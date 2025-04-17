Ціни на іноземні монети із золота злетіли: як знаходити перспективні варіанти

Ралі на світовому ринку золота підігріло інтерес українців до інвестиційних золотих монет. Інвестори готові вкладати кошти в монети як вітчизняного, так й іноземного виробництва. На деяких цікавих варіантах зупинюся докладніше.

На тлі світових економічних та геополітичних катаклізмів золото продовжує бити рекорди. Ціна на жовтий метал впевнено закріпилася вище за психологічну позначку в $3 000 за унцію, поступово рухаючись, як передрікають аналітики, до нового рубежу в $3 500−3 700 за унцію до кінця 2025 року.

Прогнози цін на золото на 2025 та 2026 роки (у доларах за унцію)

Брокерська компанія/агентство Річні прогнози цін Цільові рівні цін Прогнозний рівень на кінець періоду - 2025 р. 2026 р. - Goldman Sachs $3295 - $3700 до кінця 2025 р. Commerzbank $3000 - - HSBC $3015 $2915 $2 750 до 2027 р. і $2 350 у довгостроковій перспективі Deutsche Bank $3139 $3700 $3 350 до кінця року ANZ * $3308 $3335 $3000 до кінця року Macquarie $2951 $2675 - UBS $3500 - $3000 до кінця 2025 р. BofA $3063 $3350 - JP Morgan $2863 $3019 $3000 до кінця 4 кв. 2025 г. Morgan Stanley $2763 $2450 - Citi Research $2900 $2800 $3500 до кінця 2025 р.

*прогнози на кінець періоду, за даними Thomson Reuters

На момент написання статті ціна золота ситуативно перевищила за $3 300 за унцію.

Графік цін на золото

Серед активних покупців золота нині помічені не лише центральні банки багатьох країн та інвестиційні фонди, а й приватні інвестори. Вони активно купують золото не лише у злитках, а й у монетах. Причому скуповуються як пам'ятні монети, які мають нумізматичну цінність, так і монети інвестиційні.

Деякі інвестиційні монети мають настільки довгу історію, що тепер вони набули ще й нумізматичної цінності. А це, зы свого боку, забезпечує їх власникам додатковий дохід та ліквідність їх вкладень. Ось декілька прикладів.

Британський соверен

Ця золота монета вже понад п'ять століть є засобом розрахунків у світі. Цікаво, що британський золотий соверен досі залишається офіційною платіжною монетою Британської корони. Свою назву вона отримала через зображення на аверсі портрета правлячого монарха («суверена»).

Номінальна вартість соверена — 1 фунт стерлінгів. В 1832 році був заснований золотий соверен із портретом Вільгельма IV (1830−1837) вагою чистого золота 7,98 гр. Цей стандарт щодо ваги монети зберігся донині. На аверсі соверена, як і раніше, знаходиться портрет монарха, а на реверсі — вершник, який вбиває міфічну істоту.

Випустив у тому ж дизайні монети соверен і правлячий нині монарх Великобританії Чарльз Третій (фото цієї монети нижче у статті).

Всі ці монети вже давно мають не лише інвестиційну вартість, але й нумізматичну за рахунок тривалого історичного періоду випуску соверенів. Ціни золотих соверенів сильно відрізняються, залежно від їхньої рідкості, тиражу і стану. Зазвичай, чим старшою є монета, тим вона дорожча.

Середня ціна на світовому ринку становить щонайменше від $800 до $1 200. Але є екземпляри, нумізматична вартість яких сягає $6 000 — 8 000 і вище.

Інвестори, які вклали в покупку навіть середніх за рідкістю та датами випуску соверенів 3−4 роки тому, можуть отримати за ними зараз щонайменше у 1,7−2 рази більше. Причому не лише за рахунок зростання вартості самого золота в цих монетах, а й за рахунок збільшення до них інтересу із боку молодого покоління нумізматів, а також поступового зростання нумізматичної цінності старіших екземплярів. Їх у хорошому колекційному стані залишилося не так вже й багато.

Монети Німеччини

Певну «конкуренцію» соверенам на нумізматичному та інвестиційному ринку в Україні становлять зараз 20-марочники різних років, викарбувані різними землями Німеччини до та після об'єднання її в імперію. У них 900 проба золота, вага 7,965 гр при вазі чистого золота 7,1685 гр. Тиражі цих монет були різними, але переважно монети мали певні обумовлені законодавством загальні стандарти карбування та дизайну. Тираж і «рідкість» землі, яка викарбувала ту чи іншу монету, суттєво впливають на її нумізматичну вартість.

Приклад такого дизайну — монета стандартного обігу Вільного ганзейського міста Гамбург, землі Німеччини.

Після остаточного об'єднання Німеччини в імперію та приєднання її до країн із «золотим стандартом», карбування подібних монет упорядкувалося. Але за рахунок різних тиражів окремих років вартість таких монет також суттєво відрізняється.

Наприклад, на аукціонах за згаданий вище 20-марочник Гамбурга просять близько 36 тис. грн, тобто близько $860 за поточним курсом. Хоча ще приблизно рік тому така монета в хорошому стані коштувала на 15−20% дешевше.

Ось ще приклади монет Німеччини, які становлять гідну конкуренцію соверенам на аукціонах та нумізматичних тусовках:

Монети Швейцарії

Хорошим варіантом вкладень у іноземні золоті монети може бути відома золота монета «Хельветія — HELVETIА» 6,45 грам, викарбувана у Швейцарії 1897—1935 і 1947—1949 роки:

Вона має номінал 20 швейцарських франків, викарбувана монетним двором Берна з чистого золота 900 проби. За рахунок своєї популярної естетики та «розкрученості» серед колекціонерів, ця монета також вважається однією з найліквідніших позицій на ринку.

На момент написання статті на аукціонах за неї просять близько 28 тис. грн, тобто близько $670 за поточним курсом. Восени 2024 року її у високій якості цілком реально було купити на 15−20% дешевше.

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На що звернути увагу, вкладаючись у золоті монети

В умовах підвищеної турбулентності ринків, інвестиції в нумізматику залишаються прибутковими, але лише за грамотного до них підходу. Ось декілька рекомендацій:

Придбання золотих монет — дороге вкладення. Тож перед придбанням обов'язково пройдіться спеціалізованими сайтами, подивіться «проходи» на аукціонах тих чи інших позицій, що сподобалися. Це частково застрахує початківця від помилок. «Знання предмета» — ключ до прибуткових інвестицій у цій галузі.

Якщо до якоїсь взятої до рук конкретної монети на нумізматичному ринку «не лежить душа» — не купуйте її. І хоча покупки мають бути обов'язково продуманими, «внутрішній голос», хоча й є емоційним чинником, але підводить рідко. Довіряйте йому.

Хайп навколо золота колись закінчиться, тому важливий інвестиційний потенціал конкретної монети, а не тільки метал, з якого вона викарбувана.

Особливу увагу приділіть стану монети, її справжності, року випуску, рідкості, історичним та нумізматичним перевагам вашого регіону проживання, оскільки це надалі вплине на ліквідність речі, що купується.

«Найрозкрученіші» зараз на нашому ринку (у тому числі і за рахунок спекулятивного хайпу) тематики: Британська імперія, монети Німеччини, царська росія, частина українських «важких» позицій, монети Латинського монетного союзу (Латинський валютний союз — монетний союз, заснований 23 грудня 1865 року з метою уніфікації декількох європейських монетних систем).

При цьому деякі позиції менш популярних серед світових колекціонерів напрямків (наприклад монети окремих країн Європи, Азії, частини Африки) часто недооцінені саме через «нерозкрученість». Саме вони за умови зростання регіональних нумізматичних ринків та підвищення рівня життя в таких регіонах набиратимуть популярності.

Тому подібні позиції за умови їхнього невеликого тиражу, відповідних сертифікатів, ідеальної безпеки та цікавої реальної історії про причину та пам'ятну дату випуску — гарний «набір» для зростання ціни надалі й варіант для перспективної інвестиції.