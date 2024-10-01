Америку може накрити рецесія: 3 варіанти вкладень через ETF, які допоможуть її пережити

Аналітики знову заговорили про можливість рецесії в США. На це вказують й окремі економічні дані. Щоб не втратити гроші через коливання ринку і не піддаватися спекулятивним хвилям купівлі-продажу, потрібно запастися активами-притулками. Які інструменти є найстійкішими до рецесії та на що варто звернути увагу інвестору, розповів інвестиційний експерт Олександр Тугушев.

Три вершники кризи

Зниження відсоткової ставки ФРС, інвертована крива прибутковості (коли короткострокові облігації приносять більший прибуток, ніж довгострокові) та безробіття в США взаємопов'язані. Разом, вони впливають на фондовий ринок та інші фінансові установи. Окремо, ці чинники вказують на рецесію:

1. Відсоткові ставки

ФРС знизила відсоткову ставку на 0,5% у вересні. Історично різке зниження ставок (Federal Funds Rate) завжди супроводжувалося рецесією (сірі зони) і падінням вартості акцій (S&P 500). Це відбувається через те, що зниження ставок — не просто інструмент для стимулювання економіки, а інструмент для її порятунку. За останні 25 років кожна криза супроводжувалась падінням ставок, і тепер ми знову повернулися до цього циклу.

Ставка за федеральними фондами проти S&P 500 у США

Джерело: MacroMicro

2. Інвертована крива дохідностей

Інвертована крива дохідностей — це різниця між дохідностями 10-річних і 2-річних казначейських облігацій США. Коли спред між цими двома показниками стає негативним, то крива інвертована, що є сигналом про рецесію. Але насправді, якщо поглянути на графік, важлива не сама інверсія, а повернення прибутковості у вихідне положення. Саме в ці моменти наставала рецесія.

10-річні казначейські зобов'язання з постійним терміном погашення мінус 2-річні казначейські зобов'язання з постійним терміном погашення.

Джерело: FRED

3. Правило Сам

Правило Сам (The Sahm Rule) — це індикатор, заснований на рівні безробіття. Попри просту методологію розрахунку, він є найточнішим показником для прогнозування рецесії. Якщо індикатор виходить за значення понад 0,5%, то економіка перебуває в рецесії.

Індикатор рецесії за правилом Сам

Джерело: FRED

ETF на короткострокові облігації

У період, коли ознаки рецесії стають очевидними, варто убезпечити власний портфель шляхом хеджування. Один із цих інструментів — це біржові інвестиційні фонди (ETF), які допомагають диверсифікувати портфель і зменшити вплив можливого падіння ринку.

ETF на короткострокові облігації є еквівалентом грошових коштів, які дають змогу отримати дохід понад рівень інфляції. Інакше кажучи, при роботі з ETF ви не втрачаєте прибуток.

iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) — це фонд, який інвестує в надкороткострокові казначейські облігації США з терміном погашення до 12 місяців. Фонд відстежує індекс, що представляє цей ринок (ICE US Treasury Short Bond). Дивідендна дохідність — 5,15% річних, а коефіцієнт витрат — 0,15%.

Річна прибутковість SHV

Альтернативні варіанти ETF на короткострокові облігації США:

SPDR Bloomberg 1−3 Month T-Bill ETF (BIL)

PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT)

JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST)

Золото

Коли відсоткова ставка знижується, кредити стають доступнішими, а грошова маса збільшується. Це стимулює зростання інфляції, що знижує купівельну спроможність долара і робить золото «дорожчим».

Ймовірно, на цьому можна й заробити, але найголовніше — можливість зберегти капітал у період кризи.

Поведінка золота після першого зниження ставки в циклі

Джерело: In Gold We Trust

SPDR Gold Shares (GLD) — перший ETF, який безпосередньо вкладає у фізичне золото. Його структура повністю спрощує процес купівлі, зберігання і страхування цінного металу для інвесторів. Вартість фонду безпосередньо прив'язана до спотової ціни золота через індекс LBMA PM Gold Price. Але також варто враховувати, що коефіцієнт витрат — 0,4%.

Альтернативні варіанти ETF на золото:

iShares Gold Trust (IAU)

Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL)

GraniteShares Gold Trust (BAR)

Захисні сектори

Як і будь-який інший, захеджований портфель повинен мати акції. Найстабільнішими та найбезпечнішими проявляють себе еквіваленти акцій на захисні сектори. Захисними секторами, зі свого боку, є ті, які найменш схильні до зниження в ціні під час рецесії.

За даними бізнес-циклів, які представила інвестиційна компанія Fidelity, найпривабливішими секторами в період рецесії є:

Товари першої необхідності (Consumer Staples);

Охорона здоров'я (Health Care);

Телекомунікації (Telecommunications);

Комунальні послуги (Utilities).

Які сектори найвигідніші для інвестора в різні періоди економіки

Ключовою рисою цих секторів є висока стійкість до економічних спадів. На відміну від циклічніших галузей, попит на продукцію і послуги цих секторів залишається відносно стабільним навіть під час рецесій. Люди, як і раніше, потребуватимуть основних споживчих товарів, медичного обслуговування, телефонного зв'язку та комунальних послуг, незалежно від стану економіки.

ETF, які варто розглядати за цими секторами

Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Фонд інвестує в акції компаній сектору споживчих товарів першої необхідності (продукти харчування, напої, побутова хімія та ліки). Він відстежує індекс, який включає компанії всіх розмірів (all-cap), і розподіляє активи за ринковою капіталізацією.

Альтернативні варіанти ETF на товари першої необхідності:

iShares U.S. Consumer Staples ETF (IYK)

Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP)

Vanguard Health Care ETF (VHT). Він займається інвестуванням в американський сектор охорони здоров'я, включно з фармацевтикою, біотехнологіями, медичним обладнанням та послугами, пропонуючи диверсифіковані інвестиції в сектор із високим потенціалом зростання, особливо на тлі старіння населення і розвитку медичних технологій.

Альтернативні варіанти ETF на охорону здоров'я:

iShares U.S. Healthcare ETF (IYH)

Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV)

Vanguard Telecommunication Services ETF (VOX). Інвестує в американський сектор зв'язку, включно з традиційними телекомунікаційними компаніями (Verizon), а також з компаніями у сфері медіа та інтернет-послуг (Alphabet і Meta). Фонд охоплює компанії різної капіталізації, але зосереджений на великих гравцях.

Альтернативні варіанти ETF на телекомунікації:

iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ)

Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC)

Vanguard Utilities ETF (VPU). Фонд інвестує в комунальний сектор США, включно з електро-, газо- і водопостачанням, а також електроенергією. Це фонд зі стабільними активами комунальних компаній, які демонструють стійкість навіть в умовах ринкової волатильності.

Альтернативні варіанти ETF на комунальні послуги:

iShares U.S. Utilities ETF (IDU)

Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU)

Середньостатистичні втрати всіх секторів із 1960 року до 2024. Ці сектори вийшли з рецесії та зазнали найменших збитків:

Джерело: VisualCapitalist

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Впевненість у завтрашньому дні

Можна інвестувати свої кошти в 10 найвідоміших компаній, але в цьому випадку варто розуміти те, що під час економічного спаду ви, можливо, зазнаєте збитків. Саме тому потрібно ставитися до свого портфеля в період рецесій з усією обережністю і бути готовим переспрямувати свій капітал у ті інструменти, які матимуть найбільший попит у момент паніки.

Золото, короткострокові облігації, захисні сектори — все це ті інструменти, які допоможуть вам пройти крізь рецесію з найменшими втратами, а ви збережете кошти та будете спокійні щодо завтра та майбутнього.