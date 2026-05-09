OnlyFans продала 16% бізнесу. Власником став інвестиційний фонд

ОnlyFans продає 16% бізнесу інвестиційному фонду Architect Capital за $535 млн, через кілька тижнів після смерті засновника Леоніда Радвінського. Про це пише Bloomberg .

Деталі угоди

В межах домовленостей Architect Capital співпрацюватиме з OnlyFans, якою керує британська Fenix International Ltd., для створення нових фінансових сервісів і продуктів, орієнтованих на авторів контенту платформи.

OnlyFans — одна з найприбутковіших приватних технологічних компаній у світі

OnlyFans є однією з найприбутковіших приватних технологічних компаній у світі. За останній звітний рік користувачі витратили на платформі 7,2 мільярда доларів — ці кошти складаються з оплати підписок на авторів, чайових та платежів за виконання спеціальних запитів.

Завдяки концентрованій структурі власності торік компанія виплатила рекордні 701 мільйон доларів дивідендів, які надійшли родині Радвінського.

Основу бізнес-моделі платформи становить контент для дорослих, що дозволяє секс-працівникам заробляти без посередників. Попри розширення в інші ніші, такі як фітнес, кулінарія та музика, дорослий контент залишається головним джерелом доходу.

У межах нової угоди OnlyFans планує спільно з Architect Capital розробити власні фінансові сервіси для своїх авторів.

Оскільки традиційні банки часто обмежують або відмовляють в обслуговуванні представникам індустрії для дорослих, платформа має намір запропонувати їм платіжні картки, банківські послуги та інструменти для згладжування доходів (розподілу нерівномірних заробітків). Це дозволить компанії створити нове джерело прибутку, що виходитиме за межі звичних комісій з транзакцій.

Спадщина Радвінського та управління платформою

Україно-американський підприємець Леонід Радвінський придбав компанію Fenix International, яка є оператором OnlyFans, у 2018 році. За час його керівництва нішевий проєкт перетворився на один із найуспішніших технологічних стартапів Великої Британії та провідну глобальну платформу в індустрії контенту для дорослих. Після того, як 43-річний Радвінський помер від раку, управління акціями перейшло до сімейного трасту, а його дружина Кеті очолила процес продажу.

Спроби залучити зовнішні інвестиції в OnlyFans робилися неодноразово, але постійно призупинялися, а останнім часом ускладнилися через хворобу та смерть власника. За словами джерела, наближеного до переговорів, нинішня угода розглядається не просто як залучення грошей, а як крок для забезпечення більшої стабільності для бізнесу, який залишається надзвичайно прибутковим в умовах зміни керівництва.