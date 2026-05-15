Історія OnlyFans: як випадково створити надуспішну бізнес-модель

За кілька років OnlyFans стала однією з найвідоміших компаній світу. Навіть ті, хто ніколи не заходив на її сайт, чули історії про моделей, які за лічені дні заробляють мільйони. «Мінфін» розповідає, як виник сервіс, скільки він коштує та чому заробити на ньому зовсім непросто.

Стартап який пішов не туди

Заснував OnlyFans молодий британський підприємець Тім Сколі у 2016 році. На той час йому було 33 роки, але за плечима він вже мав кілька запусків інтернет-проєктів.

Власне, якщо не враховувати підробіток у школі, коли він запропонував місцевому ресторану шукати клієнтів і розвозити замовлення, це був вже його п’ятий бізнес. І зважаючи на те, що всі попередні ідеї провалилися — можна було очікувати, що та ж доля чекатиме і на новий стартап.

Тіму не давала спокою одна ідея — соціальна мережа, де творці зможуть заробляти, надаючи доступ до свого контенту. Він вважав, що великі соціальні мережі, такі як YouTube, допомагають заробляти лише знаменитостям, тоді як більшість творців залишається ні з чим. «Їхні бізнес-моделі працювали для справді великих інфлюенсерів», — пояснював він.

Подібний сайт Сколі вже намагався запустити, але так і не зумів залучити аудиторію. Тому OnlyFans був його вже черговою спробою. Гроші для старту бізнесу, 10 тис. фунтів, Тім взяв у батька — колишнього банкіра, який попередив, що інвестує в ідею сина востаннє.

Почав розвиватися OnlyFans як сімейна компанія. Тім керував стартапом, його батько був фінансовим директором, а брат — операційним. Спершу портал не прив’язувався до еротичного контенту, позиціонуючи себе як сайт для всіх типів творців. Зокрема, сюди залучали фітнес-тренерів, музикантів, лайфстайл-блогерів.

Однак частка матеріалів «для дорослих» поступово зростала, адже сайт виявився надзвичайно зручним для них. Як пояснював Тім, від самого початку вони встановили обмеження для аудиторії 18+, це було зроблено, оскільки сервіс прив’язувався до платіжних систем. Крім цього, оскільки контент був прихований від користувачів, які ще не заплатили, цензури фактично не існувало.

Як наслідок, OnlyFans все частіше почали обирати жінки, які продавали еротичний контент. Тобто ринок сам знайшов зручну для себе платформу, а не творці сайту обрали вигідну нішу.

Сімейним бізнесом OnlyFans залишався недовго. Вже у 2018 році портал було продано інвестору Леоніду Радвінському, що і визначило подальшу долю сервісу.

Тім Сколі ще кілька років залишався СЕО OnlyFans, а у 2021 р. остаточно залишив його. Після цього він заснував ще кілька компаній. Зокрема, Zoop — платформу продажу створених на основі блокчейну цифрових карток знаменитостей. Ще один його новий проєкт — платформа для творців Subs, що позиціонується як гібрид YouTube, Patreon та TikTok. Подібно до OnlyFans обмежень щодо контенту тут немає.

Український слід

Якщо Тім Сколі — це підприємець, який шукав різні напрями для бізнесу, то новий власник сервісу Леонід Радвінський, схоже, ніколи не сумнівався у своєму життєвому шляху.

Він народився у 1982 році в Одесі, але ще в дитинстві переїхав з родиною до США. Тут Радвінський закінчив коледж та запустив першу справу. В епоху, коли контент для дорослих в інтернеті ще не був вільнодоступним, він створював сайти, які надавали ключі та посилання до відповідних відео. Діяльність була, м’яко кажучи, сумнівна. По-перше, журналісти американських видань знайшли тисячі згенерованих його сервісом посилань на контент із дітьми. Крім цього, Радвінський мав кілька судових справ з американськими техногігантами, які звинувачували його у використанні брендів для своїх спам-розсилок.

У 2004 році підприємець створив одну з перших вебкам-платформ MyFreeCams, яка захопила значну частку ринку. Стати ж мільярдером та увійти до бізнес-еліти він зумів вже після придбання OnlyFans. За його керівництва платформа перетворилася на глобальний феномен.

Весною цього року власник онлайн-сервісу помер від раку, передавши права на сервіс сімейному трасту. На момент смерті Forbes оцінював капітал підприємця у $4,7 млрд. Лише у вигляді дивідендів від OnlyFans з 2021 р. він виплатив собі близько $1,8 млрд.

Оскільки практично все свідоме життя Радвінського було пов'язане зі США, називати його українським підприємцем було б некоректно. Однак емоційний зв’язок з нашою державою у нього залишався. Після початку повномасштабного російського вторгнення підприємець пожертвував кілька мільйонів доларів на гуманітарні проєкти для України.

Крім цього, він жертвував гроші на дослідження раку, захист тварин, програмне забезпечення з відкритим кодом. Однак тут мова не йде про якісь астрономічні для нього суми. Ініціативи на зразок віддати половину статків на благодійність він не підтримував.

На відміну від засновника OnlyFans, який активно спілкувався з пресою, Радвінський її уникав і не давав інтерв'ю. Навіть його фото в інтернеті — велика рідкість.

Скільки насправді коштує та заробляє OnlyFans

OnlyFans — одна з компаній, що виграли від пандемії ковіду. Мільйони людей опинилися замкненими вдома та шукали розваги онлайн. Паралельно заробітки втратили і акторки з відео для дорослих — через карантин нові фільми не знімалися. Ось ці дві категорії людей і зустрілися на платформі.

Користувачі платили за доступ до закритого від сторонніх очей контенту. З цієї суми 80% забирали автори, а 20% залишав собі сервіс. Порівняно з іншими порталами, де можна підтримати авторів, це досить значна частка. Приміром, Buy Me a Coffee бере 5%, а Patreon — від 8% до 12%.

На фоні коронавірусу бізнес-модель почала зростати та масштабуватися. Приміром, у 2020 році виторг OnlyFans сягнув $400 млн, що на 540% більше, ніж за рік до того. Кількість же творців тоді зросла вдесятеро, сягнувши 1,6 млн.

Наразі доходи компанії продовжують зростати. Хоча, як зізнається СЕО OnlyFans Кейлі Блер, раніше багато хто думав, що сервіс виявиться «пандемічною бульбашкою». У 2025 році доходи сягнули близько $7,2 млрд проти $6,6 млрд у 2024 році, що говорить про зростання на 9%. Кількість блогерів зараз сягає 4,6 млн, а користувачів — понад 300 млн.

Незважаючи на неймовірну успішність компанії, у неї є одна проблема — її досить важко продати. Якби з такими фінансовими показниками вона займалася іншою діяльністю, то вже привернула б увагу Microsoft чи Google. Однак її діяльність надто токсична для них.

Радвінський кілька разів намагався «вийти в кеш». Перша спроба була у 2025 році. Тоді переговори йшли з консорціумом інвесторів, яких очолювала Forest Road Company. OnlyFans тоді оцінили у $8 млрд, але угоду так і не погодили значною мірою через репутаційні ризики потенційних покупців.

Незадовго до загибелі Радвінський знайшов нового потенційного покупця. Ним стала маловідома каліфорнійська фірма Architect Capital. Однак цього разу OnlyFans оцінили скромніше — $5,5 млрд, а покупець мав отримати не повний контроль, а 60% акцій. Однак завершити угоду власник компанії так і не встиг.

Кілька днів тому стало відомо, що Architect Capital все ж купив частку в сервісі, але досить скромну — 16%, а оцінка компанії знизилася до $3,15 млрд.

Легких грошей тут немає

Заголовки ЗМІ сповнені історіями успіху моделей, які заробили на OnlyFans десятки, а деякі — сотні мільйонів доларів. Водночас насправді це виняток, а не звична практика.

По-перше, окрім платформи, яка забирає 20% коштів, зазвичай є ще маркетингові агенції, які займаються просуванням блогу. Часто вони беруть від 40% до 80% від суми, яка мала б піти моделі. Самостійно ж залучити підписників можуть хіба ті творці, які були зірками ще до реєстрації на платформі.

Відповідно до дослідження OnlyGuider, 0,1% найбагатших творців на OnlyFans забирають близько 76% від усіх доходів. Це еліта платформи, середні заробітки якої сягають $147 тис. на місяць. Жити за кошт блогу цілком може ще близько 1% авторів, заробляючи по $49 тис. на рік.

Більшість же не отримує від свого контенту майже нічого. За оцінками експертів, 50% блогерів на сервісі з моменту реєстрації не заробили й сотні доларів.

Новий Інтернет

Очільники OnlyFans говорять про своє дітище, як про спосіб зробити інтернет більш справделивим та дозволити творцям заробляти. Як підкреслює Кейлі Блер, за весь час свого існування платформа перерахувала блогерам понад $25 млрд.

«Багато технологічних компаній насправді не створюють багатства для інших людей. Вони створюють багатство для себе, а ми повертаємо гроші в руки реальних людей, які створюють контент, і позбавляються посередників. На мою думку, це неймовірна бізнес-модель», — говорить СЕО компанії.

Наразі 80% контенту на OnlyFans має еротичний характер. Та й значна частина від решти тільки формально не належить до нього — щось на зразок кулінарних курсів в білизні.

Водночас сервіс намагається повернутися до витоків і стати порталом для всіх. Приміром, як розповідає Кейлі Блер, вони роблять велику ставку на коміків. «Комедія — це місце, де є чудові фанати і неймовірні творці. Але якщо ви не входите до топ-1%, вам фактично нічого не платять, у вас немає розголосу. Тож ми подумали, що це саме та сфера, яка потребує змін», — зазначає вона.

Читайте також: Солодка родина Марс: як створити мільярдну корпорацію і (не) стати ворогами

Зараз важко сказати, чого в цих заявах більше: бажання дійсно розширити бізнес-модель чи просто захиститись від регуляторів, доводячи їм, що OnlyFans — портал для всіх творчих людей.

Водночас, як демонструє історія компанії, інколи аудиторія сама підлаштовує сервіс під власні потреби. І хто знає, можливо, доля зробить ще один такий крутий поворот.