Прогнози проти реальності: Tesla випадає з «Чарівної сімки», Apple — на черзі

Протилежні сигнали ФРС, зростання золота та «Чарівна Сімка», яка може розвалитися: що ще відбувалося на фондових ринках та як вони поводитимуться найближчими днями, розповів засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

Головною подією тижня, як і очікувалося, став Звіт про стан ринку праці, який є важливою частиною фундаменту для рішень ФРС. У березні в економіці США було створено 303,000 робочих місць, що суттєво більше, ніж прогнозовані 214,000. Рівень безробіття знизився до 3,8%, із 3,9% у лютому. Заробітна плата зросла на 4,1%. Як бачите, ринок праці перебуває в чудовому стані, а отже, є потенційним джерелом інфляції, і знову змушує інвесторів та трейдерів хвилюватися.

Не схоже, щоб цього тижня інвестори відкрили для себе якісь нові чинники, що змусять ринки зростати й надалі. Ситуація непроста: ймовірність зниження ставки центральним банком вже цього року зменшується, дохідність облігацій зростає, ціни на акції зависокі, а отже, якщо квартальні результати компаній, що почнуть надходити наступного тижня, не вразять інвесторів, то на нас може чекати певна корекція.

Що каже ФРС

Спочатку Пауелл у своїй промові в Стенфорді заявив, що інфляція перебуває на «вибоїстому» шляху до 2%, але посадовці центрального банку очікують зниження ставок «у якийсь момент» цього року. Президент ФРC Атланти Рафаель Бостік із ним погодився, сказавши CNBC, що, на його думку, цього року можливе одне скорочення ставки. Звісно, це додало оптимізму трейдерам, які штовхнули індекси вгору.

Але в четвер все «зіпсував» Президент ФРС Міннеаполіса Нейл Кашкарі, заявивши, що «якщо ми продовжуватимемо спостерігати, що інфляція не знижується, то це змусить мене задуматися, чи потрібно нам взагалі знижувати ставки».

Його слова мали ефект льодяного душу, і вже за декілька годин після виступу індекси демонстрували досить суттєве зниження. Ось вам і плюралізм думок! Цікаво, до речі, що Кашкарі важко назвати «яструбом» — на минулому засіданні ФРС він прогнозував два зниження ставки цього року.

Нафта дорожчає, інфляція може повернутися

Але прогнози — це одне, а реальність, буває, дарує сюрпризи. «Остання миля» завжди є найскладнішою.

Наприкінці минулого тижня індекс РСЕ продемонстрував, що інфляція ніяк не хоче повертатися до цільового показника у 2%. Саме цього й боїться Кашкарі, адже є чимало об'єктивних причин, які можуть спричинити гальмування процесу зниження інфляції.

Макроекономічна статистика, що надходила в першій половині тижня, лише додавала впевненості, що американська економіка в гарному стані і, найімовірніше, продовжить зростати.

Як продемонстрував звіт ADP про зайнятість американського населення, опублікований в середу, ринок праці й досі знаходиться в розігрітому стані, а отже, загроза повернення інфляції існує.

Також тривоги додають рішення OPEC+ та загострення ситуації на Близькому Сході, що змушує зростати ціни на нафту, знову ж таки, стимулюючи повернення інфляції.

В середу картель прийняв рішення продовжити поточну політику постачань нафти і закликав деяких членів дотримуватися скорочення видобутку. Зрозуміло, що ніхто не хоче продавати цінний товар задешево, і подібне рішення не стало сюрпризом.

Серйознішою проблемою є конфлікт між Ізраїлем та Іраном, що може стати великою загрозою для стабільності в регіоні. Якщо світ отримає пряме протистояння, то, найімовірніше, це обмежить постачання нафти з Близького Сходу, а отже, ціни на неї поповзуть, або й стрибнуть вгору, провокуючи інфляцію та створюючи нові проблеми для ФРС та інших центробанків світу. В п’ятницю зранку ф'ючерси на нафту Brent досягли ціни в майже $91 за барель, а це є найвищим рівнем із осені минулого року.

Tesla випадає з «сімки», а золото йде вгору

На корпоративному фронті новин не так багато, всі чекають початку сезону квартальних результатів. Але доки він не розпочався, головною новиною мабуть є те, що «Чарівна сімка», яка тягнула ринки вгору весь минулий рік, схоже, припиняє, або й вже припинила своє існування.

Принаймні, з неї випала Tesla, та й Apple вже десь на межі. Цього тижня виробник електричних автомобілів оприлюднив дані щодо постачання нових авто у першому кварталі, які виявилися зовсім невтішними, при цьому настільки невтішними, що навіть палкі прихильники компанії серед відомих аналітиків Wall Street заговорили про те, що або Маск має швидко «розвернути» компанію, або «попереду на неї чекатимуть темні дні, які можуть порушити довгостроковий наратив про Tesla».

Ось тільки на чому розвертатися, якщо нових моделей вже давно немає, а старі не дуже купують, віддаючи перевагу не менш якісним та суттєво дешевшим європейським та китайським конкурентам.

Неможливо не сказати декілька слів про золото, ціна на яке цього року зросла вже на 12%, впевнено обганяючи S&P 500 та Nasdaq.

Що допомагає дорогоцінному металу сяяти яскравіше? Перспектива зниження ставок та геополітична нестабільність, яка змушує й інвесторів, і провідні центробанки світу активно купувати золото. І не схоже, щоб ці аргументи вже себе вичерпали.