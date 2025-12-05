Приватні інвестори тікають із крипторинка: куди витікають капітали тих, хто любить ризик

Найризикованіші криптовалюти переживають крах, масштаби якого виділяються навіть на тлі волатильної історії всієї індустрії. Роздрібні спекулянти, залишившись з принизливими збитками і відчуттям, що все підлаштовано, масово залишають ринок. Про це пише Bloomberg. «Мінфін» пропонує переклад статті.

Криптовалюти (без урахування біткоїну) найсильніше постраждали в ході ринкового спаду, що розпочався на початку жовтня. Індекс MarketVector, що відстежує 50 токенів середньої та малої капіталізації, цього року впав майже на 70% і досяг найнижчого рівня з початку 2020 року. З моменту піку ринку альткоїни загалом втратили $200 млрд капіталізації.

Хвиля роздрібного ентузіазму, що колись піднімала все — від монет із брендом Трампа до токенів на собачу тематику, — зійшла нанівець. У минулих циклах альткоїни злітали разом із біткоїном, а потім падали ще сильніше. Цього року ця група активів здебільшого пропустила ралі, а коли розпочався спад, вони полетіли вниз із прискоренням. Колись популярні токени, такі як Dogecoin, з вересневого піку впали на 50%.

Одна з причин: конкуренція за гроші роздрібних інвесторів стала набагато жорсткішою. Опціони з нульовим терміном закінчення, спекулятивні акції технологічних компаній, ETF з плечем та ринки прогнозів можуть запропонувати швидше зростання та гостріші відчуття. Враховуючи те, що на ринку обертаються тисячі дрібних монет, постає питання, як далеко зайде ця «чистка».

Читайте також: Втрачені біткоїни: куди зникли мільйони BTC і як це змінює ринок

Кінець «ігри в дурня»

Для багатьох трейдерів логіка епохи мемів була проста: купи токен раніше — сподівайся, що інший пізніше купить у тебе дорожче, і повтори. Це була спекуляція, побудована на «теорії більшого дурня», і вона роками працювала. Але цей двигун зламався. Ціни більше не зростають просто тому, що з'являються нові покупці. Інвестори починають оцінювати токени так само, як компанії: чи є у них користувачі, виручка або продукт, що працює.

«Роками багато токенів дорожчали просто через ринкові цикли, а не через реальний прогрес, і ця ера добігає кінця», — говорить Шуяо Конг, що створює нову блокчейн-платформу Megaeth.

Альткоїни знаходяться на краю ринку. Це суміш мемкоінов, експериментів у галузі децентралізованих фінансів (DeFi) та токенів управління, покликаних надати власникам право голосу у проектах. Більшість із них торгуються на низьколіквідних ринках із невеликою кількістю реальних покупців, їхня ціна залежить від хайпа в соціальних мережах, кредитного плеча дей-трейдерів та надії зловити наступний десятикратний стрибок. Ця модель процвітає, коли гроші приходять на ринок, і так само швидко руйнується, коли вони йдуть.

Читайте також: Стратегії на криптозиму: як заробляти, коли ринок падає

Нові майданчики для спекуляцій

Частково проблема зводиться до простого факту: багато нових способів спекуляцій здаються безпечнішими чи зрозумілішими. Фонди на акції в турборежимі та опціони стали звичайними інструментами. А на блокчейні з'явилося нове покоління продуктів, що відстежують реальні компанії — по суті, крипто-версії ф'ючерсів на акції, які дозволяють трейдерам цілодобово робити ставки на такі компанії, як Apple, Nvidia або Tesla. Ці продукти ще крихітні, але вони показують, куди зміщуються спекулятивні звички.

Щоденні обсяги торгів деривативами на дрібні та середні крипто-токени на Hyperliquid різко скоротилися після жовтневого обвалу. У той же час, активність на ринках прогнозів, таких як Polymarket, б'є рекорди. Самі майданчики також змінилися. Програми, які колись спрямовували гроші роздрібних інвесторів до альткоїнів, тепер пропонують інші способи робити ставки. Robinhood активно розвиває ставки на спорт.Gemini, криптобіржа братів Вінклвосс, готується запропонувати контракти на ринках прогнозів.

Платформа DeFi Hyperliquid дозволяє створювати власні контракти на все — від фондових індексів до акцій приватних компаній, що Coinbase розширює свою лінійку продуктів. Мільярди доларів пішли в біткоін-ETF — гроші, які більше не перетікають у дрібніші та ризиковані токени. У сукупності ці зрушення залишають для всесвіту альткоїнів набагато менше капіталу, ніж у минулих циклах.

Джек Мельник, який працює з цифровими активами та торгує на власні гроші, каже, що переключив велику частину своєї активності з альткоїнів на ці нові крипто-ставки на акції.

«Вперше, як людина, яка любить тримати капітал на блокчейні, я отримав можливість торгувати тими самими компаніями, які я аналізував за часів своєї роботи в TradFi, — каже він. — Ці продукти дають мені легкий доступ до плеча і до компаній, які генерують реальну виручку за розумних фундаментальних оцінок, ніж їхні крипто-аналоги».

Ринок завалений токенами

Ще однією проблемою цього циклу є надмірна пропозиція. Багато проектів цього року випустили великі партії нових токенів: вони повеніли ринок, утримуючи ціни на низькому рівні. Запуск мемкоіна Трампа лише підкреслив цей тренд — гроші перетекли до нього, виснаживши попит на десятки дрібніших мемтокенів.

Альткоїни не зникнуть. Інстинкт «знайти більшого дурня» завжди знаходить способи проявитись, але тієї надійної підтримки, яка була в минулих циклах, більше немає.

Є помітні винятки. Токени, такі як BNB та HYPE, тримаються на плаву, тому що використовують частину свого виторгу для викупу монет і скорочення пропозиції — механізм, схожий на викуп акцій. Декілька інших, включаючи Zcash, показали тимчасове вражаюче зростання завдяки хайпу. Але ці переможці помітні переважно тому, що їх так мало.

За даними Token Terminal, за останній місяць лише близько дюжини криптопроектів згенерували виторг понад $1 млн — з тисяч тих, хто ще торгується. Переважна більшість повільно дешевшає, не маючи під собою жодної реальної цінності.

«Масові роздрібні трейдери більше не бачать тієї вибухової прибутковості в альткоїнах, яку вони отримували в попередніх циклах, і натомість знаходять її в акціях, пов'язаних з ШІ, квантовими обчисленнями, ядерною енергетикою та іншими новими спекулятивними секторами», — каже Джошуко Лім. крипто-прайм-брокер FalconX.