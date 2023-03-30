Шампанське асоціюється зі святковою атмосферою та важливими моментами у житті. Але крім цього, такі вкладення приносять гарний прибуток, і попередні два роки це продемонстрували. Скільки інвестори заробляють на ігристому, розповів Bloomberg.
Інвестувати в шампанське тепер вигідніше, ніж у золото та S&P 500
Як зростали ціни на ігристе
З січня по вересень 2022 року вартість ящика шардоне Salon Le Mesnil 2012 року зросла на 232%, з 3 800 фунтів стерлінгів до 12 600 фунтів стерлінгів (з $4 670 до $15 485), повідомила Liv-Ex, Лондонська міжнародна біржа виноробів. Індекс Liv-Ex Champagne 50, який відстежує динаміку цін на вина дюжини провідних брендів, став зіркою, випередивши золото, FTSE та S&P 500, а також Bordeaux First Growths і навіть Burgundy.
Варто врахувати, що десять років тому найкращі у світі шампанські вина становили лише 2% угод вторинного ринку на Liv-Ex. Ця частка зросла, зробивши його третім регіоном за обсягами продажу після Бордо та Бургундії (18,7%) у листопаді 2022 року і залишалася на третьому місці доти, доки вина США не зросли в ціні з 17 по 23 березня.
Коли наприкінці листопада минулого року ціни почали знижуватися і продовжили падати на початку 2023 року, постало велике питання: чи не закінчилися бичачі очікування щодо напою родом із Шампані?
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Що буде з цінами далі
Том Гірінг, головний виконавчий директор Cult Wines, британської інвестиційної компанії, яка займається вишуканими винами, вважає, що цього року ціни на шампанське продовжать зростати. Він пояснює свій прогноз високим світовим попитом, що зберігається, серйозною силою бренду і його широке поширення.
Під час економічних спадів особливо цінні рідкість, ексклюзивність, потенціал витримки та гарний послужний список вінтажних пляшок. Зниження виробництва у 2021 та 2022 роках призвело до скорочення пропозиції, а минулої осені деякі елітні винороби взагалі закрилися.
Ціни на аукціонах залишаються високими, констатує Чарльз Кертіс, засновник винної консультаційної служби WineAlpha та автор книги «Вінтажне шампанське: 1899−2019». Декілька клієнтів Кертіса запропонували високі оцінки, зазначені в останніх аукціонних каталогах, і все ж таки програли, тому що пляшки продавалися набагато дорожче.
Джеймі Річі, голова відділу вин та спиртних напоїв Sotheby's, каже, що за останнє десятиліття інтерес до шампанського зріс, зокрема в Гонконгу, Сінгапурі та Тайвані. За його словами, кількість лотів шампанського в їхньому продажу стрімко зростає.
На аукціоні «Ethereal Cellar», який відбудеться 2 квітня в Гонконгу, буде представлено 82 лоти рідкісних вінтажних вин Krug та 60 лотів Dom Perignon. На березневому аукціоні Zachys в Уайт-Плейнс, Нью-Йорк, було представлено 156 лотів шампанського.
Проте такий аукціонний ажіотаж був не завжди.
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Драйвери попиту
За словами Роббі Стівенса з Liv-Ex, широкий інтерес до інвестицій у шампанське почався кілька років тому, коли покупці стали усвідомлювати, наскільки недооцінені відмінні зразки порівняно з найкращими бордоськими та бургундськими винами.
«Одним із каталізаторів став випуск екстраординарного врожаю 2008 року, а потім було безліч великих урожаїв — 2012, 2013 і 2014 років», — каже він.
Це підігріло інтерес інвесторів, які пізніше також звернули увагу на вина більш ранніх урожаїв.
Ще одним драйвером попиту може бути занепокоєння щодо того, як глобальне потепління вплине на якість та стиль майбутніх вінтажів. Іншими словами, краще купити зараз, про всяк випадок.
Гіринг додає ще одну причину вірити у постійний інвестиційний потенціал напою: він залишається світовим символом розкоші. Незважаючи на Covid, конфлікт в Україні, інфляцію та рецесію, що насувається, минулого року попит на предмети розкоші пережив бум. Дослідження Bain & Company-Altagamma Luxury за 2022 рік передбачило ще більше зростання лакшері-сегменту у 2023 році.
Коментарі - 6
Женщина пропадает, когда заканчиваются деньги, а банк становится только настойчивее:)))
— Скільки це коштує?
— Що ви сказали, вибачте? — запитує продавець, короткозорий, розсіяний, і, мабуть, злегка глухуватий хлопець.
— Я хотів дізнатися, скільки коштує он той костюм! — незадоволено повторив покупець. З’ясувавши, нарешті, чого від нього хочуть, продавець голосно кричить майстру, що сидить за стіною в сусідній кімнаті:
— *** , Степане, скільки коштує та сіра двійка, яку ти шив для презентації?
— Вісімсот п’ятдесят гривень, — неуважно каже майстер.
— Сімсот п’ятдесят гривень! — голосно оголошує глухий продавець клієнту. Закрійник, поглинений своєю справою, не чує його слів і не втручається. Покупець швидко розраховується, забирає костюм і йде.
— Хлопче! Вам треба купити слуховий апарат, — такий, як у мене, а то ви дуже швидко розоритеся, — каже продавцеві жвава бабуся, яка спостерігала всю цю сцену. Той незадоволено дивиться на неї, але нічого не відповідає. Однак коли старенька йде, він знову звертається до майстра, на цей раз не гучним, а звичайним голосом:
— Слухай, Абраме, і вони ще будуть вчити нас бізнесу! Тільки я збирався знизити ціну на цей непотріб до п’ятисот гривень, а тут такий вдалий випадок!
Но все равно смешно
Эх хорошее было время.