Навіщо J.P. Morgan рятує колег від банкрутства

Проблеми банківського сектору струснули цього тижня фінансовий світ. Поки що сектор тримається на плаву завдяки державним коштам та допомозі колег. Однак, поширення кризи вже перекреслило частину напрацювань ФРС щодо боротьби з інфляцією, і може призвести до відмови від підвищення ставки, вважає засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

Акули Волл-стріт рятують колег

Розпочали зі Silvergate, Silicon Valley та Signature, потім прийшла черга швейцарського гіганта Credit Suisse, який спочатку гордовито розповідав, що все нормально і проблем немає, а потім взяв та й позичив 50 мільярдів франків у центрального банку Швейцарії, — мабуть, щоб стало зовсім добре.

Доки ситуація змінювалася з «нормально» на «добре», акції Credit Suisse за день втратили майже 25%, що навряд чи порадувало акціонерів банку. Але їм не звикати: останніми роками банк стільки всього пережив, стільки законів порушив, заплативши мільярди доларів штрафів, що налякати їх чимось непросто. Ось вам і стійкість бренду «швейцарських банків»!

Останнім у «параді банків» майже став First Republic Bank, чотирнадцятий за розміром у США, але, зрештою, його не спіткала лиха доля колег по цеху. Протягом тижня акції First Republic летіли донизу із шаленою швидкістю, і акціонери банку навіть розглядали можливість його продажу. Зрештою, продавати не довелося, банк був врятований «старшими братами» з Wall-Street.

Ініціатором порятунку виступив Джеймі Даймон, СЕО J.P. Morgan Сhase, який вмовив колег по цеху врятувати First Republic, поклавши на депозит в ньому чималі гроші. Ініціатива була підтримана, і не тільки банкірами, але й на державному рівні. Зрештою, J.P. Morgan, Bank of America, Citigroup та Wells Fargo поклали по $5 мільярдів, Goldman Sachs та Morgan Stanley — по $2,5 мільярди, ще $5 мільярдів надійшло від інших п’яти банків. Всього вийшло $30 мільярдів, і банк було врятовано!

А чому б і не допомогти колегам, коли все одно уряд може прогарантувати виплату депозитів у повному обсязі?! До речі, це вже не перша спроба Даймона когось врятувати. У 2008 році він купив збанкрутілі Bear Stearns та Washington Mutual, що, зрештою, допомогло стати J.P. Morgan Chase найбільшим банком Америки.

ФРС знову вливає гроші

Порятунок банку колегами — це, без сумніву, набагато краще, ніж за рахунок платників податків, але є побоювання, що на цьому історія банківської кризи не закінчиться, і, зрештою, за все заплатять саме платники податків. Хоча, поки що тон американських чиновників досить оптимістичний, і на думку Джерома Пауелла, голови ФРС, та Джанет Єллен, міністра фінансів США, «банківська система демонструє стійкість». Так-то воно так, але хочеться додати, що ця «стійкість» супроводжується вливанням у банківську систему величезних грошей.

За минулий тиждень американські банки, щоб втриматися на плаву і продемонструвати «стійкість», позичили з «discount window» — програми короткострокового кредитування ФРС — $153 млрд. За тиждень до початку банківської кризи обсяги позик становили $4,58 млрд. Відчуйте різницю! Попереднього максимуму, коли банки за тиждень позичили $111 млрд, було досягнуто під час кризи 2008 року. Ще $12 млрд банки позичили з нової програми кризової підтримки Bank Term Funding Program, яку було створено минулої неділі. Ще $143 млрд надійшло з FDIC — федерального агентства зі страхування вкладів — для порятунку SVB та Signature Bank. В результаті, виходить понад $300 млрд.

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Отже, лише за один тиждень кризи «стійкої» банківської системи баланс ФРС зріс на $300 мільярдів, звівши нанівець чотири місяці досягнень програми кількісного скорочення ФРС (QT), мета якої є боротьба зі зростаючими цінами. Половину досягнень програми від самого її початку знищено і це, мені здається, ставить під загрозу успіхи ФРС у подоланні інфляції.

Як ФРС відреагує на кризу

Чи можна вважати, що кризу в банківській індустрії подолано? Думаю, що для чіткої відповіді у нас замало інформації. Не впевнений, що навіть очільники ФРС та Міністерства фінансів США бачать повну картину. До речі, в Європі ситуація, думаю, схожа. Поговорити та зробити прогноз (вгадати), звичайно, можемо, але думаю, що всі ці розмови та здогадки мало чого варті. Занадто багато змінних у цьому рівнянні, щоб повністю все врахувати, навіть, якщо ти дуже наближена до ФРС людина.

Напевно, багато залежатиме від того, яке рішення прийме ФРС наступного тижня щодо відсоткової ставки. Перед Пауеллом стоїть непроста дилема: залишити все без змін — це перекреслити власні ж заяви про рішучу боротьбу з інфляцією, підвищити ставку навіть на 25 б.п. — зробити життя компаній та банків складнішим, що є ще небезпечнішим на фоні банківської кризи.

На мою думку, правильно було б підвищити, розділивши проблеми банків та загрозу інфляції. Так, як це зробила у четвер Крістін Лагард, голова ЄЦБ, продемонструвавши послідовність монетарної політики. Чи буде послідовним Пауелл — це питання! Але, на мій погляд, якщо підвищення не буде, то наслідки можуть бути досить неприємними: інфляція активів, особливо ризикованих, продовжиться, ми вже бачимо, як зростають криптовалюти та збиткові технологічні компанії, інфляційні очікування теж можуть зрости. Але Пауеллу та Co видніше, тож краще просто почекаємо на рішення. Навряд чи хтось на світі може зараз дати обґрунтований прогноз, чим закінчиться наступне засідання ФРС, від якого, навіть більше, ніж завжди, залежить доля фінансових ринків.

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