Дохідність 10-річних трежеріс оновила максимум з 2007 року: що далі

За даними Capital Group, найближчі декілька років в американські облігації буде інвестовано $1 трлн. Великі компанії з управління активами вже почали активно скуповувати бонди, щоб зафіксувати поточну високу прибутковість, — пише Financial Times. Як облігації змінювали дохідність та які події вплинули на це, «Мінфіну» розповів інвестиційний аналітик Євгеній Тригубченко.

Огляд US Treasuries минулого тижня (28.08 — 03.09)

US Treasuries закінчили тиждень переважно зниженням дохідностей:

Макродані щодо ринку праці призвели до зниження очікуваної ринком ф'ючерсів ставки ФРС, що стало основним драйвером для падіння дохідностей коротких UST.

Фундаментальні чинники відіграли велику роль у зростанні «десятирічок» у серпні. Проте, таке падіння вказує, що технічні чинники на фоні нижчої літньої активності зробили свій внесок.

7-річні нові трежеріс розмістилися досить сильно. Це підтверджує, що макродрайвери — ключовий фактор для прибутковостей. Зростання розміщень цілком абсорбується ринком, і ефект зростання розміщень на прибутковості бондів у серпні був перебільшений.

Проте, різке зниження 10-річок минулого тижня не скасовує ризик того, що прибутковість у 2025 році може стабілізуватися на вищому рівні, ніж передбачалося півроку тому. Картина з довгостроковою очікуваною інфляцією та нейтральною реальною ставкою проясниться лише з часом. Тому з дюрацією варто працювати обережно та через корпоративні бонди.

Дохідності US Treasuries

Джерело: Bloomberg

Дохідності US Treasuries

Джерело: Bloomberg

Дохідність десятирічних держоблігацій США досягла максимуму з 2007 року

21 серпня прибутковість за вказаними цінними паперами на фондовому ринку збільшилася на 9 базисних пунктів — до 4,36%, через занепокоєння учасників ринку тривалим збереженням Федеральною резервною системою США політики високих відсоткових ставок.

Крім того, зросла прибутковість за дворічними бондами американського мінфіну, перевищивши позначку в 5%, що відповідає піковим значенням лютого 2023 року.

Як пройшов симпозіум у Джексон-Хоул

Два тижні тому відбулася найбільша міжнародна щорічна економічна конференція, що проходить у долині Джексон-Хоул. Постійними гостями симпозіуму є голови ФРС, представники найбільших світових банків, а також провідні економічні діячі.

Декілька важливих моментів із симпозіуму:

1. Федеральний резерв залишається націлений на інфляцію у 2%. Це досить сильна заява. Найімовірніше, це і стало причиною зростання прибутковості коротких облігацій, але також спричинило зниження довгих паперів, адже вони чутливіші до інфляційних очікувань.

2. Майже нічого не було сказано про нейтральну реальну відсоткову ставку, довкола якої зараз проходить багато дебатів. Для довгострокового рівня 10-річних трежеріс (це орієнтир, куди їх дохідність знижуватиметься у 2024−25 рр.) її рівень має велике значення. Можливо, вказівка ​​на мету у 2% і є відповіддю, але точно можна лише здогадуватися.

3. Довгострокові дохідності 10-річних трежеріс визначаються макропараметрами. У ході доповідей (а не виступу Голови ФРС) згадувалася невизначеність у контексті ефектів технологічного розвитку, зміни ланцюгів постачання та їх впливу на довгостроковий рівень інфляції.

У довгостроковому плані фундаментальні фактори мають визначальний ефект, але варто віддати належне технічній картині дохідності 10-річок:

Джерело: Bloomberg

Новинний фон приніс мало нового для оцінки перспектив 10-річок. Ймовірно, прибутковості в середньому стабілізуються і будуть дещо вищими, ніж очікувалося раніше, але не так високо, як вони злітали в серпні.

Прогнози за довгими трежеріс несуть велику невизначеність, оскільки макропрогнози, які робляться в точках зміни економічного циклу, особливо схильні до помилок. Тому з довгими паперами краще працювати через корпоративні бонди, а не трежеріс. Це знизить потенційні негативні ефекти від помилок у прогнозі через структуру портфеля.

Дохідності US Treasuries

Джерело: Bloomberg

Оцінка ринку ф’ючерсів щодо ставки ФРС на грудень 24 зросла, але дохідності за дальніми UST знизились

Джерело: Bloomberg. Дані на 28.08.2023

Глобальні корпоративні USD бонди минулого тижня

У корпоративних бондах продовжилося зростання.

US HY відігравав сценарій м'якої посадки, і, окрім цінового зростання, за індексом спостерігалося впевненіше зниження спреду.

За даними Bloomberg, очікується зростання розміщень US IG випусків: у планах розміщення на $120 млрд найближчі місяці (проти $78 млрд у вересні 2022 року, та $136 млрд розміщень у середньому у вересні за останні чотири роки). На ринку є спекуляції, це могло негативно позначатися на цінах IG.

Можливо, якийсь локальний ефект був чи буде, але макродані та динаміка очікувань щодо сили уповільнення економіки США та довгострокових безризикових ставок залишаться основними драйверами.

Зараз ринок намагається вгадати, як складеться картина з даними макропараметрів. Достатньо подивитися на останній тиждень по UST10, щоб зрозуміти, як різко можуть змінюватися очікування. Гнатися за очікуваннями ринку, що швидко змінюються, — не найкращий варіант.

У коротких корпоративних бондах (до 2 років) інвестиційного рівня зберігається приваблива можливість фіксації дохідності до погашення. Оптимальний варіант під точкові покупки для консервативних/збалансованих інвесторів.

Довгі бонди залишаються цікавими, але тільки в рамках портфельного підходу. Оскільки ризики стабілізації доходностей на вищому рівні у довгостроковому плані для 10-річок зросли.

Зміни за тиждень

Динаміка за індексами облігацій Bloomberg у USD. Total return вкл. зміну цін та накопичений купонний дохід за період OAS — option adjusted spread. Джерело: Bloomberg