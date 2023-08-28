Як Nvidia заробляє на ШІ та чому її акції зросли та впали майже в один день

Минулої середи корпорація Nvidia, виробник графічних чипів, оприлюднила звіт про свою діяльність за другий квартал 2023 року. Інвестори знали, що справи у компанії йдуть добре, але такого не очікував ніхто. Результати перевершили найоптимістичніші сподівання, прогнози кращі за очікування, проте, реакція ринку виявилася непередбачуваною. Чому так сталося і чого варто очікувати у найближчому майбутньому, розбирався «Мінфін».

Про що звітувала NVIDIA

Nvidia, яка почала свій шлях, як компанія, що спеціалізується на графічних процесорах, тепер стоїть на передовій революції штучного інтелекту. Вона може стати ключовим гравцем у технологічному майбутньому завдяки нинішнім фінансовим досягненням, стратегічним партнерствам та інноваційним рішенням.

У другому кварталі Nvidia повідомила про прибуток за non-GAAP (власні розрахунки компанії на додаток до основних) у розмірі $2,70 на акцію, що орієнтовно на 30% перевищило консенсусну оцінку аналітиків. Крім того, заявлений показник зріс на колосальні 429% за рік, одночасно збільшуючись на 148% квартал до кварталу. Таких результатів вдалося досягти здебільшого завдяки вищим доходам, покращенню валової рентабельності та нижчим операційним витратам.

Валова рентабельність Nvidia за non-GAAP зросла до 71,2%, із 45,9% в аналогічному кварталі минулого року, завдяки зростанню продажів центрів обробки даних. Операційні витрати, не передбачені GAAP, зросли на 5% за рік — до $1,84 млрд.

Збільшення відбулося за рахунок вищих компенсацій та відповідних пільг. Проте, у відсотках від загального доходу операційні витрати знизилися до 13,6% із 26,1%, порівнюючи з другим кварталом минулого року.

Операційний дохід підскочив на 487% за рік і на 155% щодо першого кварталу 2023 року — до $7,78 млрд.

На чому заробляли

Nvidia повідомила про доходи за двома сегментами — Graphics та Compute & Networking.

Сегмент графіки включає графічні процесори GeForce для ігор і персональних комп’ютерів, службу потокової передачі ігор GeForce NOW та відповідну інфраструктуру. Сегмент також пропонує рішення для ігрових платформ, графічних процесорів Quadro для корпоративного дизайну, програмного забезпечення GRID для хмарних візуальних і віртуальних обчислень та автомобільних платформ.

Графіка принесла 23% доходів у другому кварталі. Виторг сегмента зріс на 11% за рік, одночасно збільшуючись на 14% — до $3,11 млрд щодо першого кварталу.

Обчислювальні та мережеві технології дали 77% доходів. Сюди входять платформи центрів обробки даних і системи для штучного інтелекту, високопродуктивних та прискорених обчислень, платформа розробки DRIVE для автономних транспортних засобів і Jetson для робототехніки та інших вбудованих платформ.

Що відбулося після звіту

Акції Nvidia зросли на 6,7% у четвер після того, як корпорація оприлюднила кращі, ніж очікувалося, результати за другий квартал 2023 року та надала серйозні прогнози на третій квартал. Проте, все це зростання до завершення торгової сесії було стерто. Фондові індекси були ще гіршими, показавши падіння в межах 2%. Основних причин такого розвороту три.

Перша — середовище. Після виступу Джерома Пауелла на симпозіумі в Джексон-Хоул стало зрозумілим, що ФРС не припинить закручувати гайки доти, доки інфляція не досягне цільових 2%. А це означає, що ставки вчергове можуть бути підвищені й залишатися на високому рівні невизначений термін. Наслідки такого розвитку подій — гальмування економіки та, можливо, рецесія.

Друга — сповільнення зростання. Загалом, це закономірний процес — чим більша компанія, тим важче їй показувати приріст, проте інвестори невгамовні і їм подавай фантастичні цифри, які здебільшого можуть показувати компанії з малою капіталізацією.

Так, Nvidia прогнозує чергове зростання доходу наступного кварталу, й очікується, що загальна сума прибутку досягне приблизно $16 млрд. Однак, це набагато менше, порівнюючи квартал до кварталу. Приріст всього на 18%, порівнюючи з попереднім кварталом, коли керівництво планувало послідовне зростання на 52%.

Аналітики, безсумнівно, помітили нижчий послідовний темп зростання, і починають замислюватися щодо стійкості зростання компанії. Якщо прогнози на наступний квартал покажуть таку саму тенденцію, це може вплинути на показники акцій в 2024 році.

Існує ще одна причина падіння Nvidia, яка може або створити компанії проблеми вже наступного кварталу, або ж зміцнити її лідерські позиції.

Посилення конкуренції та що планують виробники чипів

Nvidia левову частку прибутку отримала від зростаючого попиту на генеративний ШІ та великі мовні моделі з використанням графічних процесорів на основі архітектур Hopper та Ampere. Компанія зараз фактично є монополістом в цьому напрямку, проте конкуренти не дрімають.

Серед конкурентів, які можуть створити Nvidia проблеми, — Marvell Technology, Analog Devices, Qualcomm, Advanced Micro Devices та Intel. Окрім того, про плани розвиватись в напрямку генеративного ШІ заявляли й такі гіганти, як Amazon, Alphabet, Microsoft й Meta Platforms. Ці компанії мають намір відкусити шматок пирога ринку ШІ, скорочуючи інші напрями, — йдеться про десятки або сотні мільйонів доларів.

Загалом, на думку аналітиків, ситуація у секторі напівпровідників не дуже гарна. За даними FactSet, індекс Philadelphia Semiconductor цього року зріс на 37,5%, натомість, у серпні знизився на 9,8%. Але у напрямі генеративного ШІ Nvidia має велику перевагу серед конкурентів, і ось чому.

На чому може зіграти Nvidia

Річ у тім, що для генеративного ШІ використовуються високопродуктивні чипи, або як їх вже називають на ринку — чипи ШІ. Це, наприклад, такі чипи, як FPGA та ASIC. Втім, по-перше, розробка та серійне виробництво таких чипів дуже дороге, а по-друге — GPU від Nvidia вже існують, і вже надають необхідні можливості для розробників інструментів на генеративному ШІ. Nvidia та AMD — основні лідери на ринку графічних процесорів, при чому за Nvidia залишається 95% ринку.

Отже, конкурентам може просто не вистачити тих можливостей, які вже є у Nvidia. AMD та Intel не встигають задовільняти існуючий попит на графічні процесори. Власне, в той час, як Nvidia оголошувала результати за другий квартал, акції AMD та Intel впали на 7% та 4%.

Що Nvidia планує робити далі

Компанія прагне залишатись лідером у галузі ШІ, а тому шукає нових партнерів та фокусується на нових продуктах. Так, Nvidia представила нові продукти та партнерства, які пов'язані з генеративними моделями. Партнерство з Snowflake та Hugging Face свідчить про стратегічний підхід компанії до розвитку генеративних AI-додатків та мовних моделей.

Зокрема, Snowflake нададуть компанії пришвидшений шлях для створення налаштованих генеративних програм штучного інтелекту з використанням їхніх власних даних. А Hugging Face надасть розробникам доступ до суперкомп’ютерів NVIDIA DGX™ Cloud AI на платформі Hugging Face для навчання та налаштування передових моделей AI.

Крім успіхів на ринку ШІ, виторг від ігрового сегмента Nvidia продовжує зростати, дохід склав $2,49 млрд, що на 22% більше, порівнюючи з попереднім роком. Ігрові графічні процесори GeForce RTX 40 серії компанії використовують таку ж саму основну архітектуру, що і штучний інтелект даних центру. Ігри становлять 18% від загального виторгу технологічної компанії.

Також Nvidia активно розвиває свої мережеві технології, зокрема, завдяки платформі InfiniBand.

Прогноз від керівництва компанії на третій квартал досить амбітний — прибуток у розмірі $16 млрд (+/-2%), що значно перевищує (+33%) консенсус-оцінку у понад $12 млрд.

Валова рентабельність за GAAP та non-GAAP прогнозується на рівні 71,5% і 72,5% відповідно (+/-50 базисних пунктів). Операційні витрати за GAAP та non-GAAP оцінюються в $2,95 млрд та $2 млрд відповідно.

За даними CNBC, Alphabet, Amazon, Meta та Microsoft вже розкуповують процесори нового покоління Nvidia, і, за оцінкою аналітиків Deutsche Bank, доходи від центрів обробки даних NVDA будуть приблизно вдвічі більшими, ніж сукупні аналогічні доходи Intel та AMD разом.

AMD та Intel намагаються зберегти свою актуальність на ринку штучного інтелекту. Intel робить спроби переключитися з центральних процесорів на процесори ШІ. Але, за планами компанії, їх високопродуктивний Falcon Shores буде випущений лише у 2025 році.

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AMD для цього купила Mipsology — французького розробника ПЗ для ШІ. Крім того, компанія розробляє власне ПЗ для розробників ШІ — ROCm. Втім, на спеціалізованих форумах багато користувачів пише, що ідея продукту з самого початку невдала і, радше, працює на конкурентний продукт від Nvidia — CUDA. На їх думку, AMD не розуміє, що підтримка GPU у споживчому стеку важлива для подальшого впровадження у корпоративному просторі. Зручність CUDA в тому, що споживач вже має карту Nvidia і може використовувати ці рішення для тестування, навіть якщо вони не найоптимальніші та найшвидші. Те, що пропонує Nvidia, дає можливість вирішувати завдання вже зараз, а потім вже задумуватись над інвестиціями в потужніші рішення. У AMD такої пропозиції немає.

AMD також анонсувала новий флагманський AI-чип — MI300. Але зараз таких чипів виробляється дуже мало й це не можна назвати серійним виробництвом — радше, тестуванням. Заявлені плани масового виробництва — 2024 рік. Зрозуміло, що компанія приходить на вже розвідану територію, і не виключено, що її продукт буде кращим і дешевшим. Втім, до того часу, як компанія не налагодить серійне виробництво, у Nvidia фактично не буде конкурентів на напрямі високопродуктивних чипів.

Тож, на думку аналітиків, доки AMD та Intel намагаються наздогнати Nvidia, а попит на високопродуктивні процесори ШІ зростає, може виявитись, що якщо Nvidia напружиться, а попит збережеться на нинішньому рівні, або ще зросте, то компанія зможе легко обійти конкурентів.