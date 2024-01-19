Як МВФ налякав інвесторів у Давосі і хто вкотре всіх врятував

Тиждень був непростим, а оптимістичний настрій початку року почав згасати. Всьому виною високі ставки, які ФРС ніяк не наважиться знижувати. Однак, розповідає засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан, технологічний сектор вкотре всіх врятував.

Високі ставки надовго?

У вівторок Chris Waller, один із керівників ФРС, заявив, що, на його думку, «ФРС зможе знизити відсоткові ставки цього року, якщо інфляція не повернеться чи не залишатиметься високою», як зараз. Однак, попередив, що терміни та темпи зниження ставок залежатимуть від даних про стан економіки, що надходитимуть в майбутньому.

Дані не забарилися: уже в середу стало відомо, що роздрібні продажі в США в грудні перевищили прогнози, а отже, американський споживач почуває себе добре і готовий витрачати, підтримуючи економіку та стимулюючи зростання цін. А чом би й ні, якщо безробіття на рекордно низькому рівні, роботу знайти — не проблема, віра в завтрашній день зберігається і можна не рахувати кожен цент?

Погано тільки, що за таких обставин інфляція навряд чи незабаром повернеться до омріяних 2%, отже, доктрина «Higher for Longer» набирає сили, подобається це ринку чи ні. Але схоже, що оптимістично налаштовані щодо зниження ставки інвестори потихеньку починають тверезіти — ймовірність зниження ставки вже в березні, розрахована, з огляду на стан ринку ф’ючерсів, на фоні останніх новин за тиждень знизилася з 79% до 54%. Як монетку підкинути.

В інших розвинутих країнах не краще. Голова ЄЦБ Крістін Лагард, виступаючи в Давосі, заявила, що ніхто не збирається знижувати ставки найближчим часом, ситуація не та.

Головний економіст МВФ Гіта Гопінат, там же, у Швейцарії, взагалі закликала голів центробанків не квапитися зі зниженням ставки, бо «роботу ще не доведено до кінця». На її думку, зменшення вартості грошей взагалі не варто починати раніше, ніж у другому півріччі, з чим важко не погодитися, адже розігріті ринки праці і в США, і в ЕС утримують роздрібні ціни на високому рівні, особливо в сегменті послуг.

Очевидно, що ринкам подібні заяви впливових фінансових керівників не сподобалися — індекси зачервоніли, а дохідність боргу поповзла вгору. Все ще багато інвесторів продовжує ставити на зменшення вартості грошей, забуваючи при цьому, що історично передчасне «святкування перемоги» центральними банками дуже часто закінчувалося відновленням інфляції та необхідністю повернення до ще жорсткішої монетарної політики. Так що, знову ж таки: «Higher for Longer»!

Секрет підтримки Тайваню

І коли вже здавалося, що тиждень закінчиться для ринків втратами, на допомогу прийшов штучний інтелект. Не знаю, чи змінить він долю людства, і як, але протягом останнього року для ринків АІ став справжньою «чарівною паличкою», яка може легко оживити і змусити зростати та «зеленіти» будь-яку компанію.

Цього разу «паличка» опинилася в руках Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), яка прогнозує зростання виручки цього року на 20%, і все завдяки АІ.

Від таких новин весь ринок, а особливо виробники мікросхем та BigTech, отримали неабиякий заряд оптимізму: за даними Bloomberg, тільки в сегменті напівпровідників капіталізація компаній за день зросла на $160 мільярдів, основні індекси закінчили четвер значним плюсом, а ф’ючерси впевнено зеленіли перед відкриттям торгів у п’ятницю, коли я писав ці рядки. Як бачите, магія АІ продовжує діяти…

І трохи не по темі: тепер, після новин про TSMC, ви розумієте, чому так всі піклуються про долю Тайваню?! Якби мова йшла б про безкрайні рисові поля та зернові коридори, ставлення до країни, думаю, було б трохи іншим.

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Звісно, занепокоєність, стурбованість та переживання про цінності нікуди б не поділися, але ми ж знаємо, що для миру та спокою цього мало: потрібна процвітаюча високотехнологічна економіка, демократія та перспективи. А одним зерном сучасного капіталіста заманити важко.