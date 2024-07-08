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8 липня 2024, 12:19

У світі панує нестабільність: чому зараз гарний час для інвестицій

Низка ринкових мультиплікаторів перебувають на мінімальних значеннях, у світі нестабільність, а інвестори не готові ризикувати: чому саме за цих умов складаються найкращі можливості, аби вкладати гроші, у колонці для ЕС розповів співзасновник синдикату Toloka.vc Ігор Шойфот. «Мінфін» публікує ключові тези.

Низка ринкових мультиплікаторів перебувають на мінімальних значеннях, у світі нестабільність, а інвестори не готові ризикувати: чому саме за цих умов складаються найкращі можливості, аби вкладати гроші, у колонці для ЕС розповів співзасновник синдикату Toloka.vc Ігор Шойфот.

Всі знають, що зараз вкрай важкий час у світі: війна в Україні, нестабільність і війна на Близькому Сході, невизначеність, у зв'язку з майбутніми виборами в США, китайсько-тайванська криза, яка загрожує початком ще однієї війни і, нарешті, велика кількість економічних проблем, викликаних всім вищеперерахованим. То чому ж зараз найкращий час «розкидати каміння» та інвестувати, якщо ми об'єктивно проживаємо далеко не найкращий бізнес-цикл?

Події на інвестиційному ринку, як і циклічність у світі чи житті кожної конкретної людини, мають свою послідовність: ринки зростають, досягають максимуму, знижуються і потім знову зростають. Коли один цикл закінчується, починається наступний. Однак, багато інвесторів або не в змозі визнати, що фондові ринки циклічні, або забувають про закінчення поточної ринкової стадії.

Купувати треба дешево

Одне з найважливіших правил в інвестуванні звучить так: «купувати треба, коли дешево, а продавати, коли дорого». До речі, це найважливіший принцип американського інвестора Воррена Баффета, статки якого на 2022 рік оцінюють у $104,4 млрд.

Тож, якщо проаналізувати мультиплікатори The SaaS Capital Index та BVP Cloud Index, то, за даними графіків, можна припустити, що основні індекси досягли своїх мінімальних значень — 6−8. Це ті мультиплікатори, які зараз є до річних продажів, і наразі вони демонструють чудові позиції. А ще не так давно прирівнювалися до позначок 15−20 і навіть вище.

Вплив AI

Дефіцит якісного та ефективного ПЗ став стимулом для розвитку технологій штучного інтелекту (AI). І якщо з позиції бізнесу проаналізувати такі напрями, як медицина, юриспруденція, страхування, логістика та інші, то можна зазначити, що технології AI вже в сотні разів підвищили ефективність та прибутковість, а також спростили багато бізнес-процесів. Тому досвідчені інвестори просто не можуть дозволити собі згаяти перспективні можливості, пов'язані зі зростаючою роллю АI, та вкладають кошти у ці технології, формуючи унікальне інвестиційне середовище.

Досвід венчурного інвестування показує, що гарний венчур за сім років приблизно втричі збільшує свою інвестицію. І це дуже гарний результат, насправді.

Тобто, якщо у вас зараз є $50 тис. і ви, наприклад, готові проінвестувати їх у хороший технологічний стартап, то через сім років їх можна впевнено перетворити на $150 тис.

Основні переваги, які відкриває кризовий час

№ 1. Складна ситуація серед стартапів

У зв'язку із економічною кризою стартапам зараз дуже складно розвиватися. На жаль, більшість із них припиняють існувати. До нас приходять чудові хлопці з крутими ідеями та технологіями, але вони не мають зростання, їм не вдається правильно організувати бізнес-процеси, закінчуються гроші, мають занадто високий показник burn rate, і, звичайно, ми в них інвестувати не можемо. Але також зараз той час, коли ті стартапи, які виживають, стають дуже сильними. І для нас це певною мірою є природним відбором.

№ 2. Скорочення кількості інвесторів та інвестицій

Кількість інвесторів зараз різко зменшилася, і суми, які інвестори вкладають, також зменшилися. Тому, відповідно, конкуренції між інвесторами стало значно менше.

№ 3. Зниження конкуренції серед стартапів та можливості бліцмасштабуватися

Третя перевага полягає в тому, що через те, що зараз інвестують дедалі менше, маркетингові бюджети компаній також скоротилися. Тому вартість придбання клієнта зменшується, і це дуже круто для тих самих компаній, які вміють швидко зростати, дешево купувати клієнтів, перемагати конкурентів і тим самим бліцмасштабуватися, а також швидко на цьому заробляти.

№ 4. Низькі оцінки мультиплікаторів

Для тих, хто хотів би краще розібратися, варто пояснити, що мультиплікатор є похідним фінансовим показником, за допомогою якого оцінюється фінансова привабливість активу. Так ось, зараз ми бачимо, що оцінки низькі, згідно з тими самими мультиплікаторами.

№ 5. Усе є циклічним, і великі виходи з високими мультиплікаторами повернуться

Капіталізм припинив бути плановою економікою, капіталізм циклічний.

Зараз йде війна, нестабільність у будь-якій економіці світу, немає періоду зростання, дуже невелика кількість виходів за низькими мультиплікаторами, тому зараз час інвестувати, оскільки компанії недорогі.

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Але при цьому потрібно усвідомлювати, що хайп повернеться, адже не буває капіталізму із нескінченним хайпом. Період, коли все на «низах» повернеться, повернуться і великі виходи із високими мультиплікаторами. І якщо знову ж таки подивитися на ті ж мультиплікатори The SaaS Capital Index та BVP Cloud Index, то ми бачимо, що дно стабілізувалося і падіння немає.

Автор:
Шойфот Ігор
Cпівзасновник синдикату Toloka.vc Шойфот Ігор
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
8 липня 2024, 12:31
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«купувати треба, коли дешево, а продавати, коли дорого». Правильний вислів:)))
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