Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
23 березня 2026, 14:54

Помер власник OnlyFans, американець українського походження Леонід Радвинський

Мільярдер-відлюдник і власник платформи контенту для дорослих OnlyFans Леонід Радвінський помер від раку. Це підтвердила лондонська компанія в понеділок. Йому було 43 роки, пише Bloomberg.

Заява компанії

«Ми з глибоким сумом повідомляємо про смерть Лео Радвінського. Лео мирно помер після тривалої боротьби з раком», — йдеться в заяві компанії, надісланій електронною поштою. «Його родина просила про конфіденційність у цей важкий час».

Радвінський придбав контрольний пакет акцій платформи у 2018 році та перетворив її на культурне явище, яке змінило порноіндустрію, дозволивши творцям стягувати плату безпосередньо за свій контент. Згідно з останньою заявою компанії у Великій Британії, він володів материнською компанією OnlyFans, Fenix ​​International Ltd.

Його смерть ставить під сумнів право власності на одну з найсуперечливіших користувацьких платформ з часів Facebook.

Заснована у 2016 році британським батьком і сином Гаєм і Тімом Стоклі, OnlyFans здобула популярність завдяки розміщенню порнографічних матеріалів, заборонених у більшості соціальних мереж. Її популярність зросла під час пандемії, коли багато акторів фільмів для дорослих та працівників секс-індустрії звернулися до Інтернету в пошуках альтернативних джерел доходу.

Радвінський вів переговори про продаж 60% акцій OnlyFans, що дало б сайту вартість підприємства близько 5,5 мільярда доларів.

За словами особи, знайомої з цим питанням, Architect Capital, маловідома інвестиційна фірма з Сан-Франциско, розпочала переговори про проведення пропозиції з власним капіталом та боргом на суму близько 2 мільярдів доларів. Станом на лютий переговори все ще перебували на ранній стадії, сказала особа, яка попросила не називати її імені, оскільки обговорення є закритими.

Хоча компанія намагалася залучити більше популярних користувачів, таких як відомі шеф-кухарі та спортсмени, вона залишається відома своїм контентом для дорослих.

OnlyFans бере 20% комісії з більшості підписок та контенту, що продається на платформі. У 2024 році компанія повідомила про понад 4,6 мільйона акаунтів авторів та близько 377 мільйонів шанувальників, а її дохід склав 1,4 мільярда доларів.

З 2021 року Радвінський виплатив собі близько 1,8 мільярда доларів дивідендів з платформи.

Українець за походженням

Радвінський народився в українському портовому місті Одеса, а його родина переїхала до Чикаго, коли він був дитиною. Згідно з його вебсайтом, останнім часом він жив у Флориді. OnlyFans зазначає, що Радвінський, який давав мало публічних інтерв'ю та заяв, підтримав «кілька благодійних проєктів у всьому світі».

Згідно з його вебсайтом, Радвінський робив пожертви благодійним організаціям, зокрема Меморіальному онкологічному центру Слоуна Кеттерінга, ініціативам з відкритим кодом та Товариству захисту тварин Західного передмістя.

OnlyFans повідомив, що Радвінський передав свою власність до трасту у 2024 році.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Qwerty1999
23 березня 2026, 15:14
Умер в 43 года и даже миллионные доходы не смогли продлить жизнь.
Новини по темі
Всі новини
