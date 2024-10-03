Три знамениті пам'ятні монети України: як і скільки на них можна заробити

На прохання читачів «Мінфін» продовжує серію статей про інвестиції в українську нумізматику. Сьогодні поговоримо про три пам'ятні та цікаві монети, які дозволили їх власникам чудово на них заробити. Причому іноді — навіть у два заходи, що говорить про те, що вкладення в нумізматиці — це теж періодично гра «в довгу».

Монета «Літак Ан-225 „Мрія“», номіналом 5 грн: випущена в обіг 30.04.2002 року, нейзильбер, тираж 30 тисяч. І номіналом 20 гривень: випущена в обіг цією ж датою, срібло 925 проби, чиста вага срібла 62,2 грами (2 унції), тираж 2 000 штук.

Сама монета виглядає дуже естетично і красиво, а у її срібної версії ще й досить рідкісна для нашої нумізматики вага в 2 унції срібла (зазвичай карбуються монети ½ унції 15,5 грама або 1 унція 31,1 грам чистого срібла). Крім того, події 2022 року перетворили її на мрію для будь-якого колекціонера, який себе поважає.

Напад рф на Україну та знищення літака «Мрія» на початку війни серйозно вплинули на популярність монети і, відповідно, на вартість. Навіть попри великий тираж, підвищений попит також має і монета в нейзильбері.

Авіаційна тематика завжди добре «вистрілювала» на нумізматичному ринку нашої країни та за кордоном. Це дозволило щасливим покупцям цієї монети заробити на ній 2−4 її первісної вартості, продаючи їх своїм менш щасливим колегам за захопленням відразу після виходу монети в обіг у 2002 році.

До 2016 року сформувався відносно стійкий цінник на монету приблизно 900 — 1 100 гривень. Здавалося б, далі зростати вона вже могла тільки за рахунок вікового чинника та зміни (і то, теоретично) вартості самого дорогоцінного металу (за 20-гривневою срібною монетою).

Але наступні 6 років цінники на неї знову злетіли в рази. При цьому монети мали й короткочасні просідання в момент повного нерозуміння ситуації на всіх ринках у перший рік війни, коли частина українських біженців, які виїжджали за кордон, одночасно намагалися продати свої колекції, у тому числі й ці монети. Також періодично з'являлися різної якості підробки та сурогати. Але ці просідання потім швидко закінчувалися відновленням цін та їх подальшим поступовим зростанням.

Так, завдяки сумній події в новітній історії України грамотніші та спритніші нумізмати заробили на цій монеті в нейзильбері з 2002 до 2024 року майже в 39 разів більше за її первісну «нацбанківську» вартість. Срібна монета з 2016 до 2024 року (за 8 років) подорожчала приблизно у 4,75 раза. А якщо порахувати з 2002 року (що, правда, не зовсім коректно через зростання вартості срібла та девальвацію гривні), то й набагато більше — приблизно в 60 разів.

Крім того, ця монета є дуже ліквідною, що завжди важливо за будь-якої подібної інвестиції.

Щоправда, варто врахувати, що якщо необхідно швидко закрити питання з її продажем, то доведеться все ж таки скинути 5−15% від ціни, що спочатку просять за неї на спеціалізованих аукціонах. Але навіть після всіх цих поступок «за швидкість» це все одно буде в рази більше від початкових вкладень у цю монету.

У результаті маємо на момент написання статті:

Монета «Літак Ан-225 Мрія» нейзильбер 5 грн

Монета «Літак Ан-225 Мрія» срібло 20 грн

Але варто ще врахувати і важливі нюанси спеціалізованих колекційних майданчиків: продавець завжди ставить максимальну ціну, але через функцію «зробити пропозицію» покупець завжди може трохи поторгуватися щодо кінцевої ціни потенційного придбання монети, яка сподобалася.

Монета «Міжнародний рік астрономії», номіналом 100 грн: випущена в обіг 15.06.2009, срібло 925 проби, чиста вага срібла 1 000 грам, тираж 700 штук.

Мало того, що це була одна з перших проб Нацбанку в частині випуску монет-«ваговиків», так ще й у нумізматичному світі довго ходили «байки», що розподілом цієї монети серед бажаючих придбати її займався особисто тодішній голова Нацбанку Володимир Стельмах. Це робило цю монету унікальною.

Наскільки правдивою була ця історія — достеменно невідомо. Але те, що купити її просто так у НБУ (тоді це відомство так само, як і теперішні банки-дилери нумізматичної продукції, продавало свої монети в регіональному управлінні в Києві та Київській області на Контрактовій площі у Києві) було нереально — це правда. Автор статті в ті роки бачив її «живцем» лише декілька разів, у тому числі й у Музеї грошей НБУ на Інститутській вулиці у Києві.

Знову ж таки, війна багато що змінила, і зараз іноді ця монета «спливає» на нумізматичних майданчиках України. Але й ціна її в колекційному стані, як для срібної української пам'ятної монети, вражає:

А ось приклад її ціни на одному з найвідоміших аукціонних майданчиків України на момент написання статті:

Якщо відкинути ексклюзивність цієї монети у зв'язку з труднощами її первісного придбання та залишити лише економіку та меркантильний інтерес, то власники цієї монети, порівнюючи з її первісною «нацбанківською» ціною, можуть отримати за неї у гривневому еквіваленті щонайменше у 9−11 разів більше, ніж вона коштувала відразу після випуску.

Крім того, ця монета, на мою думку, була досить вдалим експериментом щодо випусків Нацбанку нестандартних за вагою монет. Вона виглядає дуже красиво і гармонійно, що дозволяє їй сміливо конкурувати з подібними монетами-«ваговиками», викарбуваними провідними світовими монетними дворами.

Монета «Воєнна розвідка України», номіналом 5 гривень: випущена в обіг 5.09.2023 року, нейзильбер, тираж до 75 тисяч.

В одній із минулих статей щодо української нумізматики я вже розповідав про неї. Ця монета належить до простішого та доступнішого варіанту інвестиції, як з погляду її придбання, так і ціни. Нацбанк і зараз періодично продає її через свій нумізматичний інтернет-магазин.

Монета вийшла «в потрібний час» та «правильним тиражем», що забезпечило підвищений інтерес до неї не лише колекціонерів, а й усього українського суспільства. Щоразу практично весь обсяг пропозиції цієї монети на сайті інтернет-магазину Нацбанку розкуповується за лічені хвилини.

А тепер подивимося, у скільки вона оцінюється колекціонерами на спеціалізованих сайтах, і що відбувалося з її ціною, особливо на піку інтересу.

За її початкової «нацбанківської» вартості 98 гривень у 2023 році наприкінці жовтня того ж року її продавали за ціною до 1 569 грн, тобто майже в 16 разів дорожче.

Ціна на цю монету зберігається на високому рівні — в межах від 500 до 750 гривень, залежно від кількості монет, що купуються, та їх стану. Тобто в 5−7,5 раза дорожче за її початкову вартість.

Тобто це суперліквідна та дуже популярна серед українських колекціонерів та простих громадян інвестиція.

Підіб'ємо деякі підсумки для потенційних інвесторів у пам'ятні монети України і просто бажаючих мати у себе в колекції «родзинки»:

З огляду на досить специфічний нумізматичний ринок пам'ятних монет України, бажано купувати лише ліквідні позиції, які вже мало залежать від вартості металу, з якого вони виготовлені. А мають насамперед до себе нумізматичний та суспільний інтерес. Це гарантія того, що з роками ціна навіть міні-колекції зростатиме.

Бажано робити покупки лише у перевірених продавців із високим рейтингом на відомих аукціонних майданчиках. Інакше (особливо у початківців), є ризик нарватися на різні варіанти «липи» та сурогатів за найзатребуванішими та дорогими позиціями. Є ризик, що стан купленої монети істотно відрізнятиметься в гірший бік від фото на аукціоні.

Саме рейтинг продавця на аукціоні та відгуки щодо нього від інших покупців дають впевненість у тому, що вас не обдурять. За можливості купувати цікаві монети можна й в НБУ у його інтернет-магазині. У цьому випадку можна стати власником монети, що зацікавила вас, за мінімальною ціною.

Щоправда, найчастіше цікаві монети розкуповують в інтернет-магазині моментально. Я сам часто намагався купити ті чи інші позиції в інтернет-магазині Нацбанку і дуже часто це не виходило. Це говорить про те, що НБУ тут є над чим ще працювати щодо забезпечення бажаючих нумізматичною продукцією.

Підійдуть також пропозиції в касах банків-дилерів. Але в цьому випадку банкіри вже заклали до вартості монет, що продаються, свою певну націнку. І тоді обов'язково варто порівняти їхню ціну з цінами на спеціалізованих нумізматичних інтернет-аукціонах, щоб вибрати, де дешевше.

Обов'язково необхідно звертати увагу на тираж монети та її стан. Подряпини, плями, потертості на монеті або її виймання з капсули є неприпустимими. Це відразу ж знижує її вартість у рази. Важливе значення має тираж монети, хоча, у разі підвищеного суспільного інтересу, він не завжди має ключове значення при ціноутворенні, як, наприклад, сталося з монетою «Воєнна розвідка України» з тиражем до 75 тисяч штук.

Для українських пам'ятних монет із дорогоцінних металів обов'язково брати монету із сертифікатом НБУ, з ідеального виду капсулою та нацбанківською коробочкою для зберігання. Відсутність сертифікату за монетами з дорогоцінних металів, побита або тріснута капсула та інші вади повинні насторожити так само, як і відсутність полірованого дзеркального відображення на монетах, що купуються. Оскільки всі перелічені нюанси цієї монети надалі суттєво знижуватимуть її нумізматичну вартість.

Вкладення в нумізматику можуть бути двох типів — купівля монети та її швидкий продаж «на хайпі», як у прикладі з монетою «Воєнна розвідка України» (пік був у жовтні-листопаді 2023 року, коли ціна на неї підскочила в 15 разів). Або довгострокове вкладення, як описано у статті з монетами «Літак Ан-225 Мрія» (в обох металах), так і у випадку з більш «ваговою» та найдорожчою позицією «Міжнародний рік астрономії».

Але завжди варто під час приймання рішення щодо придбання тієї чи іншої пам'ятної монети планувати такі вкладення з горизонтом інвестування щонайменше в 3−5 років. Випадок із монетою «Літак Ан-225 Мрія» (в обох металах) із повторним стрибком цін на цю позицію є яскравим тому підтвердження.