до -1%, призведе до падіння світових цін на активи та зростання валют багатих країн, оскільки інвестори віддадуть перевагу безпечнішим активам. Загалом, британський ВВП знизився б на 1,2%. Хоча більшість західних фінансових інститутів досить слабко пов'язані з Китаєм — існують такі винятки, як два британські банки HSBC та Standard Chartered.

Триваліший спад може призвести до того, що Китай зосередиться на собі, скоротивши зарубіжні інвестиції та обсяги кредитів. Ставши найбільшим у світі двостороннім кредитором у 2017 році, він уже скоротив витрати у міру провалу деяких проєктів.

Вирішуючи проблеми всередині країни, посадовці можуть ще більше закрутити гайки. Фахівці стежитимуть за майбутніми святкуваннями десятиліття ініціативи «Один пояс і один шлях», в рамках якої Китай інвестував у будівництво мостів у Мозамбіку та портів у Пакистані, щоб побачити сигнали про офіційні наміри.

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Реальні проблеми всередині країни також вплинули на сприйняття Китаю у світі. Швидке економічне зростання, поряд із великими закордонними кредитами, зміцнило репутацію країни. Згідно з нещодавнім опитуванням, проведеним у двох десятках країн соціологічним центром Pew, жителі багатих регіонів загалом негативно ставляться до Китаю. У багатьох країнах інша картина: мексиканці, кенійці, нігерійці та південноафриканці уявляють Китай у сприятливішому світлі і радіють китайським інвестиціям. Питання в тому, чи збережеться така ситуація за рік.