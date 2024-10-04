Грошей багато не буває: нафта дорожчає, а OpenAI зріс до $157 млрд

Останнім часом до традиційних дискусій про ставку ФРС та штучний інтелект, які є основними каталізаторами для ринків вже багато місяців, додалися ще дві:

намагання Китаю повернутися до високих темпів економічного зростання та війна на Близькому Сході.

Саме ці чинники активно обговорюють інвестори останніми тижнями, плануючи, як дожити до Різдва, не тільки не втративши купи грошей, зароблених із початку цього дуже прибуткового року, а заробивши ще трохи. На фінансових ринках грошей багато не буває!

Китайський прорив

Стимуляційний пакет заходів, проголошений Народним банком Китаю (НБК), зробив свою справу, принаймні, частково.

Очевидно, що про відновлення економічного зростання шаленими темпами вже через тиждень після оголошення пакету говорити зарано, але фінансовий ринок, завдання якого дисконтувати майбутнє до реалій сьогоднішнього дня, відреагував неабияким зростанням: за п’ять днів індекс Шанхайської біржі зріс на 21%, а Гонконзької — на 14%. Вражає!

Більшість інвесторів вважає, що пакет НБК — це лише аванс, а основним блюдом стане комплекс фіскальних заходів, спрямованих на стимулювання економіки. Якщо так і буде, то китайський ринок навряд чи зупиниться на рівнях минулого тижня.

Близький Схід та нафта

Конфлікт на Близькому Сході ще раз нагадав світові про те, в які небезпечні часи ми живемо. Не вдаватимемося в політичні аспекти проблеми, на цю тему вже чимало сказано, краще зосередимося на цінах на нафту, коливання яких має величезний вплив на всі економічні та політичні процеси у світі.

Тільки уявіть, чим можуть закінчитися вибори у США, якщо у жовтні ціни на пальне на американських заправках злетять до небес! А ціни зростають: за останній тиждень ф'ючерси на нафту зросли на понад 10% — до $78,26 за барель.

Тільки після того, як президент Байден заявив, що влада США розглядає, чи варто підтримувати удар Ізраїлю по іранських нафтових об'єктах, ціна моментально злетіла на 5%, і це є найбільшим одноденним зростанням із часів ранніх етапів конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС рік тому.

Багато хто вірить, що ціни на нафту зростуть до $100 за барель. При цьому основні побоювання пов’язані не з зупинкою експорту — Іран не є великим експортером в глобальному масштабі, а з проблемами, які Іран може створити в Ормузькій протоці, що є єдиним виходом із Перської затоки у відкритий океан і через яку перевалюють чверть всіх обсягів нафти, яка споживається у світі, та третину зрідженого газу.

Тож, як бачите, перспективи не дуже втішні. У виграші хіба що компанії енергетичного сектору — зростання ціни на нафту штовхає вгору ціни на їх акції.

ШІ не здає позицій

Серед корпоративних новин неможливо не згадати про досягнення на ниві штучного інтелекту (ШІ). OpenAI — один із найвідоміших стартапів галузі — оголосив про залучення $6,6 мільярда у черговому раунді фінансування, який оцінює компанію в $157 мільярдів доларів і є одним із найбільших раундів збору коштів в історії фінансових ринків.

У ще однієї відомої компанії, яка позиціонує себе як спеціаліста з ШІ та ніяк не хоче опускатися до рівня звичайного автопрому, маю на увазі Tesla, справи йдуть не так захоплююче.

Фактичні поставки автомобілів у третьому кварталі виявилися гіршими, ніж очікувалося. Побачимо, чим закінчиться довгоочікуване представлення світу Robotaxi, яке наразі є головною надією, мрією та рятувальним кругом компанії, акції якої оцінені разів в п’ятнадцять-двадцять дорожче за інших глобальних автомобільних гігантів саме через досягнення у сфері інформаційних технологій.

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Що з економікою

Безумовно, основною темою для фінансових ринків як було, так і залишається зниження ставки ФРС і дискусія навколо того, як швидко чи повільно це відбуватиметься. І з цього погляду, всі важливі макроекономічні звіти грають роль неабияких каталізаторів для ринку.

Головною подією цього тижня стало оприлюднення Звіту про стан ринку праці у вересні, який просто перевершив всі сподівання. Кількість створених робочих місць склала 254 тисячі, при тому, що очікувалося всього 150 тисяч. Рівень безробіття з 4,2% у серпні знизився до 4,1%, а погодинна оплата праці зросла на 0,4%, як і в серпні.

Отже, за таких даних навряд чи у ФРС найближчим часом виникне гостра потреба знову знижувати облікову ставку на 50 б.п., але, з іншого боку, економіка тримається, «м'яка посадка» в силі і це той випадок, коли гарні новини є гарними новинами.

Що далі? А далі, на додачу до геополітичних викликів, вже наступного тижня починається сезон квартальних результатів. Ринки добряче розігріті, чекають чудес і кожне розчарування може дорого коштувати. Чекати можна чого завгодно!