Світовий попит на золото знизився на 2%

Закупівлі з боку центробанків сповільнилися, але залишилися у помітному плюсі, пояснює WGC. Це разом із попитом на інвестиційне золото та стійким попитом на ювелірні прикраси створило сприятливий фон для цін на дорогоцінний метал.

При цьому, зазначає WGC, з урахуванням позабіржових угод, дані щодо яких не завжди доступні, загальний попит на золото у II кварталі міг зрости на 7% до 1255 тонн.

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