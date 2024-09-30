Китайські «стимули» зробили Бернара Арно багатшим на $24 млрд: чиї акції ще встигли зрости

Сигнали ФРС, плани ЄЦБ та китайські стимули визначали інтерес інвесторів минулого тижня. За якими подіями вони стежитимуть на початку жовтня — у свіжому огляді «Мінфіна».

Минулого тижня інвестори чекали на дані щодо інфляції та інших економічних даних, щоб зорієнтуватися в очікуваннях щодо відсоткової ставки ФРС. Інфляційний індикатор PCE, за яким ФРС оцінює базову інфляцію та витрати домогосподарств, у серпні зріс на 0,1% м/м, у річному вимірі — на 2,1%, що економісти назвали «помірним» зростанням.

Ціни на послуги, не враховуючи житло та енергію, зросли на 0,2% другий місяць поспіль. Ціни на товари, не враховуючи продукти харчування та енергію, знизилися на 0,2%, що є найбільшим зниженням за три місяці. Загальні витрати на послуги, що становлять більшу частину споживання домогосподарств, зросли на 0,2% у серпні, що стало найнезначнішим тримісячним приростом із жовтня 2023 року. Витрати на товари не змінилися після суттєвого зростання у липні. Заробітні плати показали найбільше зростання з травня. Проте зростання загального наявного доходу сповільнилося, що стримується зниженням доходів власників, відсоткових та дивідендних доходів. Усі ці дані вказують на уповільнення економіки.

«Скромне зростання споживчої інфляції у серпні саме собою є вагомою причиною для того, щоб ФРС продовжила пом'якшувати грошово-кредитну політику. Незначне зростання реальних споживчих витрат у серпні на 0,1% підкреслює, що споживачі стають ощадливішими у своїх витратах і що темпи витрат уповільнюються», — каже головна економістка Nationwide Кеті Бостьянчич.

Поки що трейдери та інвестори схильні вірити у сценарій «м'якої посадки». Результати опитування Bloomberg показали, що аналітики очікують, що інфляція повернеться до цільового показника ФРС у 2% на початок наступного року. На ці очікування вплинуть результати щодо ринку праці, які будуть оприлюднені цього тижня. За даними Reuters, очікується, що кількість робочих місць поза сільськогосподарським сектором збільшиться на 140 тис. Поки що трейдери роблять ставку на те, що відсоткова ставка, яка зараз перебуває в діапазоні 4,75−5%, до кінця року знизиться на 75 базисних пунктів, а до середини 2025 року перебуватиме в діапазоні 3−3,25%. Це трохи вище за те, що більшість політиків ФРС вважають нейтральною ставкою, за якої рівень витрат за запозиченнями не стимулює і не гальмує здорову економіку.

Економісти Deutsche Bank вважають, що дані щодо ринку праці можуть надати ФРС більше впевненості у тому, що тенденція до пом'якшення стабілізується. Від цього залежатиме рішення щодо ключової ставки, яке Федрезерв може ухвалити на засіданні 6−7 листопада.

Доки всі чекають на сценарій «м'якої посадки», звіт щодо зайнятості, каже Васіф Латіф, президент і головний інвестиційний директор Sarmaya Partners, може або підтвердити такі очікування, або зірвати їх.

За словами портфельного стратега Natixis Investment Managers Solutions Гарретта Мелсона, сильні економічні дані можуть дати поштовх економічно чутливим секторам, таким як промисловість та фінанси.

Ринки радіють, скептики зберігають «обережний оптимізм»

На користь «бичачих» настроїв інвесторів зіграв «китайський» чинник. Минулий тиждень пройшов під знаком зниження Народним Банком Китаю низки ставок, він також скоротив норми обов'язкового резервування для банків на 0,5 в.п., щоб ті активізували кредитування.

Крім того, на 10% було знижено перший внесок за іпотекою (до 15%) на ринку первинного житла, а ставки за непогашеними кредитами для населення — знижено на 0,5 в.п., що теж має підштовхнути економіку. НБК також заявляє про стовідсоткове перекредитування держкомпаній, яким закидають викуповувати «завислі» об'єкти; у травні такі кредити Китай покривав на 60%.

Крім цього, Китай сигналізував і про підтримку фондового ринку, на що виділяє приблизно $113 млрд. Для цього країна має намір створити три фонди. Ідею щодо першого — стабілізаційного — буде оголошено пізніше. Структура двох інших уже озвучена: інституційні інвестори зможуть використати гроші центробанку на купівлю акцій через своп-контракти та механізми перекредитування. Усі ці заходи Китай здійснив, щоб досягти мети зростання ВВП у 5%.

За підсумками вжитих китайською владою заходів, на Шанхайській біржі почалося ралі. Тиждень китайські акції завершили найбільшим зростанням із 2008 року, індекс акцій великих компаній CSI 300 злетів на 4,5% у п'ятницю, зростання за тиждень становило 16%. Індекс китайських акцій у Гонконгу зріс на 3%, зафіксувавши найдовшу серію перемог із 2018 року. Індекс ChiNext, високотехнологічний індикатор, зріс на рекордні 10%.

«Інвестори весь час чули про ризик рецесії, політичну невизначеність та сезонні коливання у вересні — а отримали масштабне скорочення ставки ФРС та стимулювання в Китаї, що призвело до різкої зміни настроїв у бік оптимізму. Квартал завершується з помітним збільшенням інтересу до ризикових активів, таких як акції американських компаній з малою капіталізацією, китайські акції та високодохідні облігації», — каже Метт Міскін, співкерівник інвестиційної стратегії John Hancock Investment Management.

На тлі позитивних новин із США та Китаю зростали європейські акції. Вони досягли рекордного максимуму у п'ятницю: індекс Stoxx Europe 600 зріс на 0,5% до закриття. Основну вигоду отримали акції хімпрому, автомобілебудування та люксового сегменту.

У той час як уповільнення зростання в Європі тисне на ринок, акції отримують стимул зростання від перспективи зниження відсоткових ставок. Трейдери збільшили ставки на те, що ЄЦБ знову знизить ставку в жовтні після того, як дані показали, що інфляція у Франції та Іспанії впала нижче 2%.

До скарбнички бичачих настроїв світових ринків додалися і плани Саудівської Аравії нарощувати видобуток нафти, і плани центральних банків знижувати ставки. На цьому фоні індекс акцій MSCI країн, що розвиваються, закрився зростанням на 1%, із тижневим зростанням до 6,2%, що є максимальним показником із листопада 2020 року. Такий нестримний оптимізм у всіх класах активів — від золота до криптовалют — змушує деяких песимістів насторожитися.

Зокрема, Флоріан Ієлпо з Lombard Odier Investment Managers вважає, що така нестримна життєрадісність ринків починає виглядати ризиковано, і тому його команда диверсифікує свої інвестиції в акції та хеджує ризики. «Зміна тону ФРС і скоординований план стимулювання Китаю значно пом'якшили два найбільших занепокоєння фінансових ринків. Тож термін „обережний оптимізм“ дійсно набув своєї актуальності цього місяця», — додає він.

Ризики особливо високі для європейських акцій. Про те, що інвесторам варто бути готовими до зростаючих ризиків, пов'язаних із млявою економікою регіону та її впливом на корпоративні доходи, минулого тижня говорили Goldman Sachs Group Inc., BlackRock Inc. Northern Trust Asset Management, Citigroup та Barclays. Одним із основних чинників ризиків вони назвали майбутні вибори у США. Плани Трампа підвищити мита на китайські товари збільшують ризики для акцій Німеччини та Італії, і загалом призведуть до «високого уповільнення» зростання доходів у регіоні.

Злети та падіння тижня на американському та європейському фондових ринках

Компанія Тікер Результат, % Ціна акцій, USD Summit Therapeutics Inc. SMMT -14,37 20,89 MakeMyTrip Limited MMYT -12,46 94,96 Medpace Holdings Inc. MEDP -9,37 331,44 PDD Holdings Inc. PDD +35,52 135,38 JD.com Inc. JD +39,75 39,90 Bilibili Inc. BILI +44,15 22,92

Списки зростання на американських ринках, за підсумками тижня, — за китайськими компаніями, які торгуються на американських ринках. На першому місці — Bilibili — платформа для ігор, потокового відео та соцмереж.

Окрім стимулюючих заходів Китаю, на вартість акцій вплинула оцінка Goldman Sachs, який підвищив рейтинг акцій компанії з «нейтрального» до «купувати». Дві інші компанії з трійки лідерів тижневого зростання також є китайськими — інтернет-рітейлер JD.com і PDD Holdings («мама» онлайн-торгівельного майданчику Temu). Усі три компанії дуже залежать від кінцевого споживача та його готовності купувати їхні послуги, і очікується, що з активізацією економіки Китаю кількість користувачів зросте, як, відповідно, і прибуток.

Другий тиждень поспіль підсумкові тижневі списки падіння на американських ринках очолює американський біотех Summit Therapeutics. Акції компанії продовжує «мотати», і, на думку аналітиків, така волатильність — це нормально. Ринки поки що «перетравлюють» дані про препарат від раку, про саму компанію та її засновника, і хочуть отримати більше інформації, яка б підкріпила їхні очікування.

На європейських ринках сильніше за інших впали акції Novo Nordisk (-6,29%). Причина падіння — думка аналітиків JPMorgan про те, що звіт датського виробника ліків за третій квартал може розчарувати через повільніші, ніж очікувалося, продажі його бестселера для схуднення Wegovy.

Лідерами зростання, за підсумками тижня, на європейських ринках стали «люксові» компанії. Їхній оптимізм будується, зокрема, на очікуваннях, що економіка Китаю активізується, і вони зможуть продати туди більше своїх товарів. Головним «обличчям» зростання тижня серед таких компаній став LVMH. Акції компанії зростали на позитивному квартальному звіті та на новинах про те, що вона може придбати італійський лейбл дизайнерського верхнього одягу Moncler. Акції останньої на таких новинах підскочили за підсумками тижня на 20,29% і торгуються за 57,74 євро за папір.

У четвер LVMH придбала 10% акцій Double R, інвестиційної компанії, що повністю контролюється Ruffini Partecipazioni Holding, компанії гендиректора Moncler Ремо Руффіні. Double R володіє 15,8% акцій Moncler, і збирається збільшити свою частку до 18,5% протягом наступних 18 місяців завдяки фінансуванню LVMH. Фінансування ж від LVMH компанія отримає завдяки збільшенню частки LVMH у Double R до 22%. LVMH отримає право призначити двох членів ради директорів Double R, а також директора до ради директорів Moncler. На тлі цих новин зростали й акції «дочки» LVMH — Christian Dior (+19,05% за тиждень до 662,5 євро за папір).

Акції самого LVMH за один четвер виросли на 9,9%, а чистий капітал Арно в цей день підскочив на $17 млрд до $200,4 млрд. Станом на ранок 30 вересня, згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, він тримається на третьому рядку з капіталом $207 млрд: з останнього «ривка» він виріс ще на $6,6 млрд.

На сподіваннях активізації економіки Китаю зростала не тільки імперія Бернара Арно, зростали і такі «люкси» як Estée Lauder, Richemont, Hermes, і Kering, а також такі казино як Wynn Resorts і Las Vegas Sands.

Топ-5 подій на світових ринках, за якими слідкуватимуть інвестори

За якими подіями стежитимуть інвестори у всьому світі, розповів Investing.

Звіт про зайнятість у США

ФРС почала цикл зниження ставок із масштабного зниження на 50 б.п., проте ринок праці, як і раніше, залишається в центрі уваги інвесторів, які оцінюють, наскільки швидко центральному банку доведеться знижувати ставки найближчими місяцями.

У п'ятницю Міністерство праці опублікує звіт про зайнятість у несільськогосподарському секторі за жовтень. Економісти очікують, що в економіці США буде створено 144 тис. робочих місць. Інвестори зацікавлені в тому, щоб дані щодо зайнятості підтвердили очікування сценарію «м'якої посадки», за якого ФРС стримає інфляцію, серйозно не вплинувши на зростання економіки.

Слабкіші, ніж очікувалося, дані можуть відродити побоювання щодо перспективи рецесії, тоді як несподівано високе зростання робочих місць може спричинити побоювання, що ФРС не знизить ставки так сильно, як очікувалося, намагаючись уникнути сплеску інфляції.

Виступ Пауелла

Голова ФРС Джером Пауелл виступить у понеділок із промовою про економічні перспективи перед Національною асоціацією ділової економіки.

У своїй замітці аналітики Deutsche Bank заявили, що, за їхніми очікуваннями, коментарі Пауелла багато в чому перегукуватимуться з його заявами на пресконференції після засідання, де він аргументував солідне зниження ставки впевненістю в уповільненні інфляції і очевидною зміною ризиків зниження, особливо на ринку праці.

Напередодні п'ятничного звіту про зайнятість у вівторок вийде звіт за серпень, а в середу — дані про найм у приватному секторі, які дадуть загальну картину стану ринку праці.

Новий квартал

Після декількох неспокійних місяців на ринках стартує четвертий квартал. Серпень видався нестабільним місяцем: згортання спекулятивної торгівлі єною збіглося з обваленням оптимізму щодо «Чудової сімки», а побоювання з приводу рецесії посилилися після слабшого, ніж очікувалося, звіту зайнятості у США.

З того часу акції зросли до нових рекордних максимумів, єна ось-ось покаже найкращі квартальні результати з часів світової фінансової кризи 2008 року, основні світові витрати на запозичення та ціни на нафту впали майже на 15%, а Китай відкриває крани стимулювання економіки.

В останньому кварталі домінуватимуть вибори в США у листопаді, в яких візьмуть участь Дональд Трамп та Камала Гарріс, тому, найімовірніше, очікується велика волатильність.

Інфляція у єврозоні

У вівторок єврозона опублікує попередні дані щодо інфляції у вересні, за якими уважно стежитимуть, оскільки представники ЄЦБ розмірковуватимуть про те, чи варто знову знижувати ставки у жовтні.

Економісти очікують, що річний рівень інфляції становитиме 1,9%, що нижче за цільовий показник ЄЦБ у 2%, вперше з червня 2021 року завдяки зниженню цін на енергоносії, хоча очікується, що в останні місяці року він знову зросте.

Тепер інвестори закладають до цін трохи більше 50% ймовірності зниження відсоткової ставки у жовтні на 25 базисних пунктів, що ще минулого тижня вони вважали малоймовірним, оскільки ділова активність у єврозоні несподівано знизилася у вересні, що посилило побоювання, що ЄЦБ відстає від графіка.

Ціни на нафту

Ціни на нафту зросли в п'ятницю, але, за підсумками тижня, знизилися, оскільки інвестори зіставляли очікування зростання світової пропозиції з новими заходами стимулюваннями з боку провідного імпортера сирої нафти Китаю.

За тиждень ціна на нафту марки Brent знизилася приблизно на 3%, а ф'ючерси на нафту впали приблизно на 5%.

Очікування з приводу надлишкової пропозиції посилилися після повідомлень про те, що ОПЕК+ продовжить реалізацію планів збільшення видобутку на 180 тис. барелів на добу щомісяця, починаючи з грудня. Свій внесок у підтримку цін на ринку зробить і зростання напруженості на Близькому Сході, що підвищує ризик перебоїв із поставками.

Найближчими днями торговці енергоносіями уважно стежитимуть за даними ринку праці, оскільки зниження відсоткових ставок зазвичай стимулює економічну активність і попит на енергоносії.