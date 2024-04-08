Як акції виробника електрокарів для шейхів випередили Tesla

Сильний звіт минулої п'ятниці про зайнятість у США підвищив можливість того, що ФРС знову відкладе початок сезону зниження ставок. Це вже позначилося на американських акціях і не тільки. Тому цього тижня інвестори з особливою увагою вивчатимуть свіжі дані щодо інфляції та виступи посадовців Федрезерва.

Минулий тиждень основні американські індекси завершили у мінусі. Ситуацію не врятувало навіть зростання минулої п'ятниці після сильного звіту щодо ринку праці США. Найбільше, за решту основних індексів, втратив Dow — мінус 3%, що стало найгіршим тижневим результатом із березня 2023 року. Індекси S&P 500 та Nasdaq до закриття четверга втратили приблизно 2%. Експерти говорять про відкат після сильного першого кварталу.

«У короткостроковій перспективі, акції, ймовірно, зазнають деякої консолідації після сталого підйому в першому кварталі. Помірний відкат буде звичайним явищем на висхідному ринку». — так прокоментував ситуацію Террі Сандвен, головний стратег із акцій у US Bank Wealth Management.

Злети та падіння тижня

Минулого тижня були компанії, які змогли порадувати своїх інвесторів. «Мінфін» відібрав трійку акцій, які продемонстрували найбільший приріст/падіння за короткий великодній тиждень.

Компанія Тікер Результат STAAR Surgical Company STAA +27,17 NWTN Inc. NWTN +18,67 Newmont Corporation NEM +10,63 Lamb Weston Holdings, Inc. LW -25,11 CleanSpark, Inc. CLSK -26,45 Trump Media та Technology Group Corp. DJT -34,49

Акції STAAR Surgical Сompany (STAA) зросли після публікації попередніх даних про продажі за перший квартал.

Виробник лінз EVO, що імплантуються, прогнозує, що продажі перевищать $77 млн ​​(експерти очікували цей показник на рівні $72,6 млн). При цьому обсяг продажів коламерних лінз (ICL), що імплантуються, в США, як очікується, складе $5 млн, що буде найвищим показником із моменту схвалення цих лінз Управлінням із контролю за продуктами і ліками США (FDA) у березні 2022 року. Підсумкові цифри за прибутком за перший квартал компанія планує опублікувати 8 травня.

Лінзи ICL призначені для корекції короткозорості та короткозорості з астигматизмом. Ці захворювання є найпоширенішим розладом зору. За оцінками експертів, лише в США на короткозорість страждають близько 100 млн людей віком від 21 до 45 років, які вже є потенційними кандидатами на імплантацію EVO.

Топ-5 найбільших власників акцій STAA (станом на 31.03.2024)

Компанія Частка в STAA BROADWOOD CAPITAL Inc 21,56% BlackRock Inc 16,70% Vanguard Group Inc 11,19% Baillie Gifford & Co Limited 9,10% State Street Corporation 3,96%

За даними звітності STAA

Компанія NWTN — один із бенефіціарів зростання споживання електромобілів в Азії та на Близькому сході. Останнім часом багатьом європейським та американським автовиробникам доводилося скорочувати чи відкладати виробництво електрокарів через уповільнення споживчого попиту. Високі відсоткові ставки регуляторів, які призвели до подорожчання кредитів, відбили у споживачів бажання фінансувати дорогі покупки, такі як електромобілі. Інша картина на азіатських та близькосхідному ринках електромобілів.

За прогнозами Deloitte, в Азії продажі електромобілів зростатимуть, щонайменше, на 22% щорічно до 2028 року, ринок Близького Сходу на той час збільшиться майже втричі — до $7,65 млрд. Місцеві економіки зростають гарними темпами, завдяки збільшенню державних стимулів запровадження електромобілів стимулює величезний попит.

NWTN, що базується в Об'єднаних Арабських Еміратах, маловідома для американських та європейських споживачів. Натомість, добре знайома у себе на батьківщині, як виробник електромобілів преміум-класу. До речі, це перший виробник електрокарів з ОАЕ, що котирується на Nasdaq.

Її перший електрокар, Rabdan One, восени минулого року був офіційно позначений «Зроблено в Еміратах». Позначку запроваджено Міністерством закордонних справ ОАЕ, як новий знак якості для місцевої продукції.

Акції NWTN цього року зросли приблизно на 1%, і на 182%, порівнюючи з нижнім значенням у 2023 році. У результаті, ринкова капіталізація NWTN перевищила $2,6 млрд.

Для порівняння: акції Tesla, за підсумками першого кварталу 2024 року, впали на 30%, і на понад 50%, порівнюючи з історичним максимумом. Опублікований минулої п'ятниці звіт про те, що компанія відмовляється від своїх планів щодо створення недорогих електромобілів, які вважалися ключем до вирішення проблеми попиту, призвів до падіння акцій на понад 6%.

Маск поспішив спростувати цю історію, а пізніше повідомив, що Tesla представить своє «роботаксі» 8 серпня, що викликало зростання торгів у неробочий час. Проте, це навряд чи здатне врятувати ситуацію.

«Tesla потрібен компактний автомобіль вартістю $25 тис., як флагманський продукт, щоб конкурувати з багатьма електромобілями, що випускаються. — сказав Гері Блек, співзасновник Future Fund Advisors. На цьому етапі використання роботаксі-автомобіля було б неймовірно ризикованим».

У автостартапів Rivian та Lucid справи ще гірші.

Втім, і у виробника електрокарів із ОАЕ справи йдуть не так вже й гладко. Наприклад, минулого року компанія уклала угоду щодо придбання 27% акцій свого конкурента — Evergrande. Проте, угода так і не була закрита: Evergrande оголосила про банкрутство, а її генерального директора було затримано. І це ще не найбільші проблеми.

«Новим компаніям із виробництва електромобілів, таким як NWTN, буде складно досягти успіху. По-перше, багато китайських компаній з виробництва електромобілів почали експортувати свою продукцію на Близький Схід. Таким чином, NWTN зіткнеться з серйозною конкуренцією на своєму внутрішньому ринку та за кордоном», — пише платформа фінансових новин Macrostreet.

Дуже скромними виявилися й фінансові результати за підсумками перших трьох місяців цього року: виторг склав всього $583 тис., при збитках понад $69 млн. Це пояснюється великими інвестиціями у розвиток, але також свідчить про те, що NWTN знадобляться серйозні фінансові вливання. Але їхнє джерело компанія, схоже, вже знайшла.

На початку квітня виробник електрокарів із ОАЕ підписав меморандум, який відкриває можливості для фінансування, з Aafaq Islamic Finance, постачальником фінансових послуг, що відповідають шаріату.

Великі інвестори вже розглянули гарні перспективи NWTN: низка гедж-фондів, таких як Renaissance Technologies, Jane Street Group та Mint Tower Capital Management BV, а також інші інституційні інвестори нещодавно збільшили свої частки у NWTN.

Акції Newmont Corporation (NEM), найбільшої золотодобувної компанії, зросли на новинах про сильні фінансові показники. NEM повідомила про зростання продажів на 23% у річному вимірі, що відбувається на фоні ралі золота.

«Акції NEM недооцінені й потенційно можуть досягти 52,75 долара, що вказує на потенційне зростання на 33%, якщо керівництво успішно реалізує плани управління витратами і ціни на золото залишаться високими», — пише Seekingalpha, вважаючи її однією з найкращих акцій для придбання.

Ціна на золото злетіла після багатьох років стагнації і за останні декілька місяців перевершила більшість інших активів. Ба більше, шляхетний метал може зрости до $2 600 за унцію (зараз вони наближаються до $2 350), якщо довгострокові реальні відсоткові ставки продовжать знижуватися, пишуть аналітики Jefferies у своїй останній аналітичній записці. Цей тренд дає гарні шанси на зростання й золотодобувним компаніям.

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Головні події цього тижня

Найближчі 5 робочих днів будуть наповнені важливими подіями. Основні виділив сайт Investing.

Дані щодо інфляції у США

У середу, 10 квітня, з'явиться статистка зі споживчої інфляції у Штатах за березень. Економісти очікують, що базова інфляція, яка виключає витрати на продукти харчування та паливо, сповільниться до 3,7% у річному вимірі, з 3,8% у попередньому місяці.

Також, аналітики прогнозують, що дані щодо цін виробників, які з'являться наступного дня, 11 квітня, вкажуть на помірніше зростання.

Дані щодо інфляції послідують після сильного звіту щодо зайнятості у США: статистика зафіксувала створення більшої, ніж очікувалося, кількості нових робочих місць за сталого зростання заробітної плати.

Поєднання сильних даних щодо зайнятості та надто повільного згасання інфляції посилило заклики високопосадовців ФРС, включаючи голову Джерома Пауелла, виявити «терпіння» при ухваленні рішення про те, коли знижувати ставки.

Протоколи ФРС

У середу з'являться протоколи березневого засідання ФРС. Згідно з офіційними коментарями керівництва відразу ж після засідання, посадовці прогнозують три скорочення ставки цього року, хоча й з меншою впевненістю, ніж наприкінці минулого року.

Тепер сумнівів додали сильні дані щодо ринку праці: грошові ринки тепер прогнозують два зниження ставок цього року, порівнюючи з трьома раніше.

Звітність банків

Новий сезон звітності у п'ятницю відкриють квартальні результати найбільших банків. JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Citigroup Inc (NYSE:C) та Wells Fargo (NYSE:WFC) звітують про результати у п'ятницю.

Delta Air Lines (NYSE:DAL) та BlackRock (NYSE:BLK) входять до числа інших компаній на слуху, які оприлюднять щоквартальні оновлення протягом тижня.

Інвестори розраховують на високий корпоративний прибуток цього року, який підтримає подальше зростання акцій.

Засідання ЄЦБ та інших світових центробанків

Засідання ЄЦБ заплановане на четвер. Очікується, що Європейський центробанк збереже ставки на поточному рівні. Ринки бачать майже 100-відсоткову ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів у червні, тому коментарі президента Крістін Лагард уважно відстежуватимуться на предмет отримання відповідних сигналів.

Засідання щодо ставок цього тижня проведуть й інші центробанки: керівники центральних банків Канади та Нової Зеландії зустрінуться у середу, Сінгапуру та Південній Кореї — у п'ятницю. На зміни ставок не очікується.