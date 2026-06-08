Де на квартиру треба працювати найдовше в Європі

Жителям чеської столиці доведеться віддавати весь свій заробіток протягом майже 16 років, щоб дозволити собі придбати середню нову квартиру. Прага офіційно виборола сумнівне «золото» в європейському антирейтингу, залишивши далеко позаду значно дорожчі німецькі та австрійські мегаполіси. Про це йдеться в даних міжнародного аналітичного дослідження ринку нерухомості, пише Сzechia-online.

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Скільки потрібно коштів на житло

Для купівлі нового житла площею 70 квадратних метрів мешканцю Праги із середнім доходом сьогодні необхідно викласти 15,9 річних окладів. За останній рік цей показник погіршився ще на 0,4 річної зарплати.

Жорстока математика: не їсти, не пити, тільки збирати

Ці розрахунки мають на увазі абсолютний, майже фантастичний сценарій: людина повинна взагалі не купувати їжу, не платити за теперішнє орендоване житло, забути про будь-які побутові потреби та відкладати до копійки весь свій офіційний дохід.

Головна причина такого колапсу — колосальний розрив між ринком нерухомості та реальними статками громадян. За останні десять років ціни на нові квартири в Празі злетіли майже на 180%, тоді як середні зарплати спромоглися вирости лише приблизно на 80%.

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Друге місто Чехії — Брно — формально не включали до загального європейського списку, проте його внутрішня статистика виявилася не менш шокуючою. Жителю Брно на аналогічну квартиру площею 70 квадратів доведеться збирати гроші довгих 13 років. Фактично моравська столиця опинилася на одній сходинці з Братиславою.

Така критична ситуація змушує молоді родини або роками сидіти в кабальних іпотеках, або взагалі відмовлятися від ідеї власного куточка, посилюючи кризу на ринку довгострокової оренди.

Рейтинг недоступності житла в містах Європи

Урядові аналітики та ріелтори фіксують чіткий фінансовий поділ серед європейських столиць. Підсумкова таблиця демонструє, скільки повних річних окладів вимагає покупка новозбудованих 70 квадратних метрів:

Скільки треба працювати українцю, щоб заробити на квартиру у Чехії

Станом на 2026 рік середня вартість житла у Чехії стала значно дорожчою. Ціни на житло на 89% вищі за вартість квартири в Україні.

У 2026 році середня заробітна плата в Чехії після сплати податків становить близько 1 960 євро на місяць. Для розрахунків можна припустити, що українець, який працює у Чехії, відкладає 50% свого доходу.

Таким чином, щомісячна сума заощаджень становить близько 980 євро, а за рік виходить накопичити близько 11 760 євро. Саме з цієї цифри рахують, скільки часу знадобиться для купівлі квартири без залучення кредитів.

Якщо орієнтуватися на квартиру площею 50 квадратних метрів та стабільно відкладати половину середньої зарплати, терміни накопичення виглядають так: