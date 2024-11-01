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1 листопада 2024, 17:00

Штучний інтелект — це чудово, але ж де гроші

Базова інфляція у Штатах зросла, робочих місць додалося мало, а інвестори продовжують нервувати через ШІ. Чим закінчується цей тиждень для ринків розповів засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

Базова інфляція у Штатах зросла, робочих місць додалося мало, а інвестори продовжують нервувати через ШІ.

Якщо ще кілька місяців тому при словах «Штучний інтелект» всі тамували подих та діставали гаманці, щоб купити і собі чогось штучного і інтелектуального, навіть незважаючи на ціну, то зараз, схоже, ейфорія починає потроху відступати і наразі ми вже дійшли до фази, коли інвестори починають питати: «А скільки це буде коштувати і скільки вдасться заробити?».

Саме це питання, стосовно вартості ШІ проєктів, стало визначальним цього тижня, коли мегакомпанії доповідали про свої квартальні результати. В цілому, з фінансами у «Чудової сімки» все добре, гроші є, висока ставка ФРС як і раніше мало впливає на їх поточні результати та майбутні плани, але інвестори все частіше починають ставити запитання стосовно повернення інвестицій в нову революційну технологію, які поки що лише зростають і до того ж неабиякими темпами.

Пікантність ситуації полягає ще й в тому, що компанії не дуже охоче розголошують дані про доходи від використання ШІ, обмежуючись лише загальними фразами. Водночас, витрати продовжують зростати.

Хто біжить попереду всіх у кварталі, а хто відстає

Лідером перегонів є Microsoft, капітальні витрати якої на розвиток ШІ, за даними The Wall Street Journal, цього року становили $53 млрд, або 28% річного виторгу. Для порівняння, за останні десять років цей показник в компанії коливався навколо 12%.

Meta заявила, що планує витратити від $38 до $40 млрд на капітальні інвестиції цього року, що становитиме близько 24% прогнозованої річного виторгу. За останні десять років компанія витрачала на капітальні інвестиції в середньому близько 19% свого доходу.

Alphabet та Amazon трохи позаду, відповідно, з $15 (13%) та $11 (11%) млрд.

В підсумку, почувши про такі плани капітальних витрат ринки трохи «почервоніли», адже інвестовані суми стають все більше та більше, очікуваних результатів поки що не дуже видно, а невизначеність спонукає до роздумів, не завжди приємних.

Apple минулого кварталу спіткала інша прикрість: довелося платити штраф за порушення податкового законодавства в Ірландії, цілих $13 млрд., навіть для такої великої компанії чимало. В підсумку, квартальні результати компанії перевищили прогнози по виторгу, а ось чистий прибуток постраждав від штрафу. Єдина втіха, що такі прикрі несподіванки трапляються не кожного кварталу.

Окрім квартальних результатів, ще однією важливою темою тижня були дані про стан економіки США. І все це напередодні засідання ФРС, де буде обговорюватися можливе подальше зниження ставки.

Як почувається економіка Штатів

В четвер були оприлюднені дані про інфляцію, РСЕ Index. Загальна інфляція в США у вересні склала 2.1%, що є найнижчим показником з початку 2021 року і лише трохи перевищує цільовий показник центрального банку у 2%.

Однак є проблема — базовий індекс, який не враховує ціни на харчові продукти та енергоносії, схильні до більших коливань. У вересні він зріс на 0.3% та на 2.7% у річному вимірі, і це найбільше місячне зростання, починаючи з квітня, що знову ж таки змушує сумніватися в остаточній перемозі над інфляцією.

«Вишенькою на торті», яка завершила дуже насичений подіями тиждень, став Звіт про стан ринку праці.

Кількість створених робочих місць виявилася надзвичайно малою, всього 12 тис, хоча очікувалося 100 тис. Кажуть, що всьому виною урагани, інші природні аномалії та страйк Boeing, і в цьому контексті потрібно в першу чергу дивитися не на кількість створених робочих місць, а на рівень безробіття, який за результатами місяця залишився на попередньому досить низькому рівні в 4.1%.

Оплата праці підвищилася на 0.4%, у вересні цей показник був на рівні 0.3%. І якось так виглядає, що у ФРС немає наразі жодних «залізних» аргументів, щоб рішуче знижувати ставку.

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Що далі

Як завжди, утримаємося від прогнозів, адже це невдячна справа, та й, насправді, вони дуже рідко збуваються. Краще скажемо декілька слів про те, що хвилює найбільше — ціни.

Наразі основний індекс американського ринку S&P 500, якщо міряти співвідношенням ціни до рекордних прибутків (price to peak earnings), оцінений найдорожче, починаючи з 2000 року, і на 50% вище медіанного значення. Думаю, що це не привід для паніки, але задуматися точно варто.

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