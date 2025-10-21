Як вигідніше накопичити на пенсію — розмістити на депозит чи вкласти в НПФ

Середня пенсія в Україні становить трохи більше 6 400 грн, а посадовці інколи зізнаються, що сучасна молодь взагалі може не розраховувати на майбутні виплати — надто складна демографічна ситуація та тенденції надходжень до Пенсійного фонду. На цьому тлі виходом із ситуації може здаватись НПФ — їхні учасники самостійно відкладають стільки грошей, скільки вважають за потрібне, а фонди інвестують ці накопичення, примножують їх, а згодом із цих коштів виплачують пенсії. Звучить непогано, та що насправді вигідніше: довірити свої кошти НПФ чи самостійно розмістити їх на депозиті? Відповідь на це питання шукав «Мінфін».

Скільки українців мають рахунки в НПФ

Недержавні пенсійні фонди все ще не набули популярності в Україні. Формально, в них досить велика кількість учасників — майже 888 тис. осіб. Зважаючи на те, що до повномасштабного вторгнення населення України становило близько 41 млн — рахунки у фондах має лише близько 2,2% українців.

Але «живих» ще менше. Річ у тім, що чимало учасників, хоча й мають рахунки у НПФ, але ніколи не перераховували на них кошти, або розміщували символічні суми. Насамперед це відбувається у випадках, коли рахунок для своїх працівників відкриває компанія. Наприклад, найбільший за кількістю учасників НПФ в Україні — «Магістраль» — створений для залізничників. У ньому понад 326 тис. учасників, але вартість активів лише близько 86 млн грн. Тобто на кожного учасника припадає близько 260 грн.

Такий формальний підхід деяких компаній псує і загальну статистику, за якою в середнього на одного учасника фондів припадає трохи менше 7 тис. грн.

Попри це, ринок НФП демонструє позитивну динаміку. Загальна вартість активів фондів, за результатами першого півріччя цього року, перебуває на історичному максимумі — 6,181 млрд грн, що на 15,8% більше, ніж рік тому. Це зростання забезпечено як інвестиційними прибутками, так і новими відрахуваннями учасників.

Кількість учасників НПФ теж зростає, але не такими стрімкими темпами — приблизно на 0,1%, порівнюючи з показниками минулого року. Настільки незначне зростання пояснюється великою кількістю неактивних учасників. Тому, якщо деякі фонди активно залучають нових клієнтів, їх приріст однаково губиться на загальному фоні.

Куди інвестують НПФ

Відповідно до даних Національної комісії з цінних паперів та фондових ринків, активи НПФ розподілені наступним чином:

48,9% — ОВДП;

42,9% — депозити;

4,9% — корпоративні облігації;

1% — акції;

0,7% — банківські метали;

0,6% — дебіторська заборгованість;

0,5% — нерухомість;

0,2% — інші інвестиції;

Відразу впадає в око, що основні інструменти, які використовують НПФ, — державні облігації та банківські вклади, що доступні кожному українцю. При цьому фонди беруть комісію за обслуговування.

Але, завдяки професійному управлінню, навіть ці інструменти можуть приносити вищу дохідність, ніж отримає людина, далека від фінансів. Експерти можуть забезпечити краще співвідношення гривневих і валютних інструментів, вчасно докупити чи продати облігації. Але це в теорії, тому поглянемо, які результати НПФ насправді.

Які НПФ аналізував «Мінфін»

Для того, щоб зрозуміти, яку реальну дохідність можуть отримати учасники НПФ, редакція проаналізувала показники 5 фондів із найбільшими активами. Ми вирішили дивитись саме на цей показник, оскільки кількість учасників не відображає реальний стан фонду, адже більшість з них можуть бути неактивними.

Саме чисті активи, на наш погляд, демонструють, що у фонду є учасники «з грошима». До того ж, якщо хтось шукатиме НПФ для відкриття рахунку, то, наймовірніше, звертатиме увагу саме на найбільші фонди.

Абсолютний лідер за активами — корпоративний НПФ Нацбанку, у якому зібрано близько 2,57 млрд грн. Тобто понад третина всіх активів таких фондів. Але він створений саме для працівників регулятора, а людина «з вулиці» відкрити в ньому рахунок не може. Тому його показники ми не враховуємо. Також до числа найбільших входить корпоративний НПФ Укрексімбанку з активами 422 млн грн. Якщо ж говорити про відкриті фонди, тобто доступні для кожного, то п'ятірка найбільших виглядатиме наступним чином:

ОТП Пенсія — 766 млн грн,

ПриватФонд — 627 млн грн,

Династія — 374 млн грн,

Емерит-Україна — 343 млн грн,

Фармацевтичний — 278 млн грн.

Варто уточнити, що, попри назву, Фармацевтичний — це не корпоративний фонд, і на його сайті вказано, що учасниками можуть стати будь-які фізособи, незалежно від місця роботи.

Яку дохідність забезпечують НПФ

Розміщення коштів у пенсійних фондах — це завжди довгострокова інвестиція, яка покликана забезпечити доходи в майбутньому. Тому «Мінфін» вирішив проаналізувати показники дохідності цих фондів за останні 10 років. Ми брали річну дохідність станом на вересень кожного року. Відповідні дані можна знайти на сайті АЦПО.

Дохідність НПФ, %

ФОНД 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Середня ОТП Пенсія 18,68 13,26 9,4 14,81 20,45 8,36 3,18 16,04 16,39 14,39 13,5 ПриватФонд 17,41 10,68 10,52 12,06 15,15 9,52 10,36 14,12 14,76 14,8 12,94 Династія 31,88 16,29 12,23 13,78 17,19 6,99 8,29 20,24 19,5 14,42 16,08 Емерит-Україна 18,63 14,43 11,72 14,16 16,09 6,3 7,43 18,72 18,19 13,91 13,96 Фармацевтичний 31,07 14,63 11 13,42 12,9 7,3 -3,46 12,36 14,93 11,81 12,6

Як бачимо з таблиці, за останні 10 років всі вказані НПФ були прибутковими. Тепер уявімо, що 10 років тому ви вклали б у кожен із цих фондів по 10 тис. грн. Завдяки складному відсотку зараз на вашому рахунку були б відповідні суми:

Династія — 43 715 грн,

Емерит-Україна — 36 685 грн,

ОТП Пенсія — 35 126 грн,

ПриватФонд — 33 676 грн,

Фармацевтичний — 31 940 грн.

Тепер перевіримо, яку дохідність ми могли б отримати, якби 10 років тому розмістили ті ж 10 тис. грн на депозиті. Дані про середні ставки за банківськими вкладами за цей період можна знайти на сайті «Мінфіну». Тут варто уточнити, що ми не враховуємо оподаткування доходів із депозитів, оскільки, з одного боку, особа, очевидно, обирала б не середню ставку, а шукала б вищу, а коли спростився доступ до ОВДП, могла б перейти у цей інструмент — дохідність за ним вища і не оподатковується.

Середня дохідність за річними банківськими депозитами

Депозит 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Середня Гривня 18,33 15,03 14,45 15,75 8,7 8,36 10,39 14,65 13,04 13,83 13,25 Долар 6,15 4,07 3,46 3,16 1,25 0,82 0,95 1,2 1,4 1,29 2,37

Знову рахуємо складний відсоток і виходить, що, якби ми 10 років тримали 10 тис. грн в банку, то зараз мали б 34 555 грн. Тобто ця сума приблизно співмірна з результатом у НПФ — більша, ніж у Фармацевтичного і ПриватФонду, і менша, порівнюючи з ОТП Пенсією, Династією та Емерит-Україна. Суттєво випередив заробітки з банківського вкладу лише фонд Династія.

Тепер порівняємо дохідність НПФ із валютним депозитом. Припустимо, що 10 років тому ви купили долари на 10 тис. грн. Офіційний курс тоді був 21,53 грн/$, відповідно, ви отримали б $464. Далі впродовж 10 років на депозиті вони перетворилася б на $586. Тепер знову відкуповуємо гривню за курсом 41,32 грн/$ і в результаті маємо 24 213 грн. Таким чином, результати всіх п'яти найбільших НПФ впевнено випереджають валютні заощадження.

Загалом, як показали наші розрахунки, самостійні заощадження цілком можуть бути альтернативою НПФ, особливо після того, як спростилось придбання ОВДП. Водночас рахунки у фондах теж мають свої переваги — обмежений доступ захищає кошти від витрат, учасники НПФ звикають регулярно відкладати кошти. Вибирати варіант заощаджень на пенсію варто, з огляду на власний характер і готовність до самостійної відповідальності за управління грошима.