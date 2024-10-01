Аналітики знову заговорили про можливість рецесії в США. На це вказують й окремі економічні дані. Щоб не втратити гроші через коливання ринку і не піддаватися спекулятивним хвилям купівлі-продажу, потрібно запастися активами-притулками. Які інструменти є найстійкішими до рецесії та на що варто звернути увагу інвестору, розповів інвестиційний експерт Олександр Тугушев.
Америку може накрити рецесія: 3 варіанти вкладень через ETF, які допоможуть її пережити
Три вершники кризи
Зниження відсоткової ставки ФРС, інвертована крива прибутковості (коли короткострокові облігації приносять більший прибуток, ніж довгострокові) та безробіття в США взаємопов'язані. Разом, вони впливають на фондовий ринок та інші фінансові установи. Окремо, ці чинники вказують на рецесію:
1. Відсоткові ставки
ФРС знизила відсоткову ставку на 0,5% у вересні. Історично різке зниження ставок (Federal Funds Rate) завжди супроводжувалося рецесією (сірі зони) і падінням вартості акцій (S&P 500). Це відбувається через те, що зниження ставок — не просто інструмент для стимулювання економіки, а інструмент для її порятунку. За останні 25 років кожна криза супроводжувалась падінням ставок, і тепер ми знову повернулися до цього циклу.
Ставка за федеральними фондами проти S&P 500 у США
Джерело: MacroMicro
2. Інвертована крива дохідностей
Інвертована крива дохідностей — це різниця між дохідностями 10-річних і 2-річних казначейських облігацій США. Коли спред між цими двома показниками стає негативним, то крива інвертована, що є сигналом про рецесію. Але насправді, якщо поглянути на графік, важлива не сама інверсія, а повернення прибутковості у вихідне положення. Саме в ці моменти наставала рецесія.
10-річні казначейські зобов'язання з постійним терміном погашення мінус 2-річні казначейські зобов'язання з постійним терміном погашення.
Джерело: FRED
3. Правило Сам
Правило Сам (The Sahm Rule) — це індикатор, заснований на рівні безробіття. Попри просту методологію розрахунку, він є найточнішим показником для прогнозування рецесії. Якщо індикатор виходить за значення понад 0,5%, то економіка перебуває в рецесії.
Індикатор рецесії за правилом Сам
Джерело: FRED
ETF на короткострокові облігації
У період, коли ознаки рецесії стають очевидними, варто убезпечити власний портфель шляхом хеджування. Один із цих інструментів — це біржові інвестиційні фонди (ETF), які допомагають диверсифікувати портфель і зменшити вплив можливого падіння ринку.
ETF на короткострокові облігації є еквівалентом грошових коштів, які дають змогу отримати дохід понад рівень інфляції. Інакше кажучи, при роботі з ETF ви не втрачаєте прибуток.
iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) — це фонд, який інвестує в надкороткострокові казначейські облігації США з терміном погашення до 12 місяців. Фонд відстежує індекс, що представляє цей ринок (ICE US Treasury Short Bond). Дивідендна дохідність — 5,15% річних, а коефіцієнт витрат — 0,15%.
Річна прибутковість SHV
Альтернативні варіанти ETF на короткострокові облігації США:
- SPDR Bloomberg 1−3 Month T-Bill ETF (BIL)
- PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT)
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST)
Золото
Коли відсоткова ставка знижується, кредити стають доступнішими, а грошова маса збільшується. Це стимулює зростання інфляції, що знижує купівельну спроможність долара і робить золото «дорожчим».
Ймовірно, на цьому можна й заробити, але найголовніше — можливість зберегти капітал у період кризи.
Поведінка золота після першого зниження ставки в циклі
Джерело: In Gold We Trust
SPDR Gold Shares (GLD) — перший ETF, який безпосередньо вкладає у фізичне золото. Його структура повністю спрощує процес купівлі, зберігання і страхування цінного металу для інвесторів. Вартість фонду безпосередньо прив'язана до спотової ціни золота через індекс LBMA PM Gold Price. Але також варто враховувати, що коефіцієнт витрат — 0,4%.
Альтернативні варіанти ETF на золото:
- iShares Gold Trust (IAU)
- Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL)
- GraniteShares Gold Trust (BAR)
Захисні сектори
Як і будь-який інший, захеджований портфель повинен мати акції. Найстабільнішими та найбезпечнішими проявляють себе еквіваленти акцій на захисні сектори. Захисними секторами, зі свого боку, є ті, які найменш схильні до зниження в ціні під час рецесії.
За даними бізнес-циклів, які представила інвестиційна компанія Fidelity, найпривабливішими секторами в період рецесії є:
- Товари першої необхідності (Consumer Staples);
- Охорона здоров'я (Health Care);
- Телекомунікації (Telecommunications);
- Комунальні послуги (Utilities).
Які сектори найвигідніші для інвестора в різні періоди економіки
Ключовою рисою цих секторів є висока стійкість до економічних спадів. На відміну від циклічніших галузей, попит на продукцію і послуги цих секторів залишається відносно стабільним навіть під час рецесій. Люди, як і раніше, потребуватимуть основних споживчих товарів, медичного обслуговування, телефонного зв'язку та комунальних послуг, незалежно від стану економіки.
ETF, які варто розглядати за цими секторами
Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Фонд інвестує в акції компаній сектору споживчих товарів першої необхідності (продукти харчування, напої, побутова хімія та ліки). Він відстежує індекс, який включає компанії всіх розмірів (all-cap), і розподіляє активи за ринковою капіталізацією.
Альтернативні варіанти ETF на товари першої необхідності:
- iShares U.S. Consumer Staples ETF (IYK)
- Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP)
Vanguard Health Care ETF (VHT). Він займається інвестуванням в американський сектор охорони здоров'я, включно з фармацевтикою, біотехнологіями, медичним обладнанням та послугами, пропонуючи диверсифіковані інвестиції в сектор із високим потенціалом зростання, особливо на тлі старіння населення і розвитку медичних технологій.
Альтернативні варіанти ETF на охорону здоров'я:
- iShares U.S. Healthcare ETF (IYH)
- Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV)
Vanguard Telecommunication Services ETF (VOX). Інвестує в американський сектор зв'язку, включно з традиційними телекомунікаційними компаніями (Verizon), а також з компаніями у сфері медіа та інтернет-послуг (Alphabet і Meta). Фонд охоплює компанії різної капіталізації, але зосереджений на великих гравцях.
Альтернативні варіанти ETF на телекомунікації:
- iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ)
- Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC)
Vanguard Utilities ETF (VPU). Фонд інвестує в комунальний сектор США, включно з електро-, газо- і водопостачанням, а також електроенергією. Це фонд зі стабільними активами комунальних компаній, які демонструють стійкість навіть в умовах ринкової волатильності.
Альтернативні варіанти ETF на комунальні послуги:
- iShares U.S. Utilities ETF (IDU)
- Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU)
Середньостатистичні втрати всіх секторів із 1960 року до 2024. Ці сектори вийшли з рецесії та зазнали найменших збитків:
Джерело: VisualCapitalist
Читайте також: Як заробити на зниженні ставки ФРС: пояснюємо, які активи можуть випередити ринок
Впевненість у завтрашньому дні
Можна інвестувати свої кошти в 10 найвідоміших компаній, але в цьому випадку варто розуміти те, що під час економічного спаду ви, можливо, зазнаєте збитків. Саме тому потрібно ставитися до свого портфеля в період рецесій з усією обережністю і бути готовим переспрямувати свій капітал у ті інструменти, які матимуть найбільший попит у момент паніки.
Золото, короткострокові облігації, захисні сектори — все це ті інструменти, які допоможуть вам пройти крізь рецесію з найменшими втратами, а ви збережете кошти та будете спокійні щодо завтра та майбутнього.
Коментарі - 1