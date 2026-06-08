Уряд збільшив строки компенсацій за проживання ВПО та розширив житлові програми

Уряд України розширив можливості підтвердження факту зруйнування або пошкодження житла. Тепер для цього можна використовувати акт дистанційного обстеження. Про це у неділю, 7 червня, повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

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Також в Україні збільшили з 60 до 90 днів строк надання компенсації закладам — за розміщення внутрішньо переміщених осіб. Мова йде про людей, які через війну втратили документи.

Зокрема, й система компенсацій стане більш прозорою. Як зазначила Свириденко, в електронному кабінеті Пенсійного фонду України можна буде бачити таку інформацію:

про призначення компенсації;

причини відмови;

розрахунок її розміру;

нараховані виплати.

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Також Уряд ухвалив рішення щодо забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу. Визначено порядок і умови надання субвенцій з державного бюджету.

Пріоритет надаватиметься родинам, які:

евакуювалися через війну;

втратили домівку;

повертаються в Україну з-за кордону.

У Державному бюджеті на 2026 рік передбачено 833 млн грн на забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу.

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