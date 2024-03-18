«Наступна Tesla» готується до банкрутства і тягне на дно конкурентів

Минулої п'ятниці фондові індекси США закрилися зниженням, а індекс S&P 500 зафіксував друге тижневе падіння поспіль. Що так засмутило інвесторів, й які події визначать рух акцій у найближчій перспективі, розповість «Мінфін».

Минулий тиждень стартував оптимістично: у вівторок американські та азіатські акції піднялися до нових рекордів, проігнорувавши тривожний зріз споживчих настроїв. За даними ФРБ Нью-Йорка, очікування споживачів США щодо інфляції в перспективі трьох років зросли до 2,7%, після рекордно низького рівня, зафіксованого в січні, а п'ятирічні — досягли максимуму за півроку — 2,9%. Прогнозована на рік наперед інфляція не змінилася з січня (3%).

Більшість учасників ринку продовжували ставити на те, що Федрезерв розпочне пом'якшення монетарної політики вже у червні. Настрій ринку різко змінив вихід даних Мінпраці США щодо оптових цін виробників минулого четверга. Це важливий індикатор, який відстежує зростання вартості товарів до того, як вони доходять до кінцевих споживачів. У лютому він додав 0,6%, порівнюючи з січневими 0,3%. У річному вимірі ціни виробників зросли на 1,6% у лютому, що є максимальним показником із вересня 2023 року.

В результаті, індекси відкотилися донизу — проігнорувати й ці дані ринок уже не зміг.

Злети та падіння тижня

Проте, і цього разу були акції, які пішли проти ринку та змогли порадувати своїх інвесторів.

Компанія Тікер Результат, % SoundHound AI, Inc. SOUN 52,05 MicroStrategy Incorporated MSTR 25,03 PBF Energy Inc. PBF 13,2 Rivian Automotive, Inc. RIVN -13,6 Marathon Digital Holdings, Inc. MARA -17,7 Jabil Inc. JBL -18,6 Sunrun Inc. RUN -21,3

За даними Академії «Мінфін»

SoundHound AI (SOUN) базується у Санта-Кларі, штат Каліфорнія. Однойменний додаток використовується для ідентифікації та виявлення пісень, а його платформа розробників Houndify дозволяє компаніям створювати власні інструменти розпізнавання мови. За підрахунками Forbes, із початку 2024 року компанія принесла власникам своїх акцій дохід у розмірі 346% завдяки буму ШІ.

SoundHound має тісні зв'язки з Nvidia (NASDAQ:NVDA). Американський розробник графічних процесорів та систем на чипі став одним із перших спонсорів SoundHound до її публічного дебюту в 2022 році. А нещодавно Nvidia зробила ще одну інвестицію у компанію. 15 лютого акції SoundHound злетіли відразу на 67% після того, як Nvidia розкрила інформацію про свою частку в SOUN у розмірі $3,7 млн.

Nvidia володіє лише близько 0,7% випущених акцій SoundHound, але ця інвестиція, як і раніше, є вотумом довіри здатності компанії зростати в тіні своїх більших конкурентів на ринку програмного забезпечення для розпізнавання голосу — Alphabet, Microsoft та Apple.

Nvidia також, ймовірно, вважає, що ринок, що зароджується, буде розширюватиметься і розвиватиметься в міру того, як нові інструменти генеративного штучного інтелекту, які, здебільшого, працюють на графічних процесорах її власних центрів обробки даних, зроблять чат-ботів із голосовим управлінням ще ефективнішими.

Проте, експерти не радять інвесторам наслідувати приклад Nvidia: за останній рік зростання доходів SoundHound сповільнилося, валовий прибуток знизився, а скоригований прибуток до вирахування відсотків, податків, зносу та амортизації (EBITDA) залишився від'ємним. І вихід на прибуткову роботу найближчим часом не очікується.

Акції MicroStrategy Incorporated (MSTR), яка займається розробкою програмного забезпечення, знову почали зростати на початку вівторка після того, як компанія вкотре придбала біткоїни. Папери MicroStrategy з початку 2024 року зросли на 165,5% — із $631,62 до $1 676,85 за акцію, про що свідчать дані біржі NASDAQ. Причина — активне зростання криптовалюти номер один, у який компанія почала інвестувати, як у резервний актив, ще 2020 року (тоді у цифрове золото було вкладено $250 млн).

Пізніше MicroStrategy зробила ще кілька додаткових великих покупок біткоїнів. Так, у березні 2024 року колишній генеральний директор MicroStrategy, а тепер голова ради директорів Майкл Сейлор оголосив про купівлю 12 тис. біткоїнів за $821,7 млн за середньою ціною $68 477 за монету. Угода збільшила активи MicroStrategy у біткоїнах до 205 тис. BTC загальною вартістю близько $14,2 млрд.

Компанія планує й надалі дотримуватися своєї стратегії. Минулого тижня вона оголосила про намір залучити $500 млн через випуск конвертованих облігацій із погашенням у 2030 році для кваліфікованих інвесторів. Кошти підуть на «придбання додаткових біткоїнів та загальнокорпоративні цілі».

Акції Rivian Automotive (RIVN) впали минулого четверга — наступного дня після того, як The Wall Street Journal повідомила, що головний конкурент, Fisker, можливо, готується подати заяву про банкрутство. Це повідомлення стало для ринку сюрпризом.

У «попередньому» звіті про прибутки та збитки від 29 лютого Fisker заявила, що вона, найімовірніше, не матиме достатньо грошей, щоб прожити наступні 12 місяців. Тому автовиробник готовий скоротити 15% співробітників і «сподівається на рятівний круг від великого світового автовиробника».

Яке це стосується Rivian? І Rivian, і Fisker є членами когорти стартапів із виробництва електромобілів, які стали публічними на початку цього десятиліття. Інвестори кожного з них сподіваються, що це буде наступна Tesla.

Звісно, у Rivian є свої проблеми. Але минулого року компанія поставила понад 50 тис. автомобілів, на кінець 2023 року вона мала 10,4 мільярда доларів готівкою та доступними кредитними лініями, наступного дня після її презентації вона мала понад 68 000 попередніх замовлень, і, що особливо важливо, минулого року йому вдалося двічі залучити інвестиції, і компанія зможе зробити це знову, якщо виникне така потреба.

Але оскільки Fisker, схоже, перебуває на межі краху, не дивно, що акції Rivian сьогодні зазнають удару.

Цікаво, що фонд американського мільярдера Джорджа Сороса Soros Fund Management позбавився акцій Rivian ще у третьому кварталі минулого року. Він продав всю свою частку 4,18 мільйона акцій, утримуючи цю позицію протягом декількох років.

Головні події наступного тижня

Цей тиждень буде наповнений важливими подіями.

Улюблена компанія Nvidia у галузі штучного інтелекту з 18 до 21 березня проведе глобальну конференцію зі штучного інтелекту для розробників, на якій із програмною промовою виступить генеральний директор Дженсен Хуанг.

Компанія Super Micro Computer, яка розробляє штучний інтелект, приєднається до еталонного індексу S&P 500 до відкриття ринку у понеділок. Акції компанії цього року зросли приблизно на 276%.

Проте, основна увага інвесторів все ж таки буде прикута до рішень центробанків.

Засідання Федеральної резервної системи

Вищі, ніж очікувалося, дані щодо цін виробників і споживачів у США, що вийшли минулого тижня, змусили трейдерів обмежити надії на майбутнє скорочення ставки ФРС.

ФРС розпочинає своє дводенне засідання з політики 19 березня, і ринок уважно стежитиме за будь-якими підказками регулятора щодо перспектив зі зниження ставки, стійкості американської економіки та можливості інфляційного відскоку.

Цього місяця голова ФРС Джером Пауелл уже повідомляв, що посадовці здобули велику впевненість у тому, що інфляція стійко рухається до мети центрального банку в 2%, але додав, що їм потрібні додаткові докази того, що інфляція сповільнюється, перш ніж вони почнуть пом'якшення.

Засідання Банку Японії

Засідання у вівторок Банку Японії може стати одним із найбільш значущих за останні роки: посадовцям належить вирішити, чи варто покласти край восьмирічному періоду від'ємної відсоткової ставки, що ознаменує собою знаковий відхід від масштабної програми стимулювання економіки.

Японська газета Nikkei повідомила у суботу, що Банк Японії, як очікується, припинить політику від'ємної відсоткової ставки цього тижня після того, як найбільші компанії країни домовилися з профспілками про підвищення заробітної плати на найбільшу суму за 33 роки під час щорічних переговорів про зарплату.

Оскільки припинення дії негативної ставки вважається практично вирішеною справою, увага ринку перейде на будь-які підказки, які може дати Банк Японії щодо темпів подальшого підвищення відсоткової ставки.

Засідання Банку Англії

Банк Англії, ймовірно, тягнутиме час при оголошенні ставки у четвер, оскільки очікує більшої зрозумілості щодо зростання заробітної плати, яка залишається сильнішою, ніж у США чи у Єврозоні.

Нині ринок очікує, що Банк Англії почне знижувати вартість запозичень із 5,25% — найвищого рівня з 2008 року — у серпні, слідом за ФРС та Європейським центральним банком.