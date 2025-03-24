Штраф у 91,5 квінтильйона і найдорожча покупка: чи варто інвестувати зараз в Alphabet

Минулого тижня стало відомо про те, що Alphabet домовилася про найбільше у своїй історії придбання: материнська компанія Google уклала угоду на $32 млрд із Waze. Метою придбання є зміцнення позицій Google на дедалі конкурентнішому ринку хмарних обчислень. «Приєднання до Google Cloud — це як приєднання ракети до нашого зростання», — так прокоментував придбання Сундар Пічаї, генеральний директор Google. Чи послідує за цим зростання акцій компанії, які проблеми можуть цьому завадити і чи варто зараз вкладатися в Alphabet, розповів інвестиційний експерт і лектор Біржового університету Микита Гуппал.

Стан справ у Alphabet

За останні місяці так звана «Велика сімка» втратила $2,7 трлн ринкової капіталізації, й Alphabet не стала винятком. Попри це, компанія зберігає стабільне фінансове становище, агресивно інвестує в ключові напрями розвитку та, можливо, зараз пропонує одну з найзваженіших можливостей для інвестування в технологічному секторі.

У 2025 році Alphabet планує витратити $75 млрд на інфраструктуру для ШІ та хмарних сервісів, що є найбільшим капіталовкладенням компанії за всю історію. Крім цього, придбання Wiz може суттєво зміцнити її позиції у сфері кібербезпеки.

Попри своє домінування в індустрії інтернет-реклами та сильну присутність на ринку пошуку, Google все ще відстає від основних конкурентів у секторі хмарних обчислень — Microsoft та Amazon. Конкуренція тут жорстка, особливо коли йдеться про кібербезпеку — ключовий аспект в епоху штучного інтелекту і хмарних технологій.

Інтеграція Wiz принесе більше стратегічних переваг для Google, що дозволить їй скоротити розрив зі своїми прямими конкурентами на ринку хмарних обчислень. Розвиток штучного інтелекту, для ефективної роботи якого потрібна потужна хмарна інфраструктура, є додатковим стимулом для Alphabet, яка не хоче ризикувати залишитися позаду.

Однак для завершення угоди Alphabet ще має отримати дозвіл антимонопольних органів.

Ключовою перевагою Google над конкурентами є квантові обчислення. Компанія представила чип Willow, який суттєво покращує стабільність квантових систем та може прокласти шлях до їхнього комерційного застосування найближчі 5−10 років. Якщо ці технології будуть успішними, Alphabet може отримати унікальну перевагу в ШІ, медичних дослідженнях та фінансовому моделюванні.

Фінансові результати: чи все так погано

Alphabet завершила 2024 рік із $96,5 млрд доходу, що на 12% більше, ніж роком раніше. При цьому основні напрямки компанії продовжують зростати:

Google Search збільшив дохід на 10% завдяки стійкому попиту на рекламу.

YouTube продемонстрував зростання рекламних доходів на 14% на тлі виборчого сезону в США.

Google Cloud зріс на 30%, що перевершило темпи зростання AWS і Microsoft Azure.

Проте ринок не оцінив ці результати належним чином. Alphabet не виправдала прогнозів лише на $200 млн — це менше ніж 0,2% загального доходу. Та навіть незначний недобір спричинив падіння акцій на 20%. Одним із головних страхів інвесторів є можливе зниження частки Google у пошуковому бізнесі через розвиток AI-чат-ботів.

Чи є ШІ загрозою для Google Search

Основний ризик для Alphabet — це трансформація поведінки користувачів у пошуку. Якщо люди почнуть використовувати ШІ для отримання відповідей замість традиційного Google Search, рекламні доходи можуть впасти. Та, щоб випередити цей ризик, компанія вже вживає заходів адаптації:

Інтеграція Gemini в Google Search дозволяє зберігати аудиторію та поєднувати класичний пошук зі ШІ. Масштабування ШІ-моделей і розширення інфраструктури. Це дає можливість Google конкурувати з OpenAI та Microsoft. Зниження вартості API для розробників робить технології компанії доступнішими та збільшує кількість клієнтів.

Компанія не втрачає ринок, а розвиває власні можливості. Окрім цього, Alphabet вкладає рекордні суми в декілька напрямків, зокрема:

Розширення AI-обчислень та дата-центрів;

Оптимізація пошукових алгоритмів із використанням AI;

Масштабування хмарних сервісів для залучення корпоративних клієнтів.

Alphabet також посилює свою кібербезпеку. Її системи підтримують стійку конкуренцію з Amazon та Microsoft. Додатковим стимулом для зростання стане придбання Wiz, якщо регулятори її не заблокують.

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Штраф від рф у 91,5 квінтильйона рублів

Росія продовжує використовувати судові механізми для тиску на західні компанії, які залишили її ринок. Найабсурднішим прикладом цього став штраф у 91,5 квінтильйона рублів. Саме таку суму російський суд вимагає від місцевої дочірньої компанії Google за блокування російських телеканалів на YouTube. Ця сума перевищує всі гроші, які існують у світі. Для порівняння: світовий ВВП у 2025 році оцінюється приблизно в $115 трлн; сукупна грошова маса у світі (готівка, депозити, ліквідні активи) — $45−55 трлн; найдорожча компанія світу, Apple, оцінюється в $3 трлн.

Штраф настільки нереалістичний, що не має жодного економічного значення. Це є однією з причин, чому Alphabet не постраждає. Крім цього, є ще низка чинників безпеки компанії:

Google вийшов із росії ще у 2022 році. Після вторгнення рф в Україну Alphabet повністю згорнула діяльність у країні, а її місцевий підрозділ подав заяву про банкрутство. російський Google офіційно ліквідували. У жовтні 2023 року суд рф визнав компанію банкрутом. Всі активи втрачено або заблоковано, а Alphabet не має юридичних зобов’язань перед російськими кредиторами. росія не має механізмів для стягнення штрафу. Оскільки Alphabet більше не веде бізнес у рф, то ця країна просто не має способу змусити компанію виплатити гроші.

Чи варто купувати Alphabet у 2025 році

Alphabet (GOOGL) демонструє стабільне зростання ключових сегментів. Google Cloud випереджає конкурентів за темпами розвитку, а рекордні інвестиції в AI та хмарні технології зміцнюють позиції компанії та закладають фундамент для майбутнього розвитку. Операційна маржа зростає, що робить Alphabet прибутковішою в довгостроковій перспективі. При цьому акції виглядають недооціненими — форвардний P/E (відношення поточної вартості компанії до прогнозу її прибутку на наступний рік) опустився нижче 20, що рідко трапляється для подібних компаній.

Попри позитивну динаміку, є й чинники ризику. Поширення AI-чат-ботів може знизити частку ринку Google Search, а невизначеність щодо угоди з Wiz додає нестабільності. Макроекономічна ситуація також може створювати тривалий тиск на оцінку компанії. Крім цього, існує загроза примусового розділення Alphabet для зменшення її домінування на ринку пошукових систем.

Попри побоювання інвесторів, Alphabet зберігає позиції технологічного лідера й активно адаптується до нових умов. Стратегія компанії базується не лише на збереженні пошукового бізнесу, а й на розширенні AI-інфраструктури, хмарних технологій і корпоративних рішень.

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З огляду на поточну недооцінку та рекордні інвестиції, Alphabet залишається однією з найперспективніших можливостей на ринку для довгострокових інвесторів. За оцінками аналітиків, потенціал зростання акцій найближчі 12−18 місяців може перевищити 29%.