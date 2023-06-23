$1 трлн на падіння ринку: топ-5 компаній, проти яких зробили ставку на пониження

Інфляція нікуди не поділася, відсоткові ставки високі, центральні банки розвинутих країн, включно з ФРС, рішуче налаштовані їх підвищувати. Як на ці умови реагує ринок, і падіння яких компаній чекають найбільше, розповів засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

Центробанки не збавляють темпу

Головною подією тижня у фінансовому світі, звісно, якщо не враховувати проведення конференції у Лондоні про збір грошей на відновлення України, став виступ Голови ФРС перед комітетами Конгресу та Сенату США.

Джером Пауелл не почав нікого заспокоювати: ще раз наголосив, що інфляцію не подолано, зростання цін, хоча й сповільнилося, але є далеким від цільових показників, а отже, немає іншого виходу, як підвищувати ставку й надалі. Звісно, так думає не тільки він, а й інші керівники центрального банку США. Повний консенсус! Ось і кінець казочці про «розворот»: вартість грошей продовжить зростати і потроху сповільнювати економіку. Готуймося відчути на собі наслідки…

Але що там американські проблеми, порівнюючи з британськими. Доки керівники уряду Його Величності відбивали атаки українських реформаторів, які просто не могли повернутися додому з лондонської конференції без селфі з «впливовими та знаменитими», керівництво Банку Англії хапалося за голову і шукало способи порятунку власної економіки та фінансової системи.

Дані про інфляцію у травні, оприлюднені цього тижня, виявилися зовсім невтішними: роздрібні ціни в Сполученому королівстві зросли на 8,7%, що аж на 0,3% вище, ніж очікувалося, і дуже далеко від цільового показника у 2%; базова інфляція склала 7,1%, що вище, ніж попереднього місяця, і є рекордом, починаючи з далекого березня 1992 року.

Спосіб порятунку виявився досить радикальним: Банк Англії підвищив ставку відразу ж на 50 б.п. — до рівня 5%. Це вже тринадцяте поспіль підвищення, але, думаю, що далеко не останнє. Від таких новин дохідність тримісячних облігацій стрибнула вище 5%, але, на відміну від Ліз Трасс, Ріші Сунак у відставку не пішов. Потроху до всього звикаєш…

Центральні банки інших розвинутих країн теж не пасли задніх: швейцарці підвищили на 25 б.п., норвежці — на 50 б.п. — більше, ніж очікувалося, а турки — на цілих 650 б.п. — чого взагалі не чекали. Турецький гамбіт, коли президент жертвував економічною логікою заради збереження влади, дав свої результати — вибори виграно — і тепер вже немає жодного сенсу ставити під сумнів класичні фінансово-економічні закони, вигадуючи турецьке колесо.

Ринок чекає на розворот

Акції більшості компаній «чудесної вісімки» продовжували зростати, або, принаймні, не сильно падали. Звісно, віра в АІ творить дива і навіть змусила деяких поважних банкірів із Уолл-стріт заговорити про те, що штучний інтелект допоможе вирішити всі існуючі проблеми в економіці і вбереже ринки від падіння. Але, як виявилося, вірять в це далеко не всі і активно роблять ставки на падіння ринку вже найближчим часом.

Кількість ставок на падіння ринку акцій наразі перевищила $1 трлн — за даними дослідницької компанії S3 Partners. Топ-5 кандидатів, на падіння яких розраховують гедж-фонди, — це Tesla, Apple, Microsoft, Nvidia та Amazon, які забезпечили зростання всього ринку в першому півріччі. Сукупний розмір ставок на пониження проти цих п’яти компаній становить майже $100 млрд.

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Із таким позиціонуванням важко не погодитися, адже шалене зростання цін на акції технологічних компаній, особливо пов’язаних із АІ, вже давно має ознаки манії і навряд чи може бути виправдане якимись фундаментальними факторами. Але багато хто боїться проґавити можливість і квапиться купити за будь-яку ціну, штовхаючи ринок вгору, що, зі свого боку, змушує гравців на пониження теж викуповувати короткі позиції, тільки збільшуючи попит та заганяючи ціни ще вище.

На сьогодні втрати тих, хто грає на пониження, становлять $101 млрд, що ще раз доводить той факт, що ринки далеко не завжди раціональні, і тривати подібне може досить довго. Але не вічно…