Де на квартиру треба працювати найдовше в Європі

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
8 червня 2026, 9:04

Де на квартиру треба працювати найдовше в Європі

Жителям чеської столиці доведеться віддавати весь свій заробіток протягом майже 16 років, щоб дозволити собі придбати середню нову квартиру. Прага офіційно виборола сумнівне «золото» в європейському антирейтингу, залишивши далеко позаду значно дорожчі німецькі та австрійські мегаполіси. Про це йдеться в даних міжнародного аналітичного дослідження ринку нерухомості, пише Сzechia-online.

Жителям чеської столиці доведеться віддавати весь свій заробіток протягом майже 16 років, щоб дозволити собі придбати середню нову квартиру.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Скільки потрібно коштів на житло

Для купівлі нового житла площею 70 квадратних метрів мешканцю Праги із середнім доходом сьогодні необхідно викласти 15,9 річних окладів. За останній рік цей показник погіршився ще на 0,4 річної зарплати.

Жорстока математика: не їсти, не пити, тільки збирати

Ці розрахунки мають на увазі абсолютний, майже фантастичний сценарій: людина повинна взагалі не купувати їжу, не платити за теперішнє орендоване житло, забути про будь-які побутові потреби та відкладати до копійки весь свій офіційний дохід.

Головна причина такого колапсу — колосальний розрив між ринком нерухомості та реальними статками громадян. За останні десять років ціни на нові квартири в Празі злетіли майже на 180%, тоді як середні зарплати спромоглися вирости лише приблизно на 80%.

Читайте також: Оренда дорожча за мінімалку: у яких столицях ЄС житло стало розкішшю

Друге місто Чехії — Брно — формально не включали до загального європейського списку, проте його внутрішня статистика виявилася не менш шокуючою. Жителю Брно на аналогічну квартиру площею 70 квадратів доведеться збирати гроші довгих 13 років. Фактично моравська столиця опинилася на одній сходинці з Братиславою.

Така критична ситуація змушує молоді родини або роками сидіти в кабальних іпотеках, або взагалі відмовлятися від ідеї власного куточка, посилюючи кризу на ринку довгострокової оренди.

Рейтинг недоступності житла в містах Європи

Урядові аналітики та ріелтори фіксують чіткий фінансовий поділ серед європейських столиць. Підсумкова таблиця демонструє, скільки повних річних окладів вимагає покупка новозбудованих 70 квадратних метрів:

Скільки треба працювати українцю, щоб заробити на квартиру у Чехії

Станом на 2026 рік середня вартість житла у Чехії стала значно дорожчою. Ціни на житло на 89% вищі за вартість квартири в Україні.

У 2026 році середня заробітна плата в Чехії після сплати податків становить близько 1 960 євро на місяць. Для розрахунків можна припустити, що українець, який працює у Чехії, відкладає 50% свого доходу.

Таким чином, щомісячна сума заощаджень становить близько 980 євро, а за рік виходить накопичити близько 11 760 євро. Саме з цієї цифри рахують, скільки часу знадобиться для купівлі квартири без залучення кредитів.

Якщо орієнтуватися на квартиру площею 50 квадратних метрів та стабільно відкладати половину середньої зарплати, терміни накопичення виглядають так:

  • Прага — близько 27 років;
  • Карлові Вари — приблизно 19 років;
  • Брно — орієнтовно 18 років;
  • Пльзень — близько 14 років;
  • Острава — приблизно 8 років.

Інвестуйте у різні активи: земля, житло, комерційна нерухомість — все є на InvestMarket від «Мінфін»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

+
+21
yurkomik
yurkomik
8 червня 2026, 9:30
#
В Україні це 10 років, якщо комусь цікаво для Львова чи Києва. Тобто рівень Варшави.
+
0
neverice
neverice
8 червня 2026, 10:02
#
Але є ньюанс — реальні середні доходи в Україні суттєво вищі за офіційні. А от в ЄС — офіційні середні доходи — це і є реальні доходи. Відповідно, реальний «середній» українець купить квартиру суттєво раніше за офіційного «середнього» українця.
+
0
JWT
JWT
8 червня 2026, 10:19
#
Але є ньюанс — реальні середні доходи в Україні суттєво нищі за офіційні. А от в ЄС — офіційні середні доходи — це і є реальні доходи. Відповідно, реальний «середній» українець купить квартиру суттєво пізніше за офіційного «середнього» українця.

Я виправив ваші помилки, не треба дякувати.
+
0
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
8 червня 2026, 10:28
#
Суттєво вищі в кого? перестань рахувати як середнього громадянина айтішників, депутатів, міністрів, всіх їх помічників та силовиків, от в тебе і буде вже що середні доходи гарні лише на папері, а в реалі всі нижче отримують.
+
0
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
8 червня 2026, 10:27
#
Варто додати, що в львові і києві треба довше збирати гроші, ніж у Варшаві, Берліні і Відні, але де україна, а де Польща, Германія і Австрія)) жах якийсь
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
8 червня 2026, 9:31
#
«… змушує молоді родини або роками сидіти в кабальних іпотеках, або взагалі
відмовлятися від ідеї власного куточка, посилюючи кризу на ринку довгострокової оренди.»

або переїздити до держав ЕС, де можна більше заробляти.
+
0
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
8 червня 2026, 10:26
#
Пан наказав холопам жити бідно, не можна виїжджати за межі концтабору без спеціального аусвайса, бач шо захотів, жити він нормально хоче і заробляти, ага, «живи» в україні, за чиї податки депутати будуть собі яхти купувати, придумав оце
+
0
TattiReuven
TattiReuven
8 червня 2026, 11:02
#
Болгарии никогда в перечнях минфина нет. В Софии 3000€/м2 в среднем И цены растут. Но обычно все берут ипотеку 2−3% и потом выплачивают. Я думаю также и в остальных перечисленных странах
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 66 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами