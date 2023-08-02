У другому кварталі 2023 року світовий попит на золото становив 921 тисячу тонн, підрахував World Gold Council (WGC). Це на 2% менше, ніж у квітні-червні 2022 року.
Світовий попит на золото знизився на 2%
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Купівля золота
Закупівлі з боку центробанків сповільнилися, але залишилися у помітному плюсі, пояснює WGC. Це разом із попитом на інвестиційне золото та стійким попитом на ювелірні прикраси створило сприятливий фон для цін на дорогоцінний метал.
При цьому, зазначає WGC, з урахуванням позабіржових угод, дані щодо яких не завжди доступні, загальний попит на золото у II кварталі міг зрости на 7% до 1255 тонн.
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Джерело: Мінфін
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