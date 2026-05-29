29 травня 2026, 11:01

Через російські обстріли у шести областях України є нові знеструмлення

Російські війська не припиняють цілеспрямовані удари по цивільній енергетичній інфраструктурі України. Станом на ранок п'ятниці, 29 травня, через чергові ворожі атаки із застосуванням артилерії та безпілотників є нові знеструмлення споживачів у шести областях. Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».

Фото: pixabay

Зокрема, пошкодження мереж у таких областях:

  • Сумська;
  • Чернігівська;
  • Дніпропетровська;
  • Запорізька;
  • Одеська;
  • Херсонська.

Енергетики зазначають, що аварійно-відновлювальні бригади розпочинають ремонти всюди, де це дозволяє безпекова ситуація.

Понад 20 населених пунктів без світла

Окрім бойових дій, на стан енергосистеми вплинули складні погодні умови. Через сильні грози та пориви вітру станом на ранок повністю або частково без електропостачання залишалися близько 20 населених пунктів у трьох областях: Київській, Дніпропетровській та Сумській. Ліквідація наслідків негоди наразі триває.

Ситуація в енергосистемі

За даними моніторингу «Укренерго», загальний рівень споживання електроенергії станом на 9:30 п'ятниці залишається стабільним та відповідає показникам попереднього дня.

Попри відсутність екстреного дефіциту, диспетчери закликають українців до розумного споживання, щоб підтримати енергосистему.

«Активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій — з 11:00 до 15:00. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у вечірні години — з 18:00 до 22:00», — йдеться у повідомленні.

Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Володимир Нєтряпко (адміністратор Преміум Пакета)
29 травня 2026, 11:49
Треба дотискати і расія впаде!
