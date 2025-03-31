Де шукати акції майбутнього: 5 галузей, що можуть змінити фондовий ринок США

До 2040 року найдинамічніші галузі можуть згенерувати від $29 до $48 трлн доходів, а їхній прибуток сягне $6 трлн. Аналітики McKinsey визначили 18 сфер, які стануть «аренами конкуренції» майбутнього — від штучного інтелекту до аеромобільності. Сукупна частка цих індустрій у світовому ВВП може зрости з 4% до 16%. Про те, де шукати акції майбутнього та отримати вигоду від глобальних трендів, розповіла інвестиційна експертка Юлія Пронько.

За якими галузями майбутнє

Фондовий ринок постійно змінюється, і разом із цим найбільші можливості зростання часто з’являються в найнеочікуваніших місцях. Щоб не пропустити ці можливості, інвестори повинні прогнозувати майбутні тренди та рухатися в ногу з інноваціями.

Нещодавно аналітики Глобального Інституту McKinsey опублікували дослідження, в якому окреслили найперспективніші індустрії, що вплинуть на бізнес-процеси та суттєво змінять світ до 2040 року. Вони назвали їх «аренами конкуренції». У звіті йдеться про тренди, які здатні значно вплинути на фондовий ринок США найближчі 10−15 років, а також про галузі, що принесуть найбільший прибуток інвесторам.

Фахівці виокремили 18 потенційних арен майбутнього й показали їхні прогнозовані джерела зростання та динаміку. Ці сфери захоплюють левову частку економічного зростання, а ринкові частки самих гравців у них постійно змінюються. До цього списку внесли такі перспективні галузі:

електронна комерція;

програмне забезпечення та послуги ШІ;

хмарні технології;

електромобілі;

цифрова реклама;

напівпровідники;

спільні автономні транспортні засоби;

космічна індустрія;

кібербезпека;

електричні батареї;

модульне будівництво;

стрімінгові платформи;

відеоігри;

робототехніка;

промислова та споживча біотехнологія;

аеромобільність;

ліки від ожиріння та супутніх захворювань;

атомна енергетика.

Ці арени конкуренції можуть згенерувати від $29 до $48 трлн доходів, і від $3 до $6 трлн прибутку до 2040 року. Їхня сукупна частка у світовому ВВП може збільшитися з 4% до 10−16%.

Прогноз доходів та прибутків 18 арен майбутнього до 2040 року

Джерело: mckinsey

Серед найкращих можна виділити 5 найперспективніших арен майбутнього. Інвестування в американські акції цих секторів може позитивно вплинути на динаміку портфеля у майбутньому. Також зараз для цих арен існують сприятливі умови для розвитку, що може забезпечити профіт у короткому часовому горизонті.

Електронна комерція

Електронна комерція охопила 20% світового ринку роздрібної торгівлі у 2022 році, з прогнозом зростання до $20 трлн до 2040 року. Платформи, як-от Amazon, Alibaba та JD.com, контролюють 42% онлайн-товарообігу, а нові гравці, як-от Temu та SHEIN, зростають завдяки інноваційним бізнес-моделям.

Соціальна комерція, зокрема, в Китаї, де продажі через живі трансляції склали понад $24 млрд у 2023 році, є ключовою тенденцією. Ринок прямого продажу (DTC) також зростає, зокрема, бренди, як-от Casper та Warby Parker, продають без посередників, лише через власні онлайн-канали.

У країнах, що розвиваються, комерція зростає завдяки смартфонам, а в розвинених країнах проникає в нові категорії, як-от продукти харчування та преміум-товари. Майбутнє галузі залежить від регулювання, впровадження соціальної комерції та розвитку онлайн-торгівлі в офлайн-сегментах. Технології, зокрема, ШІ та месенджери для покупок, можуть змінити структуру ринку й сприяти новим бізнес-моделям.

Провідними акціями цієї арени, в які можна інвестувати на фондовому ринку, є:

Amazon Inc. (AMZN). Компанія перевершила квартальні очікування та продовжує інвестувати в ШІ й роздрібну торгівлю. Однак інвестори побоюються зростання капітальних витрат, які можуть досягти $100 млрд у 2025 році через розширення AWS. Крім цього, менеджмент анонсував зниження операційного прибутку на $700 млн.

JD.com (JD). Компанія має позитивну динаміку, оптимістичні прогнози прибутку та займає провідні позиції, за рейтингом Zacks. Вона демонструє фінансову стабільність і потенціал для зростання ринку, з оцінкою вартості «A», що робить акції привабливими для інвесторів.

Mercado Libre (MELI). Фінтех-компанія з Латинської Америки, яка показує 59% середньорічного зростання завдяки локалізованим фінансовим рішенням і підтримці продавців. Її активні інвестиції в ШІ та фінансові технології підкреслюють потенціал бізнесу.

Програмне забезпечення та послуги ШІ

Основні компанії сфери ШІ поділяються на дві групи: розробники фундаментальних моделей (OpenAI, Google, Anthropic, Cohere) та компанії, що створюють рішення. Перші працюють над багатофункціональними моделями, що потребують значних ресурсів, а другі — впроваджують ШІ у різні галузі: охорону здоров’я, енергетику, логістику. Вони використовують як готові моделі, так і власні алгоритми.

McKinsey прогнозує зростання ринку ШІ з $85 млрд у 2022 році до $1,5−4,6 трлн у 2040 році, що відповідає середньорічному темпу в 17−25%. Головними драйверами стануть автоматизація бізнесу та продуктивність роботи, тоді як розвиток залежатиме від доступності напівпровідників, регулювання та конкуренції. Успіх матимуть компанії, що запропонують унікальні технологічні рішення.

Серед ключових компаній, що представлені в цьому секторі на американському ринку, є:

Alphabet Inc. (GOOGL). Це найдешевша акція серед «Чудової сімки», із сильними фінансовими показниками, але високою залежністю від рекламних доходів. Компанія активно інвестує у ШІ та хмарні обчислення, й вже запланувала $75 млрд капітальних витрат у 2025 році. Попри антимонопольний тиск у США, акції залишаються недооціненими та привабливими для довгострокових інвесторів.

Nvidia Corp. (NVDA). Компанія лідирує у сфері ШІ завдяки своїм GPU-процесорам, які широко використовуються в дата-центрах. У четвертому кварталі 2025 фінансового року виторг зріс на 78% — до $39,3 млрд, а прибуток — на 71% — до $0,89 за акцію. Збільшення постачань процесорів Blackwell зміцнює її позиції. За оцінкою Bridgewater Associates, NVDA — одна з найкращих акцій зараз.

Microsoft Corp. (MSFT). Фінансові показники компанії стабільно зростають: середній приріст прибутку на акцію за 5 років становить 18%, а рентабельність власного капіталу у 2025 році експерти очікують на рівні 37%. У 2025−2026 роках прибуток може зрости на 12−14%, а дивідендна дохідність 0,9% залишається нижчою за середній рівень S&P 500. Інституційна підтримка компанії є високою — 41% акцій перебувають у власності фондів.

Електромобілі

Електромобілі стають популярнішими завдяки технологічним проривам та попиту на екологічний транспорт. У 2023 році їх частка склала 18% від усіх нових авто, а до 2030 року продажі можуть зрости в 3−4 рази. Проте галузь стикається з проблемами, зокрема, з високою вартістю батарей та обмеженою інфраструктурою.

У січні 2025 року Трамп скасував цілі щодо електротранспорту в США, що може уповільнити перехід на екотранспорт. Лідерами ринку залишаються Tesla та BYD, а китайські виробники займають близько 50% ринку. BMW, Ford та інші компанії збільшують частку електромобілів і коригують стратегії через конкуренцію з Китаєм. До 2040 року електромобілі можуть складати до 96% нових продажів, а ринок зросте з $590 млрд до $2,5−3,2 трлн.

Майбутнє зростання галузі залежить від регуляторних умов, зниження вартості виробництва, поліпшення якості та дальності пробігу, розширення зарядної інфраструктури й забезпечення екологічної енергії. Ці чинники впливають також на акції ключових компаній, зокрема, переоціненої Tesla Inc. та перспективної Ford Motor Company.

Ford лідирує з рекордними продажами електрокарів — 285 тис. у 2024 році. Компанія інвестує в нові батарейні заводи та наступне покоління EV, чим зміцнює свій потенціал. У США кількість власників електромобілів зросла до 6 млн, а частка бензинових авто впала нижче 80%. Попри це, політична нестабільність і можливе скасування стимулів ускладнюють розвиток інфраструктури. Ford залишається недооціненою та привабливою можливістю для інвесторів.

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Цифрова реклама

Цифрова реклама продовжує зростати завдяки широкому доступу до інтернету, збільшенню екранного часу та вдосконаленню технологій. Водночас впровадження ШІ знижує витрати на створення контенту, що ще більше стимулює попит на діджитал-рекламу.

За прогнозами McKinsey, доходи від цифрової реклами зростуть до $2,1 трлн у 2040 році, із середнім темпом зростання в 8−10% на рік. У результаті цифрова реклама може становити до 80−90% усіх рекламних витрат у майбутньому.

Наразі чотири компанії домінують на ринку: Alphabet (30%), Meta (21%), Amazon (7%) та ByteDance (6%). Зростання цифрової реклами підтримується розвитком середнього класу, зміщенням уваги споживачів на цифрові медіа та інноваціями в рекламних форматах. При цьому поширення популярності соцмереж та інфлюенсерів також впливає на розподіл ринку.

Цікавою акцією американського ринку є Meta Platforms Inc. (META). Ця технологічна компанія володіє Facebook, Instagram, WhatsApp та Oculus VR. Її акції зросли на 116% за 3 роки, перевершивши Nasdaq 100. Завдяки впровадженню ШІ Meta покращує користувацький досвід та залучає більше рекламних бюджетів. У 2024 році її дохід сягнув рекордних $16,5 млрд, що на 22% більше від показника 2023 року. За версією Bridgewater Associates, META входить до трійки найкращих акцій для інвестування.

Що мають врахувати інвестори

Кожен сектор має короткострокові та довгострокові перспективи. ШІ залишається основним двигуном фондового ринку, а компанії, що інвестують у його розвиток, можуть отримати прибуток вже найближчим часом. Водночас варто враховувати ризики перегріву ринку та корекції.

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Крім цього, регуляторний контроль, антимонопольні заходи, геополітична нестабільність та висока конкуренція створюють щоразу більший тиск на ринок. Важливо не лише шукати акції майбутнього, а й диверсифікувати портфель, заради хеджування ризиків.