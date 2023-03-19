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19 березня 2023, 17:10 Читать на русском

Колекційні годинники за останні роки дорожчали швидше, ніж зростав індекс S&P 500

Середня вартість топових моделей годинників Rolex, Patek Philippe і Audemars Piguet на вторинному ринку з серпня 2018 року до січня поточного року демонструвала підвищення в середньому на 20% на рік. Про це пише «Інтерфакс-Україна».

Середня вартість топових моделей годинників Rolex, Patek Philippe і Audemars Piguet на вторинному ринку з серпня 2018 року до січня поточного року демонструвала підвищення в середньому на 20% на рік.
Фото: forbes.ua

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Це перевершує темпи зростання американського фондового індексу S&P 500, які становили в середньому 8% щорічно, повідомляється у звіті Boston Consulting Group.

Альтернативні інвестиції

Розкішні годинники затребувані як альтернативні інвестиції, йдеться в повідомленні. Покупці готові платити за годинники як найвідоміших світових брендів, так і провідних незалежних виробників, включно з F.P.Journe і De Bethune, розраховуючи на подальше зростання їхньої вартості. І дійсно, годинники класу «люкс» показують хороші результати, особливо в довгостроковій перспективі, порівняно з традиційними категоріями інвестицій, зазначають аналітики.

Продаж дорогих годинників на вторинному ринку досяг $22 млрд у 2021 році порівняно з $18 млрд роком раніше. Обсяг реалізації нових годинників збільшився до $53 млрд із $38 млрд.

За попередніми розрахунками, 2022 року перший показник зріс приблизно на 9% — до $24 млрд, другий — менш ніж на 4%, до $55 млрд.

Середньорічні темпи зростання (CAGR) продажу у період 2019−2026 рр. прогнозуються близько 10% для вторинного ринку, 7% — для нових годинників.

У 2013−2022 рр. темпи зростання цін на люксові годинники також перевищували швидкість подорожчання інших «колекційних» активів, як-от ювелірні прикраси, сумки, вина, предмети мистецтва і меблі, йдеться у звіті.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
bonv
bonv
19 березня 2023, 21:04
#
Все росте в ціні:))
+
0
bonv
bonv
19 березня 2023, 21:05
#
Найближчим часом інфляція в Україні прискориться. Про це свідчить Огляд інфляції Мінекономіки
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