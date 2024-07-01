Топ-10 акцій технологічних компаній для інвестицій у найближчі пів року

Аналітики Rosenblatt назвали кращі акції технологічних компаній для інвестицій у другій половині 2024 року, повідомляє Investing.com. При цьому з «Чудової сімки» найбільших технологічних компаній США аналітики включили лише одну. На які компанії рекомендують звернути увагу експерти, розповідає «Мінфін».

Кращі ідеї для інвестицій, на думку аналітиків Rosenblatt:

Advanced Micro Devices (AMD). Виробник напівпровідників перебуває на шляху до завоювання двозначної частки ринку обчислювальних графічних процесорів, попри вражаючу лінійку чипів для штучного інтелекту у конкурента — Nvidia. З початку року акції AMD зросли на 8%, а за останні 12 місяців — на 43%. За даними MarketWatch, 39 аналітиків із 49, що відстежують компанію, рекомендують купувати її акції.

Apple. Програмне оновлення з можливостями ЩІ Apple Intelligence забезпечує «унікальні» функції конфіденційності, які потрібні споживачам. Apple має шанс привернути увагу до бренду і збільшити свою частку на ринку завдяки унікальному фокусу саме на захисті даних, відзначали аналітики Rosenblatt. Із початку року акції Apple зросли на 10,5%, а за останні 12 місяців — на 12%. Із 47 аналітиків 31 радить купувати її акції.

Applied Optoelectronics. Виробник волоконно-оптичних кабелів може скористатися зростанням інтересу до технологій ШІ та отримати вигоду з його зростання. Порівнюючи з початком року, акції втратили 55% (і майже на стільки ж зросли за рік). Акції мають чотири рейтинги: два — рекомендація купувати, два — тримати.

Autodesk. Американський виробник промислового ПЗ звітував про зростання доходів у першому кварталі 2025 фінансового року (закінчився 30 квітня). Аналітики очікують, що операційний грошовий потік компанії «матиме тенденцію до зростання» найближчими кварталами. 16 із 26 експертів рекомендують купувати акції Autodesk, дев'ять радять тримати їх, і лише один — продавати.

CrowdStrike. На думку аналітиків, група з кібербезпеки демонструє помітне збільшення темпів зростання, пов'язане з успішною роботою своєї основної платформи Falcon. Із початку року акції компанії зросли на 52%, а за останні 12 місяців — майже на 170%. Їх рекомендують купувати 44 аналітики, ще четверо — тримати.

Five9. Постачальник програмного забезпечення для хмарних контакт-центрів — «приваблива інвестиційна можливість», вважають у Rosenblatt. Five9 дала «збалансований прогноз, який враховує поточні економічні проблеми і водночас прогнозує сильне відновлення у другому півріччі», зазначили аналітики. З початку року акції подешевшали майже на 50% і на стільки ж — за останні 12 місяців.

Harmonic. Постачальник відеосерверів та систем зберігання даних продовжує домінувати на шляху до наступного покоління широкосмугового інтернету, вважають аналітики. З початку року акції подешевшали майже на 10% і за останні 12 місяців — майже на 30%. Усі аналітики, які стежать за компанією, рекомендують купувати акції Harmonic.

Micron. Виробник мікросхем перебуває на порозі «одного з найбільших циклів в історії» для чипів пам'яті через захоплення штучним інтелектом. Із початку року акції компанії зросли на 55%, а за рік — майже на 106%. Їх рекомендують купувати 34 аналітики, ще двоє — тримати, двоє — продавати.

Rambus. Розробник інтерфейсів чипів виробляє модулі DDR5 (п'яте покоління оперативної пам'яті з подвоєною швидкістю передачі), які використовуються в багатьох серверах ШІ. Аналітики вважають, що багато інвесторів недооцінюють цей факт: акції Rambus торгуються за нижчою ціною, ніж вони могли б. Акції мають п'ять рекомендацій до купівлі та дві рекомендації тримати акції. З початку року вони подешевшали на 16%, за рік — на 10%.

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Qualcomm. На думку аналітиків, виробник чипів лідирує у розробці наступного покоління обчислювальних платформ, багато з яких оснащені передовими технологіями генеративного штучного інтелекту. З початку року акції компанії зросли на 35%, а за останні 12 місяців — на 65%. Їх рекомендують купувати 23 аналітики, ще 11 — тримати, двоє — продавати.