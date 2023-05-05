Як Джеймі Даймон з JPMorgan Chase та інші перетворюють кризу на вигоду

Подій цього одного тижня вистачило б на те, щоб тримати інвесторів в тонусі бодай місяць — квартальні результати компаній, включно з Apple, засідання ФРС та ЄЦБ, Звіт про стан ринку праці, банкрутство американських банків. Як це відбилося на ринках та хто зміг заробити, розповів фінансист, засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

Центробанки не збавляють обертів

Засідання ФРС, напевно, мало найбільшу вагу. Монетарна політика, яку проводить центральний банк США, має вплив на всі, без виключення, процеси, що відбуваються на фінансових ринках у всьому світі. В поточній ситуації, коли відсоткова ставка, яку встановлює ФРС, повернулася до рівня вересня 2007 року, після багаторічної епохи безкоштовних грошей, кожне слово та дія головного банку світу може стати вирішальним для подальшої долі ринків.

В цілому, все сталося, як і передбачали: ставку підвищили на 25 б.п. до 5.25%, а фразу про те, що «може виникнути необхідність зробити монетарну політику більш жорсткою» з підсумкового прес-релізу прибрали, чим трохи заспокоїли ринки. Але трохи згодом на прес-конференції Голова ФРС Пауелл сказав, що, на думку членів FOMC, «інфляція не знизиться так швидко, як того б хотілося. Для цього потрібен час, і якщо це бачення правильне, то буде неправильно знижувати ставку, і ми не будемо її знижувати».

Чесно кажучи, це трохи зіпсувало настрій багатьом інвесторам, які вже досить давно очікують, що ФРС «розвернеться» і, змінивши гнів на милість, почне знижувати вартість грошей. Але ось тільки ФРС продовжує гнути свою лінію, і, як з’ясувалося в кінці тижня, правильно робить. Власне, нічого дивного — історія підказує, що гнути будуть до тих пір, поки щось не «зламається»…

Європейський центральний банк вирішив не відставати від ФРС і підвищив ставку до 3,75%, що є найвищим рівнем з 2008 року. Це було вже сьоме підряд підвищення ставки і, більше того, президент Лагард заявила на прес-конференції, що у ЄЦБ немає підстав для того, щоб призупиняти цикл підвищення ставок найближчим часом. Воно й зрозуміло: рівень інфляції в Єврозоні зріс до 7% у квітні, при цьому базова інфляція залишилася близькою до рекордно високого рівня березня, на рівні 5,6%. В такій ситуації не до ліберальних кроків.

Американські банки продовжують «ламатися»

На початку тижня, після того, як JP Morgan уклав дуже вигідну для себе угоду з придбання збанкрутілого банку First Republic Bank, його керівник Джеймі Даймон сказав, що криза в банківському секторі подолана.

Звісно, якби все так справді й було, то для Даймона це був би просто чудовий сценарій: спочатку отримав величезну вигоду від банківської кризи, купивши банк на фантастично гарних умовах, а тепер хоче жити, як раніше. Але поки не схоже, що саме так все і трапиться — проблеми в банківській галузі нікуди не зникли і багато трейдерів, хто грає на пониження, намагаються на цьому заробити.

Протягом тижня акції двох банків, Western Alliance Bancorp та PacWest Bancorp, втратили, відповідно, більше 50% та 60% вартості і поповзли чутки про їх продаж, які самі банки поки що заперечують.

Але дочекаємося вихідних, адже усі попередні банкрутства, з початку березня, коли розпочалася криза, відбувалися саме на вихідні. Ну, а поки що, щоб якось зупинити ажіотаж навколо банків, регулятори розглядають можливість заборонити трейдерам робити ставки проти банків (грати на пониження). Може й правильно, але якось не відповідає принципам вільного ринку.

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Вартість техгігантів не відповідає реальності

Apple, принаймні, не засмутив: результати першого кварталу перевищили прогнози, Iphone продаються, дивіденди та програму зворотного викупу акцій збільшено. Начебто все добре, але є невеличка ложку дьогтю: виручка, у порівнянні до результатів першого кварталу минулого року знизилася, і це вже другий квартал поспіль, коли в річному вимірі виручка зменшується.

Якщо зробити поправку на інфляцію, то причин для веселощів і радості буде ще менше. Виходить, що з огляду на фундаментальні показники, Apple навряд чи можна вважати Growth company (компанією, що швидко зростає), але оцінена вона так, начебто росте, як на дріжджах.

До речі, ситуація з технологічними гігантами, Alphabet, Meta, Microsoft та іншими, на яких тримається ринок, не краще, і усвідомлення того факту, що вартість компаній не відповідає їх реальному стану, може дорого коштувати інвесторам.

Останньою інтригою цього тижня був Звіт про стан ринку праці у квітні, який здивував, шокував і напевно виправдав «завзятість» ФРС, продемонструвавши, що ринок праці США залишається в розігрітому стані: минулого місяця було додано 253 тис. нових робочих місць, а безробіття впало до найнижчого рівня з 1969 року.

Очікувалося, що кількість нових робочих місць складе 185 тис., а рівень безробіття сягне 3,6%. І що зовсім неприємно — оплата праці продовжує зростати. За місяць середня погодинна оплата виросла на 0,5%, очікувалося 0,3%, а за рік на 4,4%, очікувалося 4,2%. Так що, боротьба з інфляцією триватиме і надалі.

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Отже, тиждень, повний драматичних подій пройшов, а драми, станом на ранок п’ятниці, так і не трапилося — індекси тримаються. Але це точно не привід, щоб розслаблено чекати нових злетів найближчим часом. Врешті решт, ви не Джеймі Даймон з JPMorgan Chase, щоб перетворювати кризові явища на суцільну вигоду для себе. Хоча, хто знає?