Помер власник OnlyFans, американець українського походження Леонід Радвинський

Мільярдер-відлюдник і власник платформи контенту для дорослих OnlyFans Леонід Радвінський помер від раку. Це підтвердила лондонська компанія в понеділок. Йому було 43 роки, пише Bloomberg.

Заява компанії

«Ми з глибоким сумом повідомляємо про смерть Лео Радвінського. Лео мирно помер після тривалої боротьби з раком», — йдеться в заяві компанії, надісланій електронною поштою. «Його родина просила про конфіденційність у цей важкий час».

Радвінський придбав контрольний пакет акцій платформи у 2018 році та перетворив її на культурне явище, яке змінило порноіндустрію, дозволивши творцям стягувати плату безпосередньо за свій контент. Згідно з останньою заявою компанії у Великій Британії, він володів материнською компанією OnlyFans, Fenix ​​International Ltd.

Його смерть ставить під сумнів право власності на одну з найсуперечливіших користувацьких платформ з часів Facebook.

Заснована у 2016 році британським батьком і сином Гаєм і Тімом Стоклі, OnlyFans здобула популярність завдяки розміщенню порнографічних матеріалів, заборонених у більшості соціальних мереж. Її популярність зросла під час пандемії, коли багато акторів фільмів для дорослих та працівників секс-індустрії звернулися до Інтернету в пошуках альтернативних джерел доходу.

Радвінський вів переговори про продаж 60% акцій OnlyFans, що дало б сайту вартість підприємства близько 5,5 мільярда доларів.

За словами особи, знайомої з цим питанням, Architect Capital, маловідома інвестиційна фірма з Сан-Франциско, розпочала переговори про проведення пропозиції з власним капіталом та боргом на суму близько 2 мільярдів доларів. Станом на лютий переговори все ще перебували на ранній стадії, сказала особа, яка попросила не називати її імені, оскільки обговорення є закритими.

Хоча компанія намагалася залучити більше популярних користувачів, таких як відомі шеф-кухарі та спортсмени, вона залишається відома своїм контентом для дорослих.

OnlyFans бере 20% комісії з більшості підписок та контенту, що продається на платформі. У 2024 році компанія повідомила про понад 4,6 мільйона акаунтів авторів та близько 377 мільйонів шанувальників, а її дохід склав 1,4 мільярда доларів.

З 2021 року Радвінський виплатив собі близько 1,8 мільярда доларів дивідендів з платформи.

Українець за походженням

Радвінський народився в українському портовому місті Одеса, а його родина переїхала до Чикаго, коли він був дитиною. Згідно з його вебсайтом, останнім часом він жив у Флориді. OnlyFans зазначає, що Радвінський, який давав мало публічних інтерв'ю та заяв, підтримав «кілька благодійних проєктів у всьому світі».

Згідно з його вебсайтом, Радвінський робив пожертви благодійним організаціям, зокрема Меморіальному онкологічному центру Слоуна Кеттерінга, ініціативам з відкритим кодом та Товариству захисту тварин Західного передмістя.

OnlyFans повідомив, що Радвінський передав свою власність до трасту у 2024 році.