Американська економіка охолоджується: як «Мінфін» змінив портфель акцій

Минулої п’ятниці індекс S&P 500 зріс на 1,3 %, що стало найбільшим денним приростом із лютого. Охолодження ринку праці в США призвело до падіння дохідності облігацій, інвестори знову очікують на зниження ставки ФРС цього року. Попереду м’яка посадка. На неї розраховує «Мінфін» та продовжує наповнювати свій портфель акцій.

Стан ринку, економіки США та очікування

Остання публікація даних про зайнятість додала аргументів тим, хто вірить в економіку, яка поступово сповільнюється, і дозволила ФРС, яка залежить від цих показників, розпочати пом’якшувати політику вже цього року. Естафету передано бикам, ринки агресивно зростають, оскільки вхідні дані вказують на коротший шлях від жорсткої до м’якої грошово-кредитної політики.

Індекс S&P 500 підвищився на 1,3% у п’ятницю, отримавши підтримку від різкого зростання прибутків Apple Inc. Технологічний індекс Nasdaq 100 підвищився на 2%. Індикатор страху Волл-стріт — VIX — опустився до мінімуму за останній місяць.

Прибутковість дворічних казначейських облігацій, які чутливіші до кроків ФРС, впала на сім базисних пунктів — до 4,81%. Зараз своп-трейдери прогнозують пом’якшення політики приблизно на 50 базисних пунктів цього року, що дорівнюватиме двом зниженням ставок. Долар у цей час пережив найгірший тиждень з березня.

Низка слабших, ніж очікувалося, даних від робочих місць до сфери послуг і виробництва призвела до того, що індекс економічного сюрпризу Citigroup для США впав до найнижчого рівня з лютого 2023 року. Даний показник вимірює різницю між фактичними публікаціями та очікуваннями аналітиків.

Кількість робочих місць у несільськогосподарському секторі зросла на 175 тис. у квітні, що є найменшим показником за шість місяців. Рівень безробіття зріс до 3,9%, а зростання заробітної плати сповільнилося.

Замість того, щоб хвилюватися про суттєвіше уповільнення, яке може вплинути на корпоративну Америку, інвестори зосередилися на перспективах того, що останні дані допоможуть трохи послабити тиск навколо наративу «вище та довше».

Після рішення ФРС у середу голова Джером Пауелл зазначив, що навряд чи наступним кроком буде підвищення ставок.

М’якший, ніж очікувалося, звіт щодо ринку праці вказує на відсутність каталізатора в економіці, який може підтримувати стабільно високу інфляцію. А це збільшує шанси на зниження ставок цього року.

Загалом ознаки охолодження економіки можуть змусити ФРС знизити відсоткові ставки з часом, але дані про інфляцію будуть життєво важливими.

Технічна картина

Квітень був надміру негативним для фондового ринку на тлі вищої, ніж очікувалося, інфляції. Ключовий індекс S&P 500 впав на 4,2% та сформував на місячному графіку ведмеже поглинання. Поява настільки потужного ведмежого паттерну пророкує нам подальше падіння. Воно може розпочатися 15 травня після публікації квітневих інфляційних показників.

Динаміка S&P 500

Джерело: Standard & Poor's

Хоча прогнози щодо інфляції наразі невиразні, ми очікуємо падіння S&P 500 до позначки в 4800. Глибше зниження навряд чи можливе, оскільки ймовірність м’якої посадки поволі зростає.

Прогноз S&P 500

Джерело: Мінфін

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Робота з портфелем акцій

Результати діяльності компаній в першому кварталі 2024 року порадували інвесторів. Більшість тих, хто вже відзвітувався, перевершили очікування за прибутками та дають позитивні прогнози на наступні 9 місяців. Додавши до цієї інформації високу ймовірність зниження ключової відсоткової ставки ФРС, отримуємо каталізатор подальшого зростання фондового ринку, не виключаючи можливість технічної корекції.

На цій інформації збільшуємо інвестиції та ребалансуємо те, що вже є в портфелі.

В попередній публікації ми вказували, що основна частина наших активів (біля 60%) зараз сконцентрована в золоті (золотодобувні компанії, ETF) та нафті (компанії нафтогазової галузі). Тож, роботу з портфелем акцій розпочали саме з них.

Нафта

За останні 4 тижні нафта подешевшала приблизно на 8%. Слідом за нафтою дешевшали акції компаній нафтогазової галузі, включаючи й ті акції, які є в нашому портфелі (APA, OXY, BTE). Проте з трьох паперів, що ми купили, нереалізований збиток спостерігається тільки за APA в розмірі 11%. Будь-яких додаткових дій щодо цього активу не вживали і, спираючись на прогнози цін на нафту, очікуємо зростання вартості акцій корпорації APA щонайменше до $50.

Нагадаємо, що, за нашими прогнозами, чорне золото має подорожчати до $100 за барель. Така вартість є тригером для фіксації прибутку за вищезгаданими цінними паперами.

Тижневий графік зміни вартості нафти марки WTI

Джерело: Blackbull

Золото

Після зниження геополітичних ризиків ціни на золото зазнали корекції, відповідно, впали в ціні й «золоті» акції нашого портфелю. Попри це, всі вони показують нереалізований прибуток — своєчасна покупка дає нам простір для маневру.

Найкращою залишається NGD із нереалізованим прибутком 43%.

Утім, наші експерти вказують на можливість тривалішої корекції цін на золото на фоні продовження тренду зростання індексу долара США. Здавалося б, найгірший тиждень з березня повинен покласти край зміцненню американської валюти (на цьому фоні зросла вартість золота), але високі ставки підтримують тренд на зміцнення і він може тривати аж до зміни курсу ФРС.

DXY за цей час може досягти 108,4. Відповідно, ціни на золото можуть ще знизитися, але це не змінить довгострокового висхідного тренду.

Прогноз зміни індексу долара США

Джерело: Мінфін

Інші активи

Минулого тижня ми усереднили позицію за RUN і купили три акції за ціною $10,1 (01.05.2024), що майже на 40% дешевше нашої першої покупки. В середу (08.05.2024) компанія опублікує звіт за перший квартал 2024 року і, згідно з прогнозами, покаже приріст на 55% в річному вимірі.

Згідно з оцінками аналітиків Sunrun Inc., RUN зараз недооцінена в середньому на 60% та має торгуватися за ціною близько $20 за акцію.

Ми повернулися до інвестицій в штучний інтелект та купили відразу дві акції:

Palantir Technologies Inc. (PLTR) — 3 штуки за $22,23 (01.05.2024);

UiPath Inc. (PATH) — 3 штуки за ціною $19,18 (01.05.2024). Раніше ми вже купували акції цієї компанії до нашого портфелю, але вони були продані з метою фіксації прибутку.

Цілі амбітні за обома паперами.

Щодо Palantir — ми не виключаємо оновлення історичних максимумів. Компанія відзвітувала вчора, 7 травня. Результати перевершили очікуванняВолл-стріт, однак інвесторів розчарував слабший прогноз за виторгом на весь 2024 рік. На цих новинах папери розробника програмного забезпечення на базі ШІ Palantir Technologies подешевшали на 8% на постмаркеті у понеділок.

З початку року акції компанії подорожчали на 46,8%, за останні 12 місяців — на 225,7%.

Очікується, що прибуток компанії зростатиме щонайменше на 44% найближчі 3 роки. Ескалація конфлікту в Україні та на Близькому Сході, плюс збільшення витрат на оборонну галузь Сполученими Штатами Америки, сприятимуть збільшенню її доходів.

UiPath Inc. — чекаємо на подвоєння ціни. За прогнозами, в поточному кварталі PATH покаже прибуток у розмірі $0,11 на акцію, сигналізуючи про відсутність змін, порівнюючи з останнім кварталом минулого року.

Для поточного фінансового року консенсусна оцінка прибутку в $0,57 вказує на приріст +5,6%, порівнюючи з попереднім роком. На наступний фінансовий рік консенсусна оцінка прибутку становить $0,67 (приріст 17%, порівнюючи з очікуваними звітами рік тому). Розмір нещодавньої зміни консенсусної оцінки разом із трьома іншими чинниками, пов’язаними з оцінками прибутків, дозволив цінному паперу отримати рейтинг Zacks #1 (сильна покупка).

За обома паперами було виставлено лімітні ордери на продаж:

Palantir Technologies Inc. (PLTR) — $44,5;

UiPath Inc. (PATH) — $38,5.

Плануємо отримати по 100% прибутку на кожному папері.

Додали в портфель акцію з галузі охорони здоров’я — Pfizer Inc (PFE). Купували її напередодні квартального звіту за ціною $25,7 (3 штуки 30.04.2024).

Було декілька причин такого вибору:

Найбільша фармацевтична компанія Америки за обсягами продажів.

Платить вражаючі дивіденди на рівні 6% річних.

Продажі зростають на двозначні показники.

На графіку з’явилася кінцева діагональ після тривалого падіння.

Графік зміни вартості акцій компанії Pfizer Inc.

Джерело: NYSE

Прибуток плануємо зафіксувати за ціною $31, що дасть нам близько 17% доходу.

Загалом наш портфель зараз у незначному плюсі (3,5%), без урахування реалізованого прибутку у 2023 році.

Найгіршими є акції Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE), які показують збитки понад 60%.

Найкращим залишається ETF IBIT, даючи прибуток близько 54%. За цим активом прагнемо збільшити інвестиції (докупити ще дві акції), і зробимо це при зниженні ціни біткоїну в область $50 тис.

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Стан портфелю акцій «Мінфіну»