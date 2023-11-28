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28 листопада 2023, 11:40

Баффет засекретив свої покупки: які акції насправді придбав Berkshire

За даними останніх звітів, Воррен Баффет мало продає акції і ще менше їх купує. А те, що додає до портфелю зараз, прагне залишити у таємниці. Навіщо «оракулу з Омахи» така секретність, і про які придбання йдеться зараз, розповів на своїй сторінці у фейсбук трейдер Андрій Римський.

За даними останніх звітів, Воррен Баффет мало продає акції і ще менше їх купує.

У Воррена Баффета останнім часом немає особливого апетиту до багатьох акцій. В останньому квартальному звіті Berkshire Hathaway зазначено, що Баффет та його команда продали акцій на суму $7 млрд і купили акцій лише на $1,7 млрд. Тим часом, Баффет зараз контролює рекордну суму коштів у $157 млрд, переважну частину яких він вклав у короткострокові казначейські облігації США.

Хоча інвестори вже знали дещо з того, що Баффет і його команда продавали в портфелі Berkshire, на основі звіту компанії за третій квартал та інших документів, ми, нарешті, отримали дані про точні зміни за звітом 13 °F, в якому розкриваються активи компанії на кінець листопада.

Berkshire Hathaway запросила конфіденційність, щонайменше, при одній купівлі акцій минулого кварталу, і SEC задовольнила її. Отже, є одна загадкова акція, яку Воррен Баффет та його команда купували.

Ключові зміни портфелю

Продаж 10% своєї частки Chevron. Ми дізналися про це з розкриття інформації у звіті про прибутки та збитки за третій квартал. Станом на кінець вересня в портфелі були акції компанії на суму $18,6 млрд.

Продаж 15% своєї частки в Hewlett Packard. Ми дізналися про це з розкриття інформації за Формою 4, яка вимагає від Berkshire розкривати інформацію про зміни у власності компаній, у яких вона володіє понад 10%. Вересень компанія завершила з акціями на суму $2,6 млрд, але у жовтні продовжила знижувати свої позиції.

Продаж 100% своєї позиції в Activision. Хоча інвестори знали, що Berkshire більше не володіє Activision після її придбання Microsoft, схоже, що Баффет продав акції, що залишилися до закриття угоди в жовтні.

13 °F також виявив декілька компаній, в яких Berkshire повністю закрила свої позиції, — General Motors, Celanese, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Modelez та United Parcel Service.

Деякі позиції були скорочені, зокрема:

  • 66% акцій Markel, внаслідок чого на кінець кварталу компанія отримала акції на суму $233,7 млн.
  • 67% акцій Globe Life, залишивши акції на суму $185,4 млн на кінець кварталу.
  • 5% акцій Amazon, залишивши акції на суму $1,3 млрд на кінець кварталу.
  • 5% акцій Aon, залишивши на кінець кварталу акції на суму $1,3 млрд.

Варто зазначити, що всі ці нещодавно виявлені продажі є відносно невеликими. Berkshire не внесла жодних масштабних змін до свого портфелю. Зрештою, з портфеля вартістю $318 млрд компанія продала всього акцій на суму $7 млрд.

Що купили

Berkshire повідомила лише про одну дійсно нову акцію. Купили 9,7 млн ​​акцій Sirius XM.

На кінець кварталу пакет коштував близько $44 млн, що становить близько 0,01% (1/10000) загальної вартості портфеля. Тож, це була не така вже й велика покупка.

Переважна більшість покупок акцій Berkshire на суму $1,7 млрд минулого кварталу були спрямовані на придбання нових загадкових акцій, інформація про які не розкривається.

Деякі підказки ми можемо отримати зі звіту про прибутки Berkshire за третій квартал. Компанія повідомила, що вартісна основа її інвестицій у банки, страхування та фінансові пайові цінні папери збільшилася приблизно на 1,2 мільярда доларів. Продажі Globe Life, Markel та Aon також дещо знизять цю цифру, тож вона відповідає покупкам на суму 1,7 мільярда доларів.

Одна з причин, через яку Berkshire могла вимагати збереження конфіденційності нового активу, полягає в тому, що вона хоче продовжувати купувати акції компанії. Оскільки за змінами в портфелі так широко стежать, будь-яке розкриття інформації може призвести до значного зростання цін на акції. Акції Sirius XM зросли на цілих 15% наступного дня після того, як Berkshire подала звіт 13 °F.

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Інакше кажучи, якщо ви зможете з'ясувати, що Баффет і його команда купували минулого кварталу, ви зможете інвестувати раніше, ніж «оракул із Омахи».

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